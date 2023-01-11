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В Кремле назвали предпочтительным вариант решения украинского вопроса переговорами

Песков заявил, что Россия готова решить украинский конфликт путем переговоров
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Фото: ТАСС/БелТА/Максим Гучек
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Достижение целей России в украинском вопросе мирными путями является предпочтительным вариантом для Москвы. Однако нежелание Киева вести диалог не оставляет никаких перспектив, заявил 11 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, который накануне сообщил о поддержке «плана Зеленского» и о готовности Москвы вести переговоры.

«В условиях, когда закон Украины запрещает президенту вести с нами какие-либо контакты или вести с нами какой-то диалог, и в условиях, когда западники, очевидно, не склонны разрешать Киеву какую-то гибкость в этом вопросе, говорить о том, что есть какие-то перспективы, в настоящее время не приходится», — объяснил Песков журналистам.

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По его словам, Россия всегда была готова решать проблемы путем переговоров, а президент РФ Владимир Путин неоднократно напоминал, что Москва до сих пор сохраняет такую позицию.

В конце декабря 2022 года президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом предложил «план мира» из 10 пунктов, который, как он надеется, приведет к совместным гарантиям безопасности на десятилетия вперед.

Его условия, в частности, включают восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий

В ответ на это Песков заявил об отсутствии мирного плана Украины, если в нем не учтены новые реалии — присоединенные к России новые регионы.

В этом же месяце Путин оценил вероятность разрешения украинского кризиса переговорным путем. Российский лидер подчеркнул, что все конфликты так или иначе заканчиваются переговорами.

Киев официально отказался от контактов с Москвой 4 октября прошлого года. Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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