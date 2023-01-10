В Турции заявили о поддержке плана Киева по урегулированию из десяти пунктов

Анкара поддерживает предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским план из десяти пунктов по мирному урегулированию украинского конфликта. Такую позицию 10 января озвучил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, его слова приводит издание Milliyet.

«В настоящее время Россия выражает готовность к переговорам. Зеленский предложил мирный план из 10 пунктов. Как Турция, мы поддерживаем этот мирный план и продолжаем работу над ним», — приводит его слова издание «Газета.Ru».

В конце декабря 2022 года Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом предложил «план мира» из 10 пунктов, который, как он надеется, приведет к совместным гарантиям безопасности на десятилетия вперед. Его условия, в частности, включают восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий.

В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии мирного плана Украины, если в нем не учтены новые реалии — присоединенные к России новые регионы.

В этом же месяце президент РФ Владимир Путин оценил вероятность разрешения украинского кризиса переговорным путем. Российский лидер подчеркнул, что все конфликты так или иначе заканчиваются переговорами.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».