Москва поддержала переговоры с Киевом в отсутствие посредников

Потенциальные переговоры России и Украины должны проходить в отсутствие посредников, что будет лучшим вариантом с позиции сохранения интересов стран. Об этом в пятницу, 13 января, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«Как показывает практика, западные посредники часто преследуют собственные цели и пытаются влиять на ход переговоров, действуя не для урегулирования конфликта, а в собственных политических и экономических интересах», — сказал он ТАСС, отвечая на вопрос, готова ли российская сторона к тому, что возможные переговоры в будущем придется вести напрямую с нынешними властями Киева.

Полищук напомнил, что в прошлом году переговоры с украинской стороной были именно прямыми, для этого использовались предоставленные площадки. С февраля по апрель 2022 года российско-украинские диалоги трижды проходили в Белоруссии и один раз в Турции. В дальнейшем стороны общались практически каждый день по видеосвязи.

Также дипломат заявил, что при возобновлении переговоров с Украиной, должно учитываться вхождение в состав России новых регионов. Как подчеркнул Полищук, с момента, когда киевские власти оборвали переговорный процесс, ситуация на Украине претерпела существенные изменения. При этом Москва никогда не уклонялась от переговоров.

В декабре президент России Владимир Путин подчеркнул, что все вооруженные конфликты так или иначе заканчиваются переговорами. Российский лидер отмечал, что для достижения результатов по урегулированию ситуации вокруг Украины нужно сесть за стол переговоров.

Последний очный раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся весной 2022 года в Турции. В результате Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Однако позднее Киев отошел от уже достигнутых договоренностей, а в октябре официально отказался от контактов с Москвой.

Специальная военная операция по защите гражданского населения Донбасса проводится с 24 февраля. Решение о ее начале было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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