Белый дом подчеркнул неизменность позиции США по отправке F-16 Киеву

Решение США не отправлять на Украину истребители F-16 остается неизменным, отметил 17 мая помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.

«У меня нет сегодня новостей касательно F-16», — сказал он в беседе с журналистами в ходе брифинга.

Ранее в этот день Бельгия заявила о невозможности передать Украине F-16. При этом королевство хочет помочь в подготовке украинских летчиков.

О готовности страны обучать пилотов 4 мая заявил бельгийский премьер-министр Александер Де Кроо. Бельгия использует истребители F-16 с 1970 года, у нее есть большой опыт работы с этими самолетами.

Кроме того, 4 мая премьер-министр Нидерландов Марк Рютте указал на подработку вопроса поставок истребителей F-16 Украине с партнерами. Он подчеркнул также, что аналогичная ситуация складывалась с гаубицами и танками Leopard 2, после чего эта техника оказывалась на Украине. Рютте сообщил также о поддержке Киева во вступлении в НАТО.

В начале марта, по словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, США также не рассматривали отправку Украине истребителей F-16.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.