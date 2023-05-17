Бельгия заявила о невозможности передать Украине F-16

Бельгия не сможет отправить на Украину самолеты F-16, но королевство хочет помочь в подготовке украинских летчиков, если другие страны будут поставлять истребители, пишет бельгийская газета De Morgen 17 мая.

Как сообщается в материале, о готовности Бельгии обучать пилотов 4 мая заявил премьер-министр страны Александер Де Кроо в ходе встречи в Гааге с нидерландским коллегой Марком Рютте и президентом Украины Владимиром Зеленским. Издание сообщает, что Бельгия использует истребители F-16 с 1970 года, у нее есть существенный опыт работы с этими самолетами.

De Morgen обращает внимание на то, что пилотам Украины нужен ускоренный курс обучения, если дело дойдет до поставок истребителей от Запада. У бельгийской армии есть порядка 50 самолетов F-16, которые на протяжении ближайшего десятилетия должны быть постепенно заменены на 34 новых истребителя F-35. Глава минобороны государства Людивин Дедондер сказала, что к концу текущего года два самолета F-16 выведут из обращения, потому что на их счету уже 8 тыс. часов полетов.

«После этого оба самолета пойдут на запчасти для поддержания остального бельгийского флота или будут использованы для подготовки нашего технического персонала, который стремится поддерживать наш парк F-16 в рабочем состоянии на ежедневной основе», — цитирует ее De Morgen.

12 мая был согласован пакет помощи Украине на €92 млн, предоставляемый Бельгией. Новый транш отправлен в качестве помощи Киеву для «успешного проведения контрнаступления». Половина суммы предназначена для военной помощи, остальные €46 млн — для поддержки населения Украины и укрепления бельгийского дипломатического присутствия.

4 мая де Кроо указал на заморозку Бельгией свыше €180 млрд активов Центробанка РФ, страна изучает возможность, как использовать данные средства для поддержки Украины и реконструкции страны. Он напомнил, что в марте 2022 года Бельгия арестовала около €200 млн доходов с российских активов. Глава бельгийского правительства подчеркнул, что страна должна пойти в этом вопросе «еще дальше».

Западные страны увеличили отправку оружия и военной техники на Украину на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.