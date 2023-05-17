Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин утвердил стратегию комплексной безопасности детей в РФ до 2030 года
Мир
В Великобритании заявили об отсутствии планов передавать Украине истребители
Экономика
Эксперт оценил угрозы в ЕС в отношении Индии из-за российской нефти
Общество
В Минобрнауки назвали самые востребованные у абитуриентов в РФ направления
Политика
В МИД РФ подтвердили заморозку счетов посольства Финляндии в России
Авто
Путин поручил до 15 июня разработать концепцию развития автотуризма
Мир
Москва призвала Кишинев уважать выбор гагаузцев
Мир
Боррель заявил о нежелании ЕС блокировать развитие КНР и Индии
Мир
Посольство РФ объяснило введение ограничений против финских дипмиссий
Мир
Москва раскритиковала правила допуска тяжелоатлетов РФ к международным турнирам
Мир
Бельгия заявила о невозможности передать Украине F-16
Мир
Полиция Пакистана окружила дом экс-премьера страны Хана
Мир
Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки на два месяца

Бельгия заявила о невозможности передать Украине F-16

De Morgen: Бельгия не может отправить на Украину самолеты F-16, но хочет обучать пилотов
0
Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER HOSLET
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бельгия не сможет отправить на Украину самолеты F-16, но королевство хочет помочь в подготовке украинских летчиков, если другие страны будут поставлять истребители, пишет бельгийская газета De Morgen 17 мая.

Как сообщается в материале, о готовности Бельгии обучать пилотов 4 мая заявил премьер-министр страны Александер Де Кроо в ходе встречи в Гааге с нидерландским коллегой Марком Рютте и президентом Украины Владимиром Зеленским. Издание сообщает, что Бельгия использует истребители F-16 с 1970 года, у нее есть существенный опыт работы с этими самолетами.

De Morgen обращает внимание на то, что пилотам Украины нужен ускоренный курс обучения, если дело дойдет до поставок истребителей от Запада. У бельгийской армии есть порядка 50 самолетов F-16, которые на протяжении ближайшего десятилетия должны быть постепенно заменены на 34 новых истребителя F-35. Глава минобороны государства Людивин Дедондер сказала, что к концу текущего года два самолета F-16 выведут из обращения, потому что на их счету уже 8 тыс. часов полетов.

«После этого оба самолета пойдут на запчасти для поддержания остального бельгийского флота или будут использованы для подготовки нашего технического персонала, который стремится поддерживать наш парк F-16 в рабочем состоянии на ежедневной основе», — цитирует ее De Morgen.

Гарантия безответственности: Варшава пообещала Киеву новые истребители
Как очередные поставки вооружения повлияют на ход СВО и о чем еще договорился Зеленский во время своего визита в Польшу

12 мая был согласован пакет помощи Украине на €92 млн, предоставляемый Бельгией. Новый транш отправлен в качестве помощи Киеву для «успешного проведения контрнаступления». Половина суммы предназначена для военной помощи, остальные €46 млн — для поддержки населения Украины и укрепления бельгийского дипломатического присутствия.

4 мая де Кроо указал на заморозку Бельгией свыше €180 млрд активов Центробанка РФ, страна изучает возможность, как использовать данные средства для поддержки Украины и реконструкции страны. Он напомнил, что в марте 2022 года Бельгия арестовала около €200 млн доходов с российских активов. Глава бельгийского правительства подчеркнул, что страна должна пойти в этом вопросе «еще дальше».

Западные страны увеличили отправку оружия и военной техники на Украину на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023