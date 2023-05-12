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Бельгия направит Украине пакет помощи на €92 млн из замороженных активов РФ

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Eric Lalmand
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Правительство Бельгии согласовало пакет помощи Украине на €92 млн, который будет оплачен за счет доходов от замороженных активов России. Соответствующее заявление опубликовано на сайте кабмина 12 мая.

Уточняется, что новый транш отправлен в качестве помощи Киеву для «успешного проведения контрнаступления».

«Половина суммы <...> предназначена для военной помощи. Эти деньги предназначены для доставки бронетехники, вооружения и боеприпасов», — отмечается в сообщении.

Также, как уточняет правительство Бельгии, поставки должны быть осуществлены в ускоренном режиме. «[Остальные] €46 млн выделены с целью поддержки населения Украины и укрепления бельгийского дипломатического присутствия», — уточняется в заявлении.

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В России считают конфискацию российских активов в странах Запада, в частности США, незаконными.

Так, 12 мая в Государственной Думе объяснили на примере одного дела о конфискации активов, что такое поведение со стороны Вашингтона — это окончательный взломом правовых основ международных экономических отношений.

В конце апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении временного управления активами лиц из недружественных стран в качестве ответных мер на изъятие или ограничение прав на российское имущество за рубежом.

Позднее, 26 апреля, политолог Юрий Кнутов в беседе с «Известиями» заявил, что указ об ответных мерах является логичным и ожидаемым, когда западные страны занимаются грабежом.

Кнутов также подчеркнул, что с точки зрения торгового и международного права, конфликт между РФ и Украиной не может служить основанием для конфискации российского имущества за рубежом.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что главная цель указа — формирование компенсационного фонда для применения зеркальных мер в ответ на незаконную экспроприацию российских активов за рубежом.

Западные страны начали ужесточать санкции в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.

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