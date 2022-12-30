Повод для оптимизма: вернут ли российским инвесторам замороженные активы

На российском фондом рынке — оттепель во время зимы. После девяти месяцев молчания 20 и 22 декабря европейские регуляторы — министерства финансов Люксембурга и Бельгии — открыли «окно» для иностранных ценных бумаг, принадлежащих российским инвесторам и заблокированных по геополитическим причинам в конце февраля. Сроки установлены кратчайшие: отношения европейских депозитариев Euroclear (Бельгия) и Clearstream (Люксембург) с российским Национальным расчетным депозитарием (НРД), где хранятся бумаги, должны быть разорваны до 7 января. Как это будет происходить и что делать инвесторам, разбирались «Известия».

Процедуры «высвобождения» активов оставляют много вопросов

Новость о разблокировке, конечно, позитивна для всех участников рынка, но несколько омрачена туманностью формулировок, поясняющих, как именно все будет происходить. Бумаги «заморожены» в двух европейских депозитариях — Euroclear и Clearstream. Оба депозитария выдали НРД лицензии на разблокировку, но условия этих лицензий отличаются.

Общее одно — акции российских компаний (правда, не уточняется, считаются ли российскими подразделения отечественных компаний, зарегистрированные за пределами страны) должны быть проданы, а вот иностранные бумаги можно передать на хранение другому брокеру, но, по всей видимости, только иностранному. Потому что только иностранные брокеры не имеют в своей цепочке хранения НРД.

При этом если базирующийся в Люксембурге Clearstream дополнительных требований не выдвигает, то бельгийский Euroclear, где заблокирована большая часть бумаг (на сумму около 50 млрд евро), требует наличия компании-гаранта, зарегистрированной в Европе или США, которая могла бы проверить и российских клиентов, и их новых брокеров на соблюдение санкционных требований. Кроме того, Euroclear не сотрудничает напрямую с НРД: все должно решаться через Казначейство Бельгии, а это несколько усложняет процесс. В настоящее время НРД активно работает над вопросом, о чем свидетельствуют пояснения на официальном сайте организации.

Что делать инвесторам

В НРД подчеркивают, что инвесторам не нужно предпринимать никаких действий. Всю информацию о клиентах и принадлежащих им бумагах брокеры передают НРД сами, а депозитарий уже направляет все необходимые сведения дальше.

Единственное, к чему нужно быть готовым, так это к возможному предоставлению дополнительных данных о себе, своих активах и своем капитале, а также согласия на передачу этой информации — по запросу брокера.

Старший партнер LEVEL Legal Services Алексей Дудко считает оптимальным решением подавать заявления в регулирующие органы Бельгии или Люксембурга, чтобы получить разрешение перевести ценные бумаги из НРД в неподсанкционный депозитарий.

«Мы с командой консультантов в Брюсселе и Люксембурге ведем активную деятельность в этом направлении. Налажено взаимодействие с уполномоченными органами в отношении уже поданных заявлений инвесторов, готовятся новые обращения», — отметил эксперт.

Следующим шагом является выбор нового места хранения иностранных бумаг. Ни для кого не секрет, что рынок в этом году был нестабилен, и многие активы еще не восстановились в цене, а значит, их продажа в данный момент невыгодна. Кроме того, иностранные акции часто покупают на долгосрочную перспективу, чтобы не только получать прибыль от роста стоимости, но и иметь стабильный дивидендный доход. Но чтобы не подпасть под повторные ограничения, с выбором важно не ошибиться.

Идеальным вариантом видится крупный брокер с хорошо налаженными отношениями на Западе, но в то же время дружественный для российского инвестора. Иными словами, тот, кто будет готов открывать счета россиянам и обслуживать их — конечно, после разумных комплаенс-проверок.

Одной из первых о своей готовности помочь заявила казахстанская компания Freedom Finance Global. «Ничего подобного в рыночной практике пока не было, поэтому в процессе могут выявиться неучтенные ранее правовые проблемы, — сообщила аналитик Freedom Finance Global Елена Беляева, — но наша компания готова решать вопросы перевода активов существующих и новых клиентов. В структуре холдинга есть крупная компания в Европе (Freedom Finance Europe) и в США (Prime Executions), которые могут выступить гарантами. Инвесторам, заинтересованным в разблокировке активов, нужно учитывать, что временные рамки довольно жёсткие, и действовать следует оперативно».

Чего ждать инвесторам

Минфин России сделал заявление о том, что Запад неохотно идет на встречу в вопросе разблокировки активов и затягивает процесс. На деле же европейские регуляторы, скорее всего, хотят быть уверены в том, что они не нарушат режим ограничений, предоставив доступ к капиталу подсанкционным лицам. Однако большинство участников рынка сходятся во мнении, что сроки очень сжатые, учитывая праздничные дни, и надеются, что они будут продлены. Тем не менее ситуация сдвинулась с мертвой точки, и у российских инвесторов есть все шансы вновь начать оперировать иностранными бумагами.

Тем не менее, российский ЦБ призвал проявлять осторожность при разрешении вопросов, связанных с операциями. Регулятор рекомендовал инвесторам дождаться уведомлений о результатах работы по разблокировке активов, указав, что актуальная информация о процессе разморозки публикуется на сайте НРД.

«Выданные разрешения еще не гарантируют, что российские инвесторы снова смогут распоряжаться заблокированными активами и получать выплаты по ним. Сжатые сроки, размытость формулировок в разрешениях и сложность процедуры разблокировки не дают уверенности, что западные регуляторы готовы обеспечить право российских инвесторов распоряжаться своим имуществом», указал регулятор на своем сайте в разделе «часто задаваемых вопросов».

На это обращает внимание и руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.

«Первое, что бросается в глаза, — это то, что везде упоминается фраза „неофициальная информация“. Да, это лучше, чем ничего, но может привести к тому, что сейчас брокеры начнут проделывать гигантскую работу, а по факту окажется, что официальная трактовка правил игры выглядит иначе, и будет формальный отказ от разблокировки. Но пока у нас нет другой информации, и мы вынуждены работать с этой», — пояснил он.