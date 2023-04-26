Песков назвал указ об изъятии иностранных активов ответной мерой на санкции

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал указ об изъятии иностранных активов, принятый президентом РФ Владимиром Путиным, ответной мерой на агрессивные действия недружественных стран.

«Эта инициатива зеркально отражает действия западных стран. При необходимости этот перечень предприятий может быть расширен», — сказал пресс-секретарь в разговоре с журналистами 26 апреля.

По его словам, список будет формироваться из представителей недружественных стран. Песков подчеркнул, что главная цель указа — формирование компенсационного фонда для применения зеркальных мер в ответ на незаконную экспроприацию российских активов за рубежом. При этом он отметил, что указ не касается вопросов собственности и не лишает владельцев их активов.

Вместе с тем, по утверждению представителя Кремля, внешнее управление вводится точечно в отношении активов, которые имеют первостепенное значение для российской энергетики. Это позволит РФ исключить риски, когда позиция недружественных стран будет негативно сказываться на экономике страны, объяснил Песков.

Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом 25 апреля. Уточнялось, что в случае изъятия или ограничения прав на имущество России за рубежом вводится внешнее управление на активы недружественных стран в РФ.

Ранее, 14 апреля, появилась информация, что банк Emirates NBD начал блокировать инвестиционные счета россиян после директивы Евросоюза (ЕС). Специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова объяснила происходящее глобальным администрированием санкционного режима со стороны США.

Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность перенаправить на Украину замороженные резервы Банка России.

До этого, 7 марта, исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов отметил, что замороженные на Западе российские средства рано или поздно будут возвращены, а любая форма их отъема противоречит нормам международного права.

24 февраля стало известно, что страны G7 намерены удерживать российские суверенные активы замороженными, пока конфликт на Украине не разрешится.

Западные страны начали ужесточать санкции в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.