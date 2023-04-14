Forbes сообщил о блокировании счетов россиян в одном из банков ОАЭ

Второй крупнейший банк Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Emirates NBD начал блокировать инвестиционные счета россиян после директивы Европейского союза (ЕС). Об этом 13 апреля сообщил Forbes.

«Банк начнет переводить активы россиян на отдельные счета, куда будут попадать все выплаты по принадлежащим им ценным бумагам. Вывести средства с этих счетов россияне не смогут», — говорится в публикации.

Специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова объяснила происходящее глобальным администрированием санкционного режима со стороны США. По ее мнению, ОАЭ вынуждены подстраиваться под них. Она отметила, что действия Emirates NBD связаны с введением блокирующих санкций в отношении российских банков и брокеров.

Ранее, 31 марта, Центральный банк ОАЭ аннулировал лицензию российского МТС-банка. Было решено свернуть его операции под надзором ЦБ в течение шести месяцев с даты принятия решения и закрыть филиал.

24 февраля Великобритания и США ввели блокирующие санкции в отношении МТС-банка. Ограничения ввели блокировку всех активов, находящихся в этих юрисдикциях, остановку операций в долларах и фунтах стерлингов, а также риски введения вторичных санкций в отношении компаний-партнеров.

Ранее, 3 февраля, агентство Bloomberg сообщило, что США потребовали от ОАЭ прекратить экспорт товаров в Россию. Позиция американских властей связана с тем, что подобные торговые связи поддерживают российский бюджет, обеспечивая Кремль средствами, и «препятствуют усилиям по сдерживанию Москвы».