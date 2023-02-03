США потребовали от ОАЭ прекратить экспорт товаров в Россию

Вашингтон потребовал от Абу-Даби прекратить экспорт товаров в Россию. Об этом 3 февраля сообщает агентство Bloomberg.

«ОАЭ поддерживают связи как с Украиной, так и с Россией <…> Правитель государства Персидского залива [Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян] даже встречался с [президентом России Владимиром] Путиным в октябре на фоне обострения конфликта», — указано в публикации.

Как указано в публикации, позиция властей США связана с тем, что подобные торговые связи поддерживают российский бюджет, обеспечивая Кремль средствами и «препятствуют усилиям по сдерживанию Москвы».

Согласно тексту публикации, ряд российских компаний перенесли свои капиталы в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с целью обойти западные санкции, в том числе это касается и тех корпораций, которые непосредственно связаны с властями РФ или военно-промышленным комплексом страны.

Ранее, 7 декабря 2022 года, президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Аль Нахайян в ходе телефонных переговоров обсудили введение Западом потолка цен на нефть РФ. Кроме того, лидеры обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития российско-эмиратского сотрудничества. Также поднималась тема продвижения торгово-экономической кооперации, в том числе в транспортно-логистической и энергетической сферах.

До этого, 3 ноября, министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в ОАЭ. По прибытии Лавров встретился в Абу-Даби со своим эмиратским коллегой, шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном. Отмечается, что стороны обсудили усилия по укреплению сотрудничества между странами во всех областях.

Отмечается, что Абдалла бен Заид Аль Нахайян высоко оценил итоги встречи президента ОАЭ, шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна и главы России Владимира Путина в октябре. По его словам, эта встреча повлияла на «быстрый рост сотрудничества между двумя странами».