Путин и президент ОАЭ обсудили введение Западом потолка цен на нефть РФ

Российский лидер Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед Аль Нахайян в ходе телефонных переговоров обсудили введение Западом потолка цен на нефть РФ. Об этом в среду, 7 декабря, сообщила пресс-служба Кремля.

«Отмечена эффективность совместной работы в рамках ОПЕК+ по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка. С удовлетворением констатировано последовательное выполнение всеми государствами-участниками согласованных решений. В этом контексте затронута ситуация в связи с противоречащими принципам мировой торговли попытками ряда западных стран ввести антирыночные ограничения на стоимость российского нефтяного сырья», — говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, лидеры обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития российско-эмиратского сотрудничества. Также поднималась тема продвижения торгово-экономической кооперации, в том числе в транспортно-логистической и энергетической сферах.



Отмечается, что контакты между странами на различных уровнях будут продолжены.

Ранее в этот день «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что Москва разработала три варианта ответных мер при введении потолка цен на российскую нефть странами G7 и ЕС. В настоящее время проект указа президента РФ Владимира Путина обсуждают с его администрацией и правительством, отметила газета.

Согласно информации издания, первый вариант предусматривает ввод полного запрета на продажу нефти странам, которые поддержат ограничение, даже через посредников. Второй вариант предполагает запрет экспорта по контрактам, куда включено условие потолка цен независимо от страны-получателя. В качестве третьего варианта власти рассматривают введение максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent. При увеличении дисконта продажа будет запрещена.

6 декабря вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия после введения потолка цен начнет использовать новые механизмы страхования поставок. Он также выразил уверенность, что, несмотря на ограничения, российское сырье будет востребовано на мировом рынке.

Еще в октябре Путин подчеркивал, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам.

Ввести потолок цен на нефть из России главы министерств финансов стран G7 договорились еще в сентябре. С 5 декабря вступили в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Евросоюз, а также запрет на перевозку и страхование нефти стоимостью выше $60 за баррель среди стран G7, ЕС и Австралии.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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