Путин и президент ОАЭ проводят переговоры в Петербурге

Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян 11 октября проводят переговоры в Санкт-Петербурге.

Как сообщала ранее газета Al Bayan, лидеры двух стран будут обсуждать «региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес».

МИД ОАЭ в свою очередь указал, что встреча также будет нацелена на обсуждение урегулирования ситуации на Украине.

Газета Financial Times со ссылкой на источники 10 октября писала, что Аль Нахайян может «разумно поговорить» с Путиным.

Последний раз Путин разговаривал по телефону с Аль Нахайяном в мае, когда тот вступил в должности президента и эмира.