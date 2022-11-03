Лавров прибыл с рабочим визитом в ОАЭ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл вечером 3 ноября с визитом в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом рассказал корреспондент «Известий» Николай Иванов.

По прибытии Лавров встретился в Абу-Даби со своим эмиратским коллегой, шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.

По информации Emirates News Agency, стороны обсудили усилия по укреплению сотрудничества между странами во всех областях.

«На встрече состоялся обмен мнениями по интересующим вопросам, при этом шейх Абдулла подчеркнул важность всестороннего стратегического партнерства между двумя странами во всех областях и необходимость его укрепления», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Абдалла бен Заид Аль Нахайян высоко оценил итоги встречи президента ОАЭ, шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна и главы России Владимира Путина в прошлом месяце. По его словам, эта встреча повлияла на «быстрый рост сотрудничества между двумя странами».

Встреча глав двух государств состоялась 11 октября в Санкт-Петербурге. После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что у Путина сложились деловые, конструктивные и теплые отношения с лидером ОАЭ.

Тогда же журналисты обратили внимание на то, как Путин поделился своим пальто с лидером ОАЭ и проводил гостя до автомобиля. Песков отметил, что президент РФ накинул свое пальто на плечи Нахайяна в качестве жеста внимания.