Нуланд не исключила отправки замороженных резервов ЦБ РФ Украине

Вашингтон рассматривает возможность перенаправить на Украину замороженные резервы Банка России. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

«Продолжаются дискуссии о судьбе примерно $300 млрд активов российского центрального банка, которые мы и наши союзники заморозили», — отметила она во время выступления на форуме американо-украинского партнерства.

По словам Нуланд, Штаты намерены добиваться участия РФ в кампании по восстановлению Украины. Она напомнила, что Всемирный банк оценил нужды Киева в $411 млрд. Программа реконструкции предварительно рассчитана на 10 лет.

Ранее в этот день замгоссекретаря подчеркнула, что Киев может рассчитывать на помощь Штатов в укреплении правительственных институтов Украины, восстановлении энергетической инфраструктуры и реализации антикоррупционных программ.

До этого, 24 февраля, стало известно, что страны G7 намерены удерживать российские суверенные активы замороженными, пока конфликт на Украине не разрешится.

15 февраля директор управления американского Госдепартамента по оказанию помощи другим государствам Дафна Рэнд сообщила, что США продолжат изымать российские активы и уже планируют, как использовать их для помощи Украине.

В январе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал угрозы ареста российских активов за рубежом. По его словам, какие бы действия по конфискации российских активов ни предпринимали недружественные государства, они будут ничтожны и незаконны с точки зрения международного права.

Страны Запада усилили поддержку Киева и давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.