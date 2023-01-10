Песков прокомментировали угрозы ареста российских активов за рубежом

Какие бы действия по конфискации российских активов ни принимали недружественные государства, они будут ничтожны и незаконны с точки зрения международного права. Об этом заявил 10 января на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

9 января агентство Bloomberg сообщило, что Эстония планирует представить план ареста российских активов в январе, чтобы предоставить Украине средства, замороженные в соответствии с санкциями Евросоюза.

«Понятно, что власти Эстонии хотят стать отличником на этом поприще и задать некий прецедент. Какие бы действия в этом контексте ни предпринимались, они будут абсолютно ничтожны и незаконны с точки зрения международного права», — сказал он.

Песков подчеркнул, что те страны, которые хоть каким-то образом солидаризируются к этим незаконным действиям, будут иметь последствия.

23 декабря прошлого года председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз ведет работу над юридической базой для конфискации замороженных в рамках санкций российских активов.

30 ноября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать фонд из замороженных российских активов для выделения помощи Украине. Она отметила, что всего заблокировано €300 млрд резервов ЦБ России и €19 млрд частных средств российских бизнесменов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила об ответных мерах в случае конфискации российских активов в Евросоюзе.

Еще в октябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал кражей заморозку российских валютных резервов Западом.