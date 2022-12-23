ЕС подготовит юридическую базу для конфискации замороженных активов России

Евросоюз ведет работу над юридической базой для конфискации замороженных в рамках санкций российских активов. Об этом 23 декабря заявил председатель Евросовета Шарль Мишель.

«Мы еще не находимся в стадии принятия решения, но есть хороший прогресс с точки зрения юридического вопроса, какие у нас есть возможности», — сказал Мишель в интервью RTVI.

По его словам, задача состоит в том, чтобы не только конфисковать эти средства, но и направить их на восстановление Украины.

Мишель подчеркнул, что каждый день счет на восстановление Украины увеличивается. На текущий момент, как указал глава Евросовета, эксперты говорят о сумме между €350 млрд и €500 млрд, которые для этого необходимы.

В конце ноября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать фонд из замороженных российских активов для выделения помощи Украине.

Она отметила, что всего заблокировано €300 млрд резервов Центробанка России и €19 млрд частных средств российских бизнесменов. Для легализации этих операций Евросоюз намерен создать международный суд против России и заручиться с этой целью поддержкой ООН.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила об ответных мерах в случае конфискации активов Российской Федерации в Евросоюзе.

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал кражей заморозку российских валютных резервов Западом.

Страны Запада начали вводить санкции в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе. Вскоре Евросоюз утвердил решение о заморозке активов ЦБ.