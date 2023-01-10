Bloomberg узнало о разработке Эстонией плана по конфискации активов РФ

Эстония планирует представить план ареста российских активов в январе, чтобы предоставить Украине средства, замороженные в соответствии с санкциями Евросоюза (ЕС), сообщило 9 января агентство Bloomberg.

«Правовая база будет создана к концу января. Это ответ на поручение правительства в Таллине в конце декабря. Оно поручило министерствам разработать план изъятия активов», — приводит агентство слова пресс-секретаря министерства иностранных дел Эстонии Михкеля Тамма.

По данным Bloomberg, Эстония представит план к тому моменту, когда Европейская комиссия разработает общеблоковое соглашение для решения по €300 млрд ($322 млрд) резервов российского Центрального банка и еще миллиардов замороженных активов российских физических лиц, попавших под санкции.

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