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Эстония решила начать процедуру передачи замороженных активов РФ Киеву

МИД Эстонии: Таллин планирует начать процедуру передачи замороженных активов России Киеву
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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Власти Эстонии планируют самостоятельно выработать механизм передачи Киеву на восстановление Украины замороженных российских финансовых активов. Об этом 4 января сообщил газете Postimees министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

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Как напомнил министр, европейские страны поручили Еврокомиссии (ЕК) разработать юридическую схему, которые позволит использовать замороженные активы РФ для помощи и восстановления Украины. Однако соглашения по данному вопросу на данный момент не достигнуто, подчеркнул Рейнсалу.

«Мы обсудили это в правительстве и решили, что параллельно начнем создание юридической структуры, которая позволит использовать эти деньги», — заявил Рейнсалу.

По его словам, такое решение Эстонии стало бы прецедентом с точки зрения международного права.

Ранее, 23 декабря, председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз ведет работу над юридической базой для конфискации замороженных в рамках санкций российских активов. По его словам, каждый день счет на восстановление Украины увеличивается. На текущий момент эксперты говорят о сумме между €350 млрд и €500 млрд, которые для этого необходимы, добавил Мишель.

23 ноября глава отдела международных финансовых санкций и предотвращения финансирования терроризма эстонского Бюро данных по отмыванию денег Лаура Аус заявила, что в Эстонии заморожены связанные с РФ активы на десятки миллионов евро.

Между тем 30 ноября председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила создать фонд из замороженных российских активов для выделения помощи Украине. Она отметила, что всего заблокировано €300 млрд резервов ЦБ России и €19 млрд частных средств российских бизнесменов.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила об ответных мерах в случае конфискации российских активов в Евросоюзе.

Западные страны начали вводить санкции в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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