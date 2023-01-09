Сроки для разблокировки иностранных активов россиян могут пролонгировать

Сроки, необходимые для разморозки активов россиян в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream, могут быть пролонгированы, ожидают опрошенные «Известиями» экономисты. По их мнению, двух недель, которые финансовые власти Бельгии и Люксембурга ранее дали на вывод заблокированных денег и ценных бумаг граждан РФ, не хватило из-за плохой проработки соответствующей процедуры.

Очевидно, что решение о временной разморозке ценных бумаг россиян было не до конца проработано, считает экономист, директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Судя по всему, технологический аспект вопроса не был продуман в полной мере.

Кроме того, те сроки, которые были предоставлены — чуть больше двух недель — явно недостаточны для вывода активов в новые места хранения, отметил эксперт.

По его словам, есть основания полагать, что финансовые власти Бельгии и Люксембурга могут пролонгировать выданные ими в декабре лицензии — это необходимо для завершения процесса.

В субботу, 7 января, закончилось действие лицензий финансовых властей Люксембурга и Бельгии, которые позволяли разблокировать принадлежащие россиянам иностранные ценные бумаги. Они были выданы 20 и 22 декабря соответственно. Однако о результатах этого процесса в депозитариях Euroclear и Clearstream до сих пор не сообщили.

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Выводы не сделаны: завершит ли Европа процесс разморозки активов россиян