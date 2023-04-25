Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров заявил о необратимости ответа на невыдачу США виз журналистам РФ
Происшествия
В МЧС сообщили о 50 загоревшихся строениях в Свердловской области
Мир
Лавров назвал целью Евросоюза присоединение новых территорий
Авто
АвтоВАЗ намерен договориться с компаниями из КНР о выпуске машин Lada
Мир
Лавров призвал не вмешиваться мировое сообщество в конфликт в Судане
Общество
МЧС сообщило о локализации пожара на пилораме в Свердловской области
Мир
Рябков заявил о готовности к диалогу с США по стратстабильности
Экономика
Маск выступил против применения доллара в качестве санкционного инструмента
Мир
Лавров заявил о невмешательстве РФ в дела США на фоне планов Байдена баллотироваться
Происшествия
ВСУ выпустили по Донецку еще десять снарядов из РСЗО
Экономика
Эксперт спрогнозировал сохранение уровня ключевой ставки ЦБ в апреле
Общество
Открытое горение на пилораме в Свердловской области ликвидировано
Мир
Лавров отметил непубличность канала по обмену заключенными между США и РФ
Сюжет:

Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов

0
Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин 25 апреля подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом.

Отмечается, что в случае изъятия или ограничения прав на имущество России за рубежом вводится внешнее управление на активы недружественных стран в РФ. Согласно указу, соответствующие меры касаются также конфискации имущества российских граждан и компаний.

Среди иностранных активов, которые могут быть переданы во временное управление Росимуществу, указаны доли зарубежных акционеров в компаниях «Фортум» и «Юнипро».

При этом временное управление активами недружественных стран в РФ может прекращаться по решению президента.

Задний ход: Европа отступилась от российских резервов
Что будет дальше с нашими деньгами и инвестициями на Западе

Ранее, 14 апреля, появилась информация, что банк Emirates NBD начал блокировать инвестиционные счета россиян после директивы ЕС.

Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщилп, что Вашингтон рассматривает возможность перенаправить на Украину замороженные резервы Банка России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 10 марта указал, что российская сторона считает заморозку активов РФ попранием международного права и посягательством на государственную и частную собственность, а также на основы мировой экономики.

7 марта исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов сказал, что замороженные на Западе российские средства рано или поздно будут возвращены, любая форма их отъема противоречит нормам международного права.

24 февраля стало известно, что страны G7 намерены удерживать российские суверенные активы замороженными, пока конфликт на Украине не разрешится.

Директор управления американского Госдепартамента по оказанию помощи другим государствам Дафна Рэнд 15 февраля сказала, что США продолжат изымать российские активы и уже планируют, как использовать их для помощи Украине.

До этого, 10 января, Песков прокомментировал угрозы ареста российских активов за рубежом. По его словам, какие бы действия по конфискации российских активов ни предпринимали недружественные государства, они будут ничтожны и незаконны с точки зрения международного права.

Западные страны начали ужесточать санкции в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023