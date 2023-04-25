Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов

Президент России Владимир Путин 25 апреля подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом.

Отмечается, что в случае изъятия или ограничения прав на имущество России за рубежом вводится внешнее управление на активы недружественных стран в РФ. Согласно указу, соответствующие меры касаются также конфискации имущества российских граждан и компаний.

Среди иностранных активов, которые могут быть переданы во временное управление Росимуществу, указаны доли зарубежных акционеров в компаниях «Фортум» и «Юнипро».

При этом временное управление активами недружественных стран в РФ может прекращаться по решению президента.

Ранее, 14 апреля, появилась информация, что банк Emirates NBD начал блокировать инвестиционные счета россиян после директивы ЕС.

Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщилп, что Вашингтон рассматривает возможность перенаправить на Украину замороженные резервы Банка России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 10 марта указал, что российская сторона считает заморозку активов РФ попранием международного права и посягательством на государственную и частную собственность, а также на основы мировой экономики.

7 марта исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов сказал, что замороженные на Западе российские средства рано или поздно будут возвращены, любая форма их отъема противоречит нормам международного права.

24 февраля стало известно, что страны G7 намерены удерживать российские суверенные активы замороженными, пока конфликт на Украине не разрешится.

Директор управления американского Госдепартамента по оказанию помощи другим государствам Дафна Рэнд 15 февраля сказала, что США продолжат изымать российские активы и уже планируют, как использовать их для помощи Украине.

До этого, 10 января, Песков прокомментировал угрозы ареста российских активов за рубежом. По его словам, какие бы действия по конфискации российских активов ни предпринимали недружественные государства, они будут ничтожны и незаконны с точки зрения международного права.

Западные страны начали ужесточать санкции в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.