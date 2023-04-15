Задний ход: Европа отступилась от российских резервов

Страны ЕС и их союзники заморозили почти половину российских резервов, но никак не мог придумать, что с ними делать. Муссировавшаяся идея передачи этих средств Украине не соответствует требованиям международного права. В результате власти и финансовые круги недружественных стран вынуждены признать: по окончании СВО активы придется вернуть России. Подробности — в материале «Известий».

Придется вернуть

После начала СВО европейские страны заморозили резервы Банка России. Их сумму регулятор ранее оценил в $300 млрд. На эти активы претендовала Украина, а в ЕС обдумывали варианты их возможной передачи. Для начала, как заявляла глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, Брюсселю надо было конфисковать российские активы.

Однако такие действия, по признанию юристов, были бы вопиющим нарушением всех норм международного права. А окончательно разрывать отношения с Россией Европе ни к чему: за санкции уже она поплатилась энергетическим кризисом.

В итоге, как пишет Die Welt, ссылаясь на неопубликованный документ Европейской комиссии, там пришли к выводу: захватить российские активы не выйдет.

«Политическая воля есть, но правовые барьеры слишком высоки. Еврокомиссия приходит к отрезвляющему выводу, что замороженные резервы нельзя трогать. Когда война закончится, их придется вернуть России», — пишет издание.

«Финансовый заложник»

Экспертов такой поворот в деле не удивил. До Старого Света очевидно доходит, что рисковать репутаций и собственной валютой совсем не к месту, особенно в условиях жесточайшего энергокризиса и экономического спада.

— С точки зрения международного права наши активы являются суверенными, и на них распространяется государственный иммунитет. Это означает, что они неприкосновенны — никто их изымать либо конфисковывать не может. Их нельзя было даже замораживать и блокировать — это также нарушение норм международного права. Все, что с национальными активами можно сделать с правовой точки зрения — это вернуть России. Пока же они остаются «финансовым заложником», — говорит Владислав Старженецкий, заведующий научно-учебной лабораторией международного правосудия факультета права НИУ ВШЭ.

Последствиями необдуманных посягательств на российскую собственность стали жесткие ответные действия России, предпринятые, однако, строго в правовых рамках. Например, продажа активов иностранных компаний.

— Если бы раньше такое было, то сколько было бы шуму из-за рубежа. А сейчас все молчат: в Европе же тоже понимают, что пошли на совершенно безрассудный шаг, которые доверие к евро подрывает, а он, как известно — главный конкурент доллара. В общем, это называется грабеж и он несовместим с современными европейскими ценностями, — отмечает Антон Свириденко, директор Института экономики роста им. Столыпина.

— Видимо, финансовые круги, контролирующие Еврокомиссию, поняли, что не возвращать российские активы выйдет себе дороже. ЕС с его единой валютой и без того чувствует себя не лучшим образом, такая демонстративная акция как неправовое изъятие активов, принадлежащих другой стране, станет триггером еще большего недоверия, вывода капиталов других стран, инвестировавших свои резервы в евро. Евросоюз стоит на краю пропасти и не хочет делать еще шаг вперед, — рассуждает Сергей Толкачев, первый заместитель руководителя департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ.

Прокрутить резервы

Тем не менее, в Европе предложили инвестировать российские активы в европейские гособлигации, а проценты использовать для выплат Киеву. Доходность по таким облигациям в ЕК оценили в 2,6% в год.

Но и это «ноу-хау» не выдерживает никакой критики, в первую очередь с правовой стороны: нельзя извлекать из чужого имущества выгоду против воли собственника. Как подчеркивают аналитики, в международном праве только экстраординарный прецедент может служить оправданием для подобной меры. И опять же, она критически подорвет доверие иностранных государств к экономической и финансовой системе ЕС.

Во-вторых, не ясно кто будет платить, если вложенные средства будут потеряны. как и любые другие инвестиции, инвестирование в государственные облигации сопряжено с рисками, включая возможную потерю вложенных средств, напоминает Дмитрий Мазанов, представитель компании Trader Income.

— Следует иметь в виду, что если во время инвестирования этих средств управляющие получат убыток, то ЕС из своего бюджета или бюджета стран-участниц должен будет его компенсировать. Понятно, что это может иметь негативные финансовые последствия для стран ЕС, которые и без того находятся в непростой экономической ситуации, — подчеркивает Евгений Шатов, партнер Сapital Lab.

Куда все делось

Есть еще одно обстоятельство. В феврале юридическая служба Евросоюза сообщила: она ничего не знает о том, где находятся 86% замороженных российских активов, то есть $258 млрд. Поэтому для того чтобы каким-то образом использовать арестованные средства, их надо сначала найти, и это не так просто.

— Предположительно, эти средства могут находиться в различных банках в виде ценных бумаг. При этом информация об этих средствах ограничена в связи с банковской тайной. Обнародование информации относительно владельцев тех или иных счетов повлечет за собой исключительно негативные последствия для банкиров, поэтому у финансовых учреждений отсутствует мотивация раскрывать эти данные, — рассказал «Известиям» Евгений Шатов.

— Возможно, эти средства были инвестированы в другие активы, переведены в другие юрисдикции или использованы для других целей, — добавляет Дмитрий Мазанов.

Эксперты не исключают, что пыл Европы в отношении российских резервов могли охладить и результаты недавней встречи европейских лидеров с Си Цзиньпином.

—Еврокруги укрепились во мнении, что Россия остается мощным субъектом геополитики, все более ориентирующимся на Поднебесную, в том числе, в валютном плане. Укрепление юаня как мировой резервной валюты будет происходить за счет евро. И зачем же Евросоюзу собственными руками укреплять юань, содействуя дальнейшей привязке рубля к китайской валюте. Пусть у рубля остаются связи с евро, это хоть как-то замедлит возвышение юаня — видимо решили в ЕС, — заключил Сергей Толкачев.