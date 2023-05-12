В Госдуме обвинили США в неправовом захвате денежных средств России

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов 12 мая в беседе с «Известиями» назвал передачу госдепартаменту США заблокированных ранее средств российского предпринимателя Константина Малофеева окончательным взломом правовых основ международных экономических отношений.

«США окончательно взломали правовые основы международных экономических отношений. В стране «священного права собственности» это право легко нарушается в собственных интересах путем расширения механизма неправового захвата денежных средств. По этому пути уже пошла Швейцария», — сказал он.

Такой подход может привести к уходу инвесторов как иностранцев, так и самих американцев из юрисдикции США, подчеркнул парламентарий.

«К сожалению, судебная практика показывает, что поданные в американские суды иски не рассматриваются должным образом. Американские суды находятся за периметром права, что дискредитирует всю их судебную систему. В ответ на неправовой конфискационный пресс в отношении инвесторов за рубежом наша страна готова предложить рассмотрение исков в судах на территории России с обеспечением защиты имущественных интересов», — заключил Гаврилов.

Ранее в этот день официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала конфискацию средств российского бизнесмена «неприкрытым грабежом» и «вопиющей практикой экспроприации частных средств».

10 мая агентство Reuters сообщило, что генеральный прокурор США Меррик Гарланд распорядился направить Киеву средства, изъятые у Малофеева. Суд Южного округа Нью-Йорка в феврале разрешил конфискацию $5,4 млн со счета предпринимателя в Sunflower Bank.

Тогда же пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике Фабиан Майенфиш заявил «РИА Новости», что страна считает возможным использовать средства Центрального банка РФ, находящиеся в стране, для восстановления Украины. Объем средств регулятора составляет порядка 7,4 млрд франков (около $8,3 млрд)

На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что решение американских властей отправить Украине средства Малофеева является незаконным и нелегитимным.