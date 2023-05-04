Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин назвал хорошими показатели РФ по госдолгу
Экономика
Решетников спрогнозировал увеличение доходов населения РФ в 2023 году на 4%
Мир
Песков назвал смехотворными попытки Киева откреститься от атаки на Кремль
Мир
В Нидерландах заявили о проработке вопроса поставок F-16 Украине
Экономика
Курсы доллара и евро опустились до самых низких за месяц значений
Мир
Киев счел необоснованными компенсации польским фермерам
Общество
Песков сообщил о проведении парада Победы в обычном режиме
Происшествия
В Донецке обнаружили обломки сбитого объекта
Мир
В Белом доме заявили об обеспечении Украины всем необходимым для контрнаступления
Общество
Следователи на Кубани обнаружили тело пропавшей девушки-аниматора
Мир
Мэра Одессы Труханова взяли под стражу
Общество
В Росавиации сообщили о корректировке сети авиамаршрутов из-за оптимизации субсидий
Общество
Вячеслава Зайцева похоронили в подмосковном Щелково
Сюжет:

В Бельгии заявили о планах использовать замороженные активы РФ для помощи Украине

Премьер-министр Бельгии де Кроо намерен пустить замороженные активы РФ на помощь Украине
0
Фото: Global Look Press/Nicolas Maeterlinck
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бельгия, которая с начала конфликта на Украине заморозила более €180 млрд активов Центробанка России, изучает возможность, как использовать данные средства для поддержки Украины и реконструкции страны. Об этом 4 мая заявил премьер-министр Бельгии Александер де Кроо.

«В марте прошлого года Бельгия арестовала примерно €200 млн доходов с российских активов, замороженных в Бельгии. И мы используем эти средства для поддержки военных усилий Украины и помощи украинским беженцам в Бельгии», — указал де Кроо на пресс-конференции в Гааге.

Глава правительства Бельгии заявил, что страна должна пойти в этом вопросе «еще дальше».

«Мы должны использовать российские деньги, чтобы отстроить Украину. <...> Это имеет смысл как с экономической, так и моральной точек зрения. Мы сейчас изучаем этот вопрос», — сообщил он.

В мероприятии, которое транслировала Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS), также участвовали премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский.

Задний ход: Европа отступилась от российских резервов
Что будет дальше с нашими деньгами и инвестициями на Западе

Ранее, 25 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Теперь в случае изъятия или ограничения прав на имущество РФ за рубежом вводится внешнее управление на активы недружественных стран в России. Управляющим по умолчанию будет считаться Росимущество, если в этом качестве не будет определено другое лицо.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь назвал данный указ ответной мерой на агрессивные действия недружественных стран.

До этого, 30 ноября 2022 года, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать фонд из замороженных российских активов для выделения помощи Украине. Она отметила, что всего заблокировано €300 млрд резервов ЦБ России и €19 млрд частных средств российских бизнесменов.

Западные страны начали конфисковывать российские активы и имущество после начала специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля 2022 года.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023