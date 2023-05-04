В Бельгии заявили о планах использовать замороженные активы РФ для помощи Украине

Бельгия, которая с начала конфликта на Украине заморозила более €180 млрд активов Центробанка России, изучает возможность, как использовать данные средства для поддержки Украины и реконструкции страны. Об этом 4 мая заявил премьер-министр Бельгии Александер де Кроо.

«В марте прошлого года Бельгия арестовала примерно €200 млн доходов с российских активов, замороженных в Бельгии. И мы используем эти средства для поддержки военных усилий Украины и помощи украинским беженцам в Бельгии», — указал де Кроо на пресс-конференции в Гааге.

Глава правительства Бельгии заявил, что страна должна пойти в этом вопросе «еще дальше».

«Мы должны использовать российские деньги, чтобы отстроить Украину. <...> Это имеет смысл как с экономической, так и моральной точек зрения. Мы сейчас изучаем этот вопрос», — сообщил он.

В мероприятии, которое транслировала Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS), также участвовали премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее, 25 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Теперь в случае изъятия или ограничения прав на имущество РФ за рубежом вводится внешнее управление на активы недружественных стран в России. Управляющим по умолчанию будет считаться Росимущество, если в этом качестве не будет определено другое лицо.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь назвал данный указ ответной мерой на агрессивные действия недружественных стран.

До этого, 30 ноября 2022 года, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать фонд из замороженных российских активов для выделения помощи Украине. Она отметила, что всего заблокировано €300 млрд резервов ЦБ России и €19 млрд частных средств российских бизнесменов.

Западные страны начали конфисковывать российские активы и имущество после начала специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля 2022 года.