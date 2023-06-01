Песков указал на рост степени вовлеченности стран НАТО в украинский конфликт

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков 1 июня заявил о росте степени вовлеченности стран НАТО в украинский конфликт.

«Существенно растет степень прямой и косвенной вовлеченности стран — членов альянса в этом конфликте с Украиной», — сказал Песков на брифинге.

Он также прокомментировал информацию о подготовке секретного плана НАТО на случай столкновения с Россией.

«Россия в рабочих документах НАТО всегда фигурировала как противник. Ничего нового», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Обозреватель Responsible Statecraft Йан Дэвис 1 июня заявил, что Североатлантический альянс подготовил секретный план на случай возможного военного столкновения с Россией и планирует обсудить его на саммите в июле. Он также отметил, что НАТО становится всё более важным игроком в мировых делах после начала конфликта на Украине.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 19 мая также отмечал, что страны Североатлантического альянса усиливают свое присутствие у границ России. Он заявил, что из-за этого формируются дополнительные угрозы.

18 мая генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг также отметил, что лидеры стран НАТО примут многолетнюю программу помощи Украине на саммите в Вильнюсе, который пройдет в июле текущего года. Столтенберг сообщил, что он приветствует заявления о поставке крылатых ракет на Украину, а также обучение украинских пилотов использованию западных истребителей.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти России объявили 24 февраля 2022 года в результате обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.