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Сюжет:

RS сообщил о наличии у НАТО секретного плана на случай военного столкновения с РФ

Responsible Statecraft: НАТО подготовила секретный план на случай военного столкновения с РФ
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Фото: Global Look Press/PHOTOTHEK/Thomas Trutschel
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Североатлантический альянс подготовил секретный план на случай возможного военного столкновения с Россией и планирует обсудить его на саммите в июле. Об этом написал обозреватель Responsible Statecraft Йан Дэвис.

«На саммите в Вильнюсе в июле политическим лидерам НАТО будет предложено одобрить тысячи страниц секретных военных планов, в которых впервые со времен холодной войны будет подробно описано, как альянс отреагирует на столкновение с Россией», — говорит автор в материале от 30 мая.

По словам обозревателя, планы составляли военные представители в штаб-квартире альянса в Брюсселе за закрытыми дверями, без какой-либо «предварительной проверки со стороны парламентских органов или независимых экспертов». Ни одно из заседаний Военного комитета НАТО не было открыто для публики или средств массовой информации.

«По мере того, как НАТО становится все более важным игроком в мировых делах после начала конфликта на Украине, отсутствие прозрачности, которое характеризует ее процессы долгосрочного военного планирования, представляет серьезную проблему для демократического надзора», — сказал Дэвис.

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Ранее, 19 мая, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил о наращивании сил НАТО у российских границ. По данным главы Совбеза РФ, «наиболее уязвимыми являются приграничные территории Калининградской, Псковской областей, Республики Карелия».

В этот же день заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, политолог Андрей Суздальцев в беседе с «Известиями» выразил мнение, что Североатлантический альянс готовится к военному противостоянию с Россией, поэтому размещает оружие у границ РФ в последние годы. По его словам, альянс готов к прямой конфронтации.

18 мая агентство Reuters сообщило, что НАТО на саммите в Вильнюсе 11–12 июля планирует утвердить новые планы наращивания военного присутствия у российских границ.

Кроме того, генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг заявил, что лидеры стран НАТО примут многолетнюю программу помощи Украине. Столтенберг сообщил, что он приветствует заявления о поставке крылатых ракет на Украину, а также обучение украинских пилотов использованию западных истребителей.

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