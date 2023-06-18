Президент Чехии исключил вступление Украины в НАТО во время конфликта
Процесс вступления Украины в НАТО не может начаться в тот момент, когда еще идет военный конфликт. Об этом заявил 18 июня президент Чехии Петр Павел.
«Я не думаю, что процесс вступления Украины в НАТО мог бы начаться в то время, когда этот конфликт еще происходит <...>. С другой стороны, украинцы должны получить гарантии <...>, что в тот момент, когда конфликт будет окончен <...> начнется весьма интенсивный процесс вступления Украины в НАТО», — сказал чешский президент в интервью телеканалу CNN Prima NEWS.
Оценивая ситуацию на фронте, Павел заявил, что у Киева в этом году есть лишь один шанс для успешного контрнаступления.
«То, чего Украине удастся достичь в этом году, приведет <...> к двум возможным результатам. Одним из них будет начало переговоров, а вторым — будет замораживание [конфликта]», — сказал Павел.
Накануне президент США Джо Байден заявил, что Украина для вступления в НАТО должна соответствовать тем же требованиям, что и остальные члены альянса, вступление Киева в военный блок по упрощенному варианту не рассматривается.
В мае украинский президент Владимир Зеленский призвал сделать Украину 33-м членом НАТО вслед за Финляндией и Швецией. Кроме того, он заявил, что страна хочет получить четкий сигнал, что ее примут в военно-политический блок после окончания конфликта.
Украина в сентябре 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг указал, что Североатлантический альянс не может провести процедуру в ускоренном порядке, так как вопрос о членстве новой страны должны решить на совещании 30 государств-партнеров.