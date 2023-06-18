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Президент Чехии заявил о наличии только одного шанса у Украины на контрнаступление

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Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS
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У Вооруженных сил Украины (ВСУ) в этом году есть только одна возможность для контрнаступления. Об этом 18 июня заявил президент Чехии Петр Павел в интервью телеканалу CNN prima news.

«Я сказал, что у Украины есть один шанс провести контрнаступление в этом году, так как, если бы контрнаступление, свидетелями которого, как очевидно, мы являемся, было бы неуспешным, то подготовить второе принципиальное для исхода конфликта контрнаступление по объективным причинам не получится», — подчеркнул Павел.

Он считает, что результатом действий ВСУ в этом году могут стать переговоры о прекращении конфликта или переход боевых действий в стадию заморозки. Такое положение дел, считает Павел, продлится до следующего года, когда Украина сможет собрать новые силы для дальнейшего контрнаступления.

«Если я посмотрю на происходящее как бывший солдат, то, во-первых, [скажу], что российская армия освоила опыт украинских атак начала прошлого года и одновременно очень интенсивно вела строительство нескольких оборонительных линий. Правдоподобно, что целью нынешнего этапа контрнаступления [ВСУ] является поиск слабых мест в этой обороне. Что мы увидим дальше, будет результатом того, как украинская сторона оценит [данные о том], где находятся эти слабые места», — отметил президент Чехии.

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В этот день президент России Владимир Путин заявил, что на Украине подтверждают его слова о больших потерях ВСУ в ходе контрнаступления.

Российский лидер на встрече с военкорами 13 июня сравнил потери Украины и России во время контрнаступления ВСУ. По его подсчетам, «потери российских военных в 10 раз меньше, чем у украинских войск».

Во время своего выступления на ПМЭФ-2023 16 июня он сообщил также о потере 186 танков и 418 бронемашин ВСУ с начала контрнаступления.

Кроме того, советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор 14 июня заявил о полной безуспешности контрнаступления ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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