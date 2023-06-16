Реклама
Прямой эфир
Политика
В ГД заявили о желании Запада иметь эксклюзив на разрешение украинского конфликта
Политика
Путин назвал разбоем и Средневековьем отъем имущества бизнесменов на Западе
Экономика
Голикова заявила о снижении уровня безработицы в России в будущем
Армия
Балицкий заявил о безуспешных попытках ВСУ прорвать оборону на запорожском фронте
Экономика
В Гознаке заявили о завершении модернизации рублевых банкнот до конца года
Экономика
Путин сообщил о льготных налогах для «растущих» из критериев МСП компаний
Экономика
Мантуров предложил компенсировать ущерб заводов от ВСУ за счет иностранных компаний
Экономика
Силуанов заявил о росте реальных доходов россиян с конца 2022 года
Мир
Матвиенко указала на исчерпание лимита терпения России в вопросе зерновой сделки
Армия
Путин заявил о больших потерях ВСУ при контрнаступлении
Политика
В ГД не удивились желанию Болгарии присоединиться к поставкам боеприпасов Киеву
Экономика
Минпромторг и «Рэнера» заключили контракт с Калининградской областью
Сюжет:

Путин заявил о больших потерях ВСУ при контрнаступлении

0
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин в пятницу, 16 июня, на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил о больших потерях у Вооруженных сил Украины (ВСУ) при контрнаступлении по сравнению с российской армией.

«Потери у них очень большие — примерно больше, чем один к 10 по сравнению с российской армией. Это факт», — сказал он.

Путин добавил, что в ходе контрнаступления Украина потеряла уже 186 танков и 418 бронемашин.

Глава государства подчеркнул, что в настоящий момент ВСУ пытаются прорвать позиции РФ на Времевском выступе, однако, по его словам, у них нет шансов этого добиться, как и на других направлениях.

«Они используют так называемые стратегические резервы, которые состоят из нескольких составляющих: первая из них предназначена для прорыва обороны, вторая — для того чтобы использовать войска для закрепления территорий, для движения по территории. Ни на одном из участков они не достигли своих целей, вот что важно», — подчеркнул Путин.

Оценка успеха: российская армия отбила все атаки противника
ВФУ за неделю так и не смогли прорвать нашу оборону, потеряв не менее двух бригад, отмечают эксперты

Ранее, 14 июня, бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ ничего не добились во время проведения контрнаступления. По мнению Макгрегора, описанные в украинских отчетах «достижения» наступления ВСУ находятся далеко от зоны боевых действий, поэтому не имеют никакой ценности.

В тот же день врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ во время контрнаступления на запорожском направлении не продвинулись ни на шаг.

13 июня Путин сказал, что украинское контрнаступление с использованием резервов началось 4 июня и продолжается до сих пор. По его словам, ВСУ не достигли успехов ни на одном направлении, а потери Киева в личном составе приближаются к катастрофическим.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023