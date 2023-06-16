Путин заявил о больших потерях ВСУ при контрнаступлении

Президент России Владимир Путин в пятницу, 16 июня, на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил о больших потерях у Вооруженных сил Украины (ВСУ) при контрнаступлении по сравнению с российской армией.

«Потери у них очень большие — примерно больше, чем один к 10 по сравнению с российской армией. Это факт», — сказал он.

Путин добавил, что в ходе контрнаступления Украина потеряла уже 186 танков и 418 бронемашин.

Глава государства подчеркнул, что в настоящий момент ВСУ пытаются прорвать позиции РФ на Времевском выступе, однако, по его словам, у них нет шансов этого добиться, как и на других направлениях.

«Они используют так называемые стратегические резервы, которые состоят из нескольких составляющих: первая из них предназначена для прорыва обороны, вторая — для того чтобы использовать войска для закрепления территорий, для движения по территории. Ни на одном из участков они не достигли своих целей, вот что важно», — подчеркнул Путин.

Ранее, 14 июня, бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ ничего не добились во время проведения контрнаступления. По мнению Макгрегора, описанные в украинских отчетах «достижения» наступления ВСУ находятся далеко от зоны боевых действий, поэтому не имеют никакой ценности.

В тот же день врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ во время контрнаступления на запорожском направлении не продвинулись ни на шаг.

13 июня Путин сказал, что украинское контрнаступление с использованием резервов началось 4 июня и продолжается до сих пор. По его словам, ВСУ не достигли успехов ни на одном направлении, а потери Киева в личном составе приближаются к катастрофическим.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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