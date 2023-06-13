Оценка успеха: российская армия отбила все атаки противника

В минувшие выходные вооруженные силы РФ продолжали отбивать атаки противника на запорожском, южно-донецком и донецком направлениях. Неудачи заставили ВФУ поменять тактику — они уже не надеются на западную технику и пытаются вести штурмовые действия пехотными подразделениями. Эксперты отмечают, что за неделю атак враг так и не смог прорвать нашу оборону, понеся большие потери. По мнению аналитиков, российским войскам пора готовить «ответный ход». 12 июня, в День России, президент посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского, где вручил награды раненым участникам спецоперации.

Награды от президента

В День России Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского, где пообщался с проходящими лечение участниками спецоперации и лично вручил им государственные награды.

Во время беседы с военнослужащими глава государства отметил значение СВО.

— Мне не нужно вам, наверное, говорить, насколько это важно для страны, для того чтобы она была самостоятельной, укреплялась, для того чтобы людей там защитить, на этих территориях. Это наши люди, они чувствуют себя частью нашего народа, и наш с вами долг – встать на их защиту, что мы и делаем, что вы и делаете, рискуя своей жизнью, жизнью своих товарищей, рискуя своим здоровьем, — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии награждения военнослужащих ВС РФ госнаградами в госпитале им. А.А. Вишневского Минобороны России Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Глава государства подчеркнул, что все присутствующие на награждении участники спецоперации — герои.

— Так же как и другие ребята, которые воюют на фронте, воюют в зоне специальной военной операции. Артобстрелы, танки, бронемашины – это всё не кино, это всё происходит в реальности, — сказал он.

Президент предложил собеседникам подумать о продолжении учебы по военной линии.

— Я считаю, тот, кто хочет из вас, тот мог бы начать следующую ступеньку – пойти на учёбу. Люди, такие, как вы, без всякого сомнения, нужны стране, Родине, нужны Вооружённым Силам. И если кто-то связывает свою дальнейшую судьбу с Вооружёнными Силами, то, конечно, было бы правильно,

Владимир Путин вручил звезду Героя России командиру роты старшему лейтенанту Юрию Жуланову. Офицер помог выйти из окружения своим боевым товарищам, несмотря на ранение.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Кавалерами ордена Мужества стали командир огнеметного взвода старший лейтенант Анатолий Зуев, стрелок — помощник гранатометчика рядовой Андрей Кравцов и старшина мотострелковой роты прапорщик Балган Банзаракцаев, радиотелефонист рядовой Андрей Батуев.

Эту награду также получили командир отделения рядовой Юрий Краснояров, химик отделения рядовой Николай Лычко, командир медицинского отделения старший сержант Сергей Патанов, разведчик-пулеметчик рядовой Дмитрий Пилиховский, командир отделения младший сержант Кирилл Татаренко.

Времевский выступ

В течение суток вооруженные формирования Украины продолжили попытки наступательных действий на южно-донецком, донецком и запорожских направлениях, сообщили в российском военном ведомстве 12 июня.

– В районе Времевского выступа решительными действиями обороняющихся подразделений, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" отражены три атаки противника с направления Великой Новоселки Донецкой народной республики и в районе населенного пункта Левадное Запорожской области, – рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В районах Пречистовки, Великой Новоселки и Нескучного в ДНР поражены скопления живой силы и техники четырех бригад ВФУ.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

На запорожском направлении авиация и артиллерия подвергли ударам подразделениям 65-й мех бригады ВФУ в районе Новоданиловки.

На донецком направлении наиболее активно боевые действия велись в районе Авдеевки и Марьинки. Южная группировка войск успешно отразила две атаки 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВФУ в направлении населенных пунктов Первомайское и северной окраины Марьинки.

За сутки потери противника на трех направлениях составили свыше 510 военнослужащих и 27 единиц военной техники, включая семь танков, САУ и боевые бронемашины.

В течение двух предыдущих суток противник также пытался проводить массированные атаки на этих направлениях. Западная техника достичь успеха ему таки и не помогла: 11 июня в Минобороны РФ рассказали об уничтожении 11 танков, в том числе трех «Леопардов», 16 бронемашин, боевой машины ЗРК Stormer производства Великобритании, а также артсистемы М777, изготовленной в США.

По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, в настоящее время противник старается не применять в бою «бригады штурма», оснащенные западной техникой. В бой введены подразделения легкой пехоты, в том числе и батальоны егерских бригад. Сменилась и тактика: вместо прорыва с помощью тяжелой бронетехники украинская пехота пытается вести штурмовые действия и сразу же закрепляться на позициях. Однако почти за семь суток ВФУ не дошли даже до основного рубежа обороны.

Вооруженные формирования атакуют больше недели и не могут предъявить хоть какие-то успехи, отметил в разговоре с «Известиями» военный эксперт Василий Дандыкин.

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

– Украинские силы надеялись на большее, – считает он. – То, что наступление началось, признал даже Зеленский, сказав, что это — не разведка боем. В наступление пошли бригады, которые были подготовлены на Западе и оснащены натовской техникой. Не менее десяти процентов ее уже потеряно, включая танки «Леопард» и БМП «Бредли». Теперь на других направлениях ее не используют. Только за 12 июня противник потерял полноценный батальон с приданными средствами усиления. За неделю с небольшим они недосчитались двух бригад с техникой. При этом продвинуться вперед не смогли.

Эксперт полагает, что наводнение, последовавшее после подрыва Каховской ГЭС, позволит ВФУ перекинуть части с правого берега Днепра в Донбасс.

– Могут возобновить атаки там, – предположил Василий Дандыкин. – Но без поддержки с воздуха им ничего не светит. Наша армия сделала выводы из прошлой осени. Новые попытки контрнаступления, думаю, к успеху противника не приведут. Нам же надо готовить "ответный ход".

«Каскад» держит удар

На южно-донецком направлении Вооруженные силы РФ ведут ожесточённые бои с противником. Валентин Трушнин сейчас находится на позициях артиллеристов оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад».

На кадрах, предоставленных корреспондентом, видно, как колонна бронетехники идёт по полю, первая машина подрывается на мине, и все останавливаются – покидать проторенную колею опасно. Затем вступает в бой наша артиллерия.

На ходу танк практически неуязвим, но любой затор уничтожается быстро, что и доказывают эти кадры: горят десять машин на одном маленьком участке, в том числе БМП Bradley и танки Leopard.

Фото: соцсети

В последние дни артиллеристы снарядов не жалеют. На позиции корреспондента подбрасывает офицер, отвечающий за подвоз боеприпасов.

– Можешь сказать, во сколько раз увеличился расход снарядов?

– Почти в сто раз.

Валентин Трушнин рассказывает, что на участке 40 километров идут ожесточенные бои. Новодаровка, Новодонецкое, Великая Новоселка, Нескучное, Золотая Нива – ни в одном из этих населенных пунктов ВФУ не смогли уничтожить нашу оборону, однако им удалось временно зайти в поселок Новодонецкое.

– Мы выбили оттуда группировку противника. Они пытаются пробиться, но у них ничего не получается. Наша техника их одолела, артиллерия задавила, – рассказал боец ОБТФ «Каскад» с позывным Кент.

Как показали события, самым эффективным средством обороны оказались минные поля, на втором месте – противотанковые управляемые ракеты. Результатом работы ПТУР стал разбитый британский броневик «Мастиф».

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

– Техника хотела заехать к нам во фланг и высадить пехоту противника, чтобы они замкнули кольцо, и мы остались в окружении. Наши ПТУРщики-пацаны вовремя его уничтожили, – поделился Кент.

«Приазовье» топит дроны

В ночь на 12 июня Вооруженные силы России нанесли удар высокоточным оружием по местам дислокации резервов ВФУ, сообщили в военном ведомстве.

— Назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута, — сказал Игорь Конашенков.

Ранее, в ночь на 11 июня около 1 часа 30 минут, ВФУ атаковали шестью быстроходными безэкипажными катерами корабль «Приазовье» Черноморского флота. Он выполнял задачи контроля обстановки и обеспечения безопасности по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». Все катера уничтожены огнем российского корабля.

— Пострадавших нет. Корабль повреждений не получил, — подчеркнули в российском военном ведомстве.

Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ

За три дня — с 10 по 12 июня — в зоне спецоперации ВФУ потеряли не менее 1862 человек и 183 единицы военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ.

Российская ПВО за трое суток сбила два украинских самолета: истребитель МиГ-29 в районе Платоновки в ДНР и самолет Су-25 в районе Осокоровки Херсонской области.

Соцзащита для добровольцев

В Национальном центре управления обороной РФ заместитель министра обороны Николай Панков провел совещание по вопросам комплектования ВС РФ военнослужащими по контракту. В нем приняли участия военные комиссары субъектов РФ, начальники пунктов отбора на военную службу по контракту и представители региональных властей.

За десять дней июня контракт с ВС РФ подписало более 3,5 тысяч человек, что в 2,1 раза больше, чем за этот же период в мае, и в 3,1 раза превышает показатель апреля 2023-го, сообщил замминистра обороны.

– Помимо поступления граждан на контрактную службу в Вооруженные силы Российской Федерации, у нас отмечается существенный рост граждан, желающих защищать Отечество в добровольческих формированиях, – сказал Николай Панков.

Фото: РИА Новости/Виталий Невар

На совещании сообщили, что министром обороны подписан приказ, предписывающий добровольческим отрядам до 1 июля заключить контракт с военным ведомством – это обеспечит им необходимый правовой статус. Документ предоставляет право всем добровольцам заключать индивидуальные контракты или с добровольческими отрядами, или с Министобороны в качестве военнослужащих по контракту.

– Заключение гражданами контрактов с государством, это, прежде всего, распространение на них, а также на членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки, – подчеркнул Николай Панков.

Остаться в строю

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Диверсионная группа противника планировала скрытно подобраться к позициям подразделения капитана Алексея Рыжковича и атаковать. Алексей вовремя заметил их приближение, и вместе с подчиненными открыл огонь. В ходе боя он получил ранение, но продолжил руководить подразделением. Даже численное превосходство не помогло врагам – они понесли потери и отступили. Наши военнослужащие завладели оружием иностранного производства.

Мотострелковый взвод лейтенанта Малика Гаджиева оборонял стратегически важную высоту. Малик, находясь на передовом рубеже, был примером для своих подчиненных. В ходе боя он получил тяжёлую контузию, но продолжил командовать своим взводом. Благодаря его смелым и решительным действиям противник был остановлен и, понеся потери, отступил.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

В ходе СВО рядовой Александр Машков обеспечивал бесперебойную связь внутри батальонной тактической группы. Боевики атаковали район расположения войск с использованием РСЗО, после чего станция спутниковой связи вышла из строя.

Самоотверженные действия Александра и его высокий профессионализм позволили в кратчайшие сроки восстановить средства связи. Это позволило передать координаты позиций вражеских РСЗО, которые были подавлены огнем нашей артиллерии.