Пункт поражения: ВС России разбили наемников в Харьковской области

Вооруженные силы России 27 и 28 мая продолжали наносить удары по инфраструктуре украинских вооруженных формирований, а также местам, где накапливались боеприпасы и топливо для контрнаступления. Кроме того, был поражен пункт временной дислокации наемников в городе Богодухов Харьковской области . Эксперты отмечают, что мощные и планомерные удары облегчают работу нашим войскам на передовой. Возможности противника по переброске войск, ведению высокоинтенсивных боев падают, и в дальнейшем эти трудности будут только увеличиваться.

Склады взлетают на воздух

В районе города Богодухов Харьковской области поражен пункт временной дислокации иностранных наемников , сообщили в российском Минобороны 28 мая.

Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, за последние двое суток Вооруженные силы России нанесли несколько высокоточных ударов. Их целями стали места, где украинские вооруженные формирования накапливали боеприпасы, а также топливо для контрнаступления . Как отметили собеседники, сейчас командование ВФУ старается проводить перевозки и хранение таких грузов максимально скрытно.

В большинстве регионов Украины 27 и 28 мая объявлялась воздушная тревога. В частности, киевские городские власти заявили, что в ночь на 28 мая столица подверглась самой массированной с начала специальной военной операции атаке беспилотников. Воздушная тревога в городе действовала более пяти часов . Также они рассказали о пожаре и разрушениях здания на территории предприятия в Голосеевском районе столицы.

Днем ранее, 27 мая, часть потребителей в Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей РФ после обстрелов остались без электричества , сообщили в украинском минэнерго.

Фото: РИА Новости

Мощные и планомерные удары облегчат работу нашим войскам на передовой, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Главная их цель — потрепать и ослабить противника, — объяснил он. — Сейчас выбиваются резервы, которые долго готовили на Западе. Важно, что их уничтожают до того, как они попадают на фронт. Места нахождения боеприпасов, расположения воинских частей, штабов, пунктов связи и складов горюче-смазочных материалов обнаруживаются постоянно . Практически каждую ночь, каждое утро они истребляются ударами стратегической авиации и флота. Также широко задействованы беспилотники. Это, кроме всего прочего, говорит о хорошей работе нашей разведки.

По словам эксперта, такие удары сказываются на интенсивности ведения боевых действий противником.

— С каждым днем возможности врага тают, — пояснил Василий Дандыкин. — Где-то он не может с прежней интенсивностью вести огонь, перемещаться, вести атакующие действия. В дальнейшем эти трудности будут только увеличиваться. Это облегчит нам решение боевых задач в обороне сейчас, в дальнейшем — и в наступлении.

Северный фланг

На артемовском направлении продолжаются тяжелые бои. Российские силы сдерживают контратаки противника, который после потери города пытается его окружить ударами с флангов. Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин посмотрел, как это происходит.

— Северный фланг фронта под Артемовском не зря сравнивают с Курской дугой 1943 года, — рассказал корреспондент. — Здесь идет серьезная оборонительная операция, в ходе которой противника сдерживают в том числе такие мощные орудия, как «Гиацинт».

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Эта 152-миллиметровая пушка может наносить удары на расстояние более чем 30 км. Ее специально разрабатывали для уничтожения живой силы и техники, а также укреплений противника.

Рядом со ствольной артиллерией работают РСЗО «Град».

— Пакет из 40 снарядов за 30 секунд с грохотом улетает в сторону врага , — описывает Дмитрий Зименкин.

Наши «реактивщики» накрыли все необходимые цели, о чем рассказали после боя.

— Мы подбили два орудия польской самоходной установки Krab c помощью расчета БПЛА и корректировщика, — говорит военный ВС России с позывным Сварной.

Бойцы рассказывают, что у этой польской САУ очень неприятные, как они говорят, снаряды: корпус алюминиевый, а внутри — множество смертоносных железных шариков. Люди, попав под огонь такой системы, получают очень тяжелые ранения.

При необходимости нашу пехоту, занимающую позиции на передовой, поддерживают танкисты. На артемовском направлении они, как правило, работают с закрытых огневых позиций.

— Недавно уничтожили скопление противника в районе Веселого. Подъехало где-то три машины наподобие пикапа. Мы быстро подлетели, минут за 20 навелись и точно отстрелялись , — рассказал командир танкового взвода с позывным Хан.

Диверсанты несут потери

27 и 28 мая в зоне спецоперации на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли не менее 1040 человек и 61 единицу военной техники, включая гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

В ЛНР и Харьковской области пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп. Также в Луганской Республике уничтожен склад боеприпасов 92-й механизированной бригады ВФУ. А в ДНР и Запорожской области поражены три склада боеприпасов: 79-й десантно-штурмовой, 128-й горно-штурмовой бригад ВФУ, а также 110-й механизированной бригады ВФУ.

Кроме того, в ДНР поражены пункты управления 24-й и 54-й механизированных бригад ВФУ. Также в ДНР и Запорожской области поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 24-й и 65-й механизированных бригад ВФУ.

В районах населенных пунктов Торецк в ДНР и Новоандреевка Запорожской области поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 24-й и 65-й механизированных бригад ВФУ. В районе города Богодухов Харьковской области поражен пункт временной дислокации иностранных наемников.

Российская ПВО за двое суток сбила пять крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.

Точность корректировщиков

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в бою мужество и самоотверженность.

При обороне населенного пункта подполковник Павел Белоусов руководил гаубичным самоходным дивизионом. Вражеские формирования пытались завладеть нашими позициями и перешли в наступление большими силами. В условиях артударов Павел обеспечил непрерывное ведение боевой работы дивизиона. Огнем его подразделения были подавлены артиллерийские позиции и повреждено значительной количество военной техники. В результате наступление противника было сорвано.

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев

Спустя несколько дней, находясь на огневых рубежах, Павел обнаружил БПЛА противника над своими орудиями. Он сбил вражеский беспилотник из пулемета, после чего дивизион оперативно сменил позиции, что исключило возможность противника поразить наши артиллерийские расчеты.

Мотострелковый взвод лейтенанта Алиэмсета Магомедова оборонял позиции в одном из населенных пунктов. Под непрерывным огнем артиллерии и танков Алиэмсет подготовил грамотные оборонительные позиции, благодаря чему было затруднено продвижение личного состава и бронетехники ВФУ. В ходе столкновения мотострелки уничтожили более 20 боевиков , а также один танк и две БМП. Понеся потери, враг отступил.

Через несколько дней группа боевиков попыталась вновь прорвать оборону. Оценив ситуацию, лейтенант Магомедов приступил к корректировке огня артиллерии. Он не допустил выхода противника во фланг взводного опорного пункта, нанеся существенный урон боевикам, подчеркнули в Минобороны РФ.