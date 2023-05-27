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Сняты с хранения: ВКС России уничтожают склады боеприпасов ВФУ

Интенсивные ракетные удары мешают ВФУ сосредоточить силы для контрнаступления, говорят эксперты
Фото: РИА Новости
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Воздушно-космические силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по местам хранения боеприпасов украинских войск. В результате было уничтожено большое количество снарядов и ракет западного производства, которые украинское командование готовило для контрнаступления. Эксперты отмечают, что в последнее время такие удары наносятся регулярно, чтобы не дать украинским силам сосредоточить силы и средства на каком-то направлении. Между тем территория Белгородской области, подвергшаяся нападению боевиков, остается под обстрелами.

Удар по резервам

Вооруженные силы России в ночь на 26 мая нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения боеприпасов украинских войск, сообщили в Минобороны РФ.

— Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, удар был нанесен по местам, где украинское командование накапливало запасы для возможного контрнаступления. Уничтожено большое количество снарядов и ракет, ранее переданных западными странами Киеву.

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Фото: Министерство обороны РФ

В ходе ударов использовались в том числе новейшие авиационные средства поражения, рассказали собеседники.

— Это продолжается уже вторую неделю, практически каждый день, — рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин. — Мы просто не даем им возможности начать анонсированное ими контрнаступление. Они продолжают нести потери — как правило, теряют не менее батальона в день. Идут удары по системам ПВО, чтобы расчистить путь вглубь территории нашей армейской и оперативно-тактической авиации. Им просто не дают сосредоточить силы и средства на каком-то направлении. А отвечает Украина, как всегда, по мирным кварталам Донецка, других городов. Достало до Краснодара, поврежден дом. Такая сложилась практика: мы бьем по военным объектам, они — по гражданским. Но наша ПВО работает на твердую четверку.

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26 мая в зоне спецоперации на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли не менее 435 человек и 28 единиц военной техники, включая гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, в Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. В районе населенного пункта Верхнекаменское в ДНР уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВФУ.

В Николаевской области уничтожена украинская радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей «СТ-68УМ».

Российская ПВО за сутки сбила оперативно тактическую ракету «Гром-2», а также две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.

Панцирь С1
Фото: РИА Новости

После нападения

В Белгородской области, пережившей на этой неделе атаку украинских боевиков, ситуация остается напряженной. В пятницу, 26 мая, под обстрел попало село Новая Таволжанка Шебекинского округа.

«По предварительной информации, есть одна пострадавшая в состоянии средней степени тяжести. У женщины поверхностные ранения мягких тканей головы, верхних и нижних конечностей. Бригада ФМБА доставила ее в центральную районную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Фото: t.me/vvgladkov
Поврежденные постройки в селе Новая Таволжанка в Белгородской области, 26 мая 2023 года

В селе Поповка Краснояружского района с беспилотника сброшено два взрывных устройства, одно из них сдетонировало, второе — нет. Обошлось без пострадавших.

В ночь на пятницу противник обстрелял Грайворонский, Шебекинский, Белгородский, Волоконовский районы и округа. Никто не пострадал, сообщил глава региона. Повреждено административное здание одной из коммунальных служб.

Вынудить отойти

В Минобороны России 26 мая рассказали о военнослужащих, проявивших в бою мужество и самоотверженность.

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В ходе боев за взятие опорного пункта противника артиллерийский дивизион гвардии младшего сержанта Рафика Мурадяна поддерживал огнем ротную тактическую группу. Чтобы лишить наши войска артподдержки, боевики обстреляли позиции дивизиона. От разорвавшегося снаряда вышла из строя боевая машина Рафика. Он восстановил работоспособность техники, несмотря на непрерывный обстрел.

Своими действиями гвардии младший сержант не допустил уничтожения артиллерийского расчета. После смены огневой позиции артиллеристы продолжили выполнение огневых задач и в результате уничтожили опорный пункт боевиков.

артиллерия
Фото: Министерство обороны РФ

В ходе боев на одном из тактических направлений подполковник Алексей Мольков руководил подразделениями артиллерии. Выдавливая ВФУ с занимаемых позиций, подчиненные офицера поразили часть бронетехники противника и подавили его артиллерию, вынудив боевиков покинуть огневые позиции.

В результате интенсивность обстрела наших позиций снизилась и подразделения перешли в контратаку. Противник понес значительные потери и был вынужден отойти вглубь подконтрольных ему территорий, сообщили в военном ведомстве.

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