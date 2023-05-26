Место под «зонтиком»: зачем РФ перемещает ядерное оружие в Белоруссию

Перемещение российского нестратегического ядерного оружия на территорию Белоруссии уже началось, сообщил 25 мая президент страны Александр Лукашенко. Ранее министры обороны двух государств подписали соответствующие документы. Сергей Шойгу заявил, что против Москвы и Минска фактически ведется необъявленная война, а Запад делает всё для затягивания и эскалации конфликта на Украине. Эксперты отмечают, что теперь нападение на Белоруссию Россия будет рассматривать как посягательство на свой ядерный арсенал со всеми вытекающими последствиями. Между тем в Белгородской области, пережившей атаку диверсантов, ситуация остается напряженной.

Укрыли «зонтиком»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 25 мая заявил, что перемещение нестратегического ядерного оружия из России на территорию страны уже началось.

— Мы договорились о размещении ядерного оружия — где, сколько боеприпасов , — заявил он.

При этом белорусский президент не назвал количество и места размещения боеголовок. Ранее, 25 мая, главы военных ведомств двух государств подписали в Минске документы, необходимые для начала перемещения ядерного оружия. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что против Москвы и Минска, по сути, развязана необъявленная война.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин (слева направо) во время встречи после заседания Совета министров обороны стран ОДКБ в Минске, 25 мая 2023 года Фото: Министерство обороны РФ

— Военная деятельность НАТО приобрела максимально агрессивную направленность , — сказал он на встрече со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным.

По его словам, государства Запада делают всё возможное для затягивания и эскалации вооруженного конфликта на Украине.

Россия и Белоруссия в новых военно-политических реалиях занимаются укреплением единого оборонного пространства, констатировал Сергей Шойгу. Военные двух стран проводят боевое слаживание частей и соединений из состава региональной группировки войск. В составе Единой региональной системы ПВО в Белоруссии несут боевое дежурство российские авиация и средства ПВО.

— В условиях крайне резкого обострения угроз и активности совместных ядерных миссий НАТО [мы] вынуждены принимать ответные меры в военно-ядерной сфере. B соответствии с решением наших верховных главнокомандующих организована работа по размещению нестратегического ядерного оружия Российской Федерации на территории Республики Беларусь, — сказал российский министр.

Он напомнил, что белорусской стороне передан оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», способный применять ракеты не только в обычном, но и ядерном оснащении. А часть белорусских самолетов переоборудована для возможного применения ядерного оружия. Военнослужащие прошли соответствующую подготовку.

Главы военных ведомств России и Белоруссии подписали документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории РБ.

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Сергей Шойгу отметил, что Россия, размещая нестратегическое ядерное оружие на территории Белоруссии, не передает его. Контроль над ним и решение о применении остается за Москвой.

— В дальнейшем могут быть приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства и реагирования на военно-политическую обстановку, — отметил российский министр.

Распоряжаться ядерным оружием будет не Белоруссия, и оно не будет ей принадлежать, то есть вся ответственность за ядерную безопасность этого государства полностью ложится на Россию и Министерство обороны нашей страны, пояснил «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— Мы таким образом непрозрачно намекаем на то, что у Белоруссии есть «ядерный зонтик», — отметил он. — Потому что угроза нашим ядерным арсеналам подпадает под действие основ государственной политики в области применения ядерного оружия со всеми вытекающими последствиями. Тем самым мы даем западному соседу Белоруссии, Польше, которая в последнее время очень громко гремит оружием на границах с нашим Союзным государством и Калининградской областью, четкий сигнал: любая агрессия против Белоруссии воспринимается нами как угроза нашему ядерному арсеналу.

Эксперт отметил, что Польша в последнее время активизируется в военной сфере — увеличивает численность вооруженных сил, строит новые базы, склады, высказывает готовность разместить у себя американское тактическое ядерное оружие.

Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Krystian Dobuszynski

— Войска, которые участвовали в учениях на территории Польши, оставляют военную технику и часть воинского персонала, и Польша этому благоволит. Они считают, что если у них будет много оружия и военнослужащих, в том числе из других стран, то они, спровоцировав авантюру и подставив своих западных партнеров, вовлекут их в военный конфликт с Россией. И они думают, что с победным результатом для себя, что мы не отважимся совершить то, о чем периодически предупреждаем. Но они ошибаются, — подчеркнул Алексей Леонков.

После террористов

Ситуация в Белгородской области 25 мая остается напряженной. Над Белгородским районом сработала система ПВО, на подлете к столице региона был сбит БПЛА, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Он также подвел итоги обстрелов, которым боевики подвергли территорию области накануне. Грайворонский городской округ был обстрелян 87 раз. Пострадала бабушка 85 лет — она получила легкую контузию.

Больше всего снарядов, 84, было выпущено по погранпереходу в селе Козинка, в результате чего на территории произошло возгорание. В это время там находились корреспонденты «Известий». Три минометных снаряда было выпущено по селу Дроновка, обошлось без пострадавших.

Жилой дом, разрушенный в результате атаки украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Белгородской области Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Операция продолжается

25 мая в зоне спецоперации на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли не менее 660 человек и 25 единиц военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ.

В Харьковской области, ДНР и ЛНР пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп. Кроме того, уничтожены два склада с боеприпасами 80-й десантно-штурмовой и 110-й механизированной бригад ВФУ в районах населенных пунктов Ступочка и Авдеевка в ДНР.

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в бою мужество и самоотверженность.

Экипаж гвардии младшего сержанта Вячеслава Окаемова удерживал господствующую высоту на танкоопасном направлении, когда противник предпринял штурм наших позиций с использованием тяжелой бронетехники.

Вячеслав своевременно обнаружил выдвижение противника в направлении оборонительных рубежей. Находясь под огнем, он корректировал огонь российской артиллерии, передавал на командный пункт информацию о перемещении бронетехники и мотопехоты боевиков.

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

В ходе боя, управляя экипажем, Вячеслав поразил танк и группу пехоты боевиков, атаковавших с фланга.

Подразделение рядового Алексея Ревина обороняло освобожденный населенный пункт. Боевики хотели вернуть утраченные позиции и попытались прорвать оборону наших войск. Отражая наступление, Алексей был отрезан от основных сил, но смог закрепиться на господствующей высоте. Оттуда солдат продолжил держать оборону, сковывая действия противника на протяжении нескольких часов.

Позицию Алексея неоднократно атаковали дронами и минометами, он был ранен, но удержал оборонительный рубеж до прибытия подкрепления. Прибывшие подразделения отбросили врага на исходные позиции.