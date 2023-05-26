Закрытые позиции: как танкисты применяют новые знания под Авдеевкой

Боевые действия в ходе специальной военной операции многому научили российских танкистов. Они теперь умеют вести огонь с закрытых позиций, работать в связке с операторами квадрокоптеров. Эти навыки они сейчас применяют в том числе в районе Авдеевки, где поддерживают наступление пехоты. Каждый день боевые машины выходят на позиции и уничтожают укрепления и живую силу противника. «Известия» побывали в танковом батальоне 1-й Славянской бригады и своими глазами увидели боевую работу газотурбинных Т-80 , пообщались с их экипажами, а также ощутили на себе всю опасность контрбатарейной борьбы, когда попали под ответный удар артиллеристов ВФУ.

Крылья танков

— Что-то сегодня они разошлись. Видно, сильно мы им дали, — говорит нам боец с позывным Белый.

Вместе мы прячемся за бетонными блоками. Только что недалеко разорвалось несколько украинских снарядов. «Немцы», как здесь называют боевиков ВФУ, пытались уничтожить российский танк Т-80, который только что отстрелялся по их позициям в Авдеевке. По словам бойцов танкового батальона 1-й Славянской мотострелковой бригады, это, скорее всего, были 152–155-миллиметровые дальнобойные гаубицы.

Белый и его сослуживцы с помощью квадрокоптеров выслеживают украинские позиции и по радиостанции корректируют боевую работу «восьмидесятки». На наших глазах танк отработал с так называемой закрытой огневой позиции. Так стреляет обычная артиллерия: гаубицы, минометы, реактивные системы залпового огня. Расчеты не видят цель собственными глазами, но знают ее координаты. Дальше идут математические расчеты, вносятся поправки на погодные условия, износ ствола и т.д. И открывают огонь.

Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Но в ходе специальной военной операции и российские танкисты в совершенстве освоили такой артиллерийский прием ведения огня. Боевая машина выходит на позиции и наносит огневое поражение противнику. Мощь 125-миллиметровых танковых снарядов такова, что они с нескольких попыток «разбирают» укрытия.

Но если тяжелая артиллерия может накрывать целые площади, то танк должен работать гораздо точнее. Поэтому важнейшим помощником «бронелобиков» (так в войсках шутливо называют экипажи танков) 1-го Донецкого армейского корпуса стали квадрокоптеры. Опытный оператор «квадрика» легко находит даже хорошо замаскированные украинские позиции. А дальше уже дело техники. Экипаж выводит танк на боевую позицию, дает пристрелочные выстрелы, получает корректировки и уже затем наносит огневое поражение.

Украинские боевики от таких танково-артиллерийских рейдов несут большие потери. Но классическая система контрбатарейной работы не подходит для борьбы с российскими танками. Эти боевые машины — небольшие и очень маневренные цели. И, в отличие от артиллерии, на то чтобы занять позиции, провести огневой налет и отойти, опытному экипажу нужно всего несколько минут.

«Славянский» дом

На окраине Донецка, где бои почти беспрерывно шли 10 лет, мы приезжаем в укрытие. Замаскированные от беспилотников противника танки готовятся к работе. Машины сменяют одна другую на огневых позициях и в засадах. Сегодня работает экипаж из мобилизованных. Для них бои дают возможность плавно войти в боевую работу, набраться опыта и завершить начатое на полигонах боевое слаживание.

Для командира танка с позывным Трюмный газотурбинные двигатели, установленные на Т-80, не новинка. Он служил на флоте и говорит, что танковые двигатели похожи, только на кораблях они больше по размеру.

— Я мобилизованный. Родина сказала «надо» — стал танкистом, — объясняет Трюмный.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

В прямом бою «техника против техники» он и его экипаж еще не были, в данный момент на авдеевском направлении такие бои редкость. Но на его счету несколько боевых выездов с ведением огня с закрытых позиций.

Корректировщик танкистов — Филя, 20-летний парень из Тореза, города в ДНР. Он еще был 11-летним, а бои уже шли в районе его родного города. Вспоминает, что на одном из блокпостов мальчишкой даже встречал будущего главу республики Александра Захарченко. В 2021 году отслужил по призыву в армии ДНР, а в 2022-м призвался во время всеобщей мобилизации в республике. Сегодня он корректровщик танковой роты, специальность, которой еще недавно не было у танкистов, но сейчас она необходима.

— Воюю я за покойных своих друзей, за покойных родственников. В СВО погиб мой лучший друг и одноклассник. Были потери. Так что отступать я никуда не собираюсь, думаю, что и мои пацаны, которые служат вместе со мной, разделяют это мнение, — объясняет Филя.

На груди бронежилета у него шеврон «Za пацаноv».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Сам танк Т-80 тяжело узнать. Он покрыт маскировочными сетями, обводы башни скрыты экранами из промышленных транспортерных лент (характерный элемент донбасских модернизаций бронетехники), борта закрыты дополнительной броней из снарядных гильз и экранами. Специфика боев в зоне плотной застройки и городах накладывает свой отпечаток на улучшение техники.

Т-80 — это быстрая боевая машина с газотурбинным двигателем, которая массово поставляется в войска в ходе СВО. «Восьмидесятки» полюбились многим танкистам за скорость и тихий звук работы «движка».

— Приняли отлично, с ребятами хорошие отношения. Рассказывают, что можно делать, а что не нужно в тех или иных ситуациях. На полигонах мы обучались, но без практики боевого применения навыки не работают, — рассказывает боец с позывным Механ о том, как обживается в 1-й Славянской бригаде.

Механ — самый взрослый в экипаже. Он также мобилизованный — с Урала. В начале 2000-х участвовал во второй чеченской кампании. Сейчас же он и его экипаж откомандированы к танкистам-«славянам».

— Моя специальность основная еще по срочной службе также механик-водитель. Только тогда «семьдесят вторым» управлял. Разница есть, огромная, этот танчик — Т-80 — хороший и резвый , — рассказывает Механ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Мы обходим с экипажем танк. Бойцы с любовью знакомят нас со своей боевой машиной.

— Вы знаете, только сейчас, в ходе СВО, я понял, когда наши деды всегда желали: «Только чтобы не было войны». Для нас это тогда казалось дежурной фразой, и мы ее смысла не осознавали, — внезапно говорит Механ.

Следят бойцы-танкисты за всем происходящим. И признают, что специальная военная операция была нужна.

— Наглядный пример был пару дней назад. Достаточно того, что противник прошел уже в Белгородскую область. Еще какие доказательства нужны для тех, кто говорил, что они к нам не придут? Там всё наглядно было показано, — обращается Механ к всем резервистам, добровольцам и тем, кто колеблется, идти ли на службу.

Спринтерский рывок

Чтобы увидеть живьем боевую работу Т-80, нам приходится скрытно выйти в заданную точку. Туда экипаж через несколько минут должен вывести свою боевую машину . Нас сразу предупреждают: недалеко от позиций есть окопы, и лучше держаться рядом с ними — на случай ответного украинского огня.

Экипаж быстро выходит и занимает позицию. Сейчас командир и наводчик работают с операторами квадрокоптеров Белым и Филей. Те наводят их на цели и смотрят, есть ли необходимость вносить корректировки. Звучит пристрелочный выстрел. Потом небольшая пауза: экипаж вносит поправки. И далее уже идет огонь на поражение.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Но противник почти мгновенно отвечает. Сразу же после четвертого выстрела мы слышим характерный звук. В нашу сторону летит первый снаряд боевиков. Украинские контрбатарейщики по специальным радарам, переданным Киеву странами НАТО, обнаружили примерное место, откуда «восьмидесятка» ведет огонь. И сразу же начинают работать по этим координатам.

Правда, первый «немецкий» снаряд ложится в 200 м от позиции российского танка. Поэтому «славяне» спокойно дорабатывают свою огневую задачу и начинают уходить. Т-80 уже скрылся из вида, а в район, где он работал, только начинают прилетать следующие снаряды ВФУ.

Мы же предпочитаем не рисковать. После первого же прилета бежим из окопов в сторону укрытий. Поэтому следующие залпы боевиков мы уже встречаем за бетонными блоками, ловя одышку после спринтерского забега в средствах защиты.

А танкисты-«славяне» продолжают свою боевую работу. Каждый день их танки выходят на позиции и своим огнем помогают российской пехоте, которая с тяжелыми боями ведет наступление на Авдеевку.