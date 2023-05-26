 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Два землетрясения зафиксированы вблизи Туапсе
Происшествия
Боевики ВСУ обстреляли Бердянск
Происшествия
Система ПВО сбила украинскую ракету в Ростовской области
Мир
Встреча вице-премьеров РФ, Армении и Азербайджана пройдет в Москве
Мир
В Кремле началась встреча Путина с Алиевым и Пашиняном
Мир
Во Франции на 72-м году жизни умер певец Жан-Луи Мурат
Общество
МВД объявило в розыск экс-профессора ВШЭ Сонина
Армия
Истребители Су-35 и Су-27 сопроводили два летевших к границе РФ бомбардировщика США
Спорт
Швейцария проиграла Германии в четвертьфинале ЧМ-2023 по хоккею
Мир
Шольц пообещал усиливать санкции против России
Общество
Скончался один из пострадавших от взрыва в центре Луганска 15 мая
Общество
Лихачев заявил о финальной стадии плана МАГАТЭ по обеспечению безопасности ЗАЭС
/

Закрытые позиции: как танкисты применяют новые знания под Авдеевкой

Экипажи Т-80 в ходе СВО освоили артиллерийские приемы ведения огня
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боевые действия в ходе специальной военной операции многому научили российских танкистов. Они теперь умеют вести огонь с закрытых позиций, работать в связке с операторами квадрокоптеров. Эти навыки они сейчас применяют в том числе в районе Авдеевки, где поддерживают наступление пехоты. Каждый день боевые машины выходят на позиции и уничтожают укрепления и живую силу противника. «Известия» побывали в танковом батальоне 1-й Славянской бригады и своими глазами увидели боевую работу газотурбинных Т-80, пообщались с их экипажами, а также ощутили на себе всю опасность контрбатарейной борьбы, когда попали под ответный удар артиллеристов ВФУ.

Крылья танков

— Что-то сегодня они разошлись. Видно, сильно мы им дали, — говорит нам боец с позывным Белый.

Вместе мы прячемся за бетонными блоками. Только что недалеко разорвалось несколько украинских снарядов. «Немцы», как здесь называют боевиков ВФУ, пытались уничтожить российский танк Т-80, который только что отстрелялся по их позициям в Авдеевке. По словам бойцов танкового батальона 1-й Славянской мотострелковой бригады, это, скорее всего, были 152–155-миллиметровые дальнобойные гаубицы.

Белый и его сослуживцы с помощью квадрокоптеров выслеживают украинские позиции и по радиостанции корректируют боевую работу «восьмидесятки». На наших глазах танк отработал с так называемой закрытой огневой позиции. Так стреляет обычная артиллерия: гаубицы, минометы, реактивные системы залпового огня. Расчеты не видят цель собственными глазами, но знают ее координаты. Дальше идут математические расчеты, вносятся поправки на погодные условия, износ ствола и т.д. И открывают огонь.

Экипажи Т-80 в ходе СВО освоили артиллерийские приемы ведения огня
Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Но в ходе специальной военной операции и российские танкисты в совершенстве освоили такой артиллерийский прием ведения огня. Боевая машина выходит на позиции и наносит огневое поражение противнику. Мощь 125-миллиметровых танковых снарядов такова, что они с нескольких попыток «разбирают» укрытия.

Но если тяжелая артиллерия может накрывать целые площади, то танк должен работать гораздо точнее. Поэтому важнейшим помощником «бронелобиков» (так в войсках шутливо называют экипажи танков) 1-го Донецкого армейского корпуса стали квадрокоптеры. Опытный оператор «квадрика» легко находит даже хорошо замаскированные украинские позиции. А дальше уже дело техники. Экипаж выводит танк на боевую позицию, дает пристрелочные выстрелы, получает корректировки и уже затем наносит огневое поражение.

Пройденный этап: какие перспективы для ВС РФ открывает победа в Артемовске
Эксперты назвали новые цели СВО в Донбассе

Украинские боевики от таких танково-артиллерийских рейдов несут большие потери. Но классическая система контрбатарейной работы не подходит для борьбы с российскими танками. Эти боевые машины — небольшие и очень маневренные цели. И, в отличие от артиллерии, на то чтобы занять позиции, провести огневой налет и отойти, опытному экипажу нужно всего несколько минут.

«Славянский» дом

На окраине Донецка, где бои почти беспрерывно шли 10 лет, мы приезжаем в укрытие. Замаскированные от беспилотников противника танки готовятся к работе. Машины сменяют одна другую на огневых позициях и в засадах. Сегодня работает экипаж из мобилизованных. Для них бои дают возможность плавно войти в боевую работу, набраться опыта и завершить начатое на полигонах боевое слаживание.

Для командира танка с позывным Трюмный газотурбинные двигатели, установленные на Т-80, не новинка. Он служил на флоте и говорит, что танковые двигатели похожи, только на кораблях они больше по размеру.

— Я мобилизованный. Родина сказала «надо» — стал танкистом, — объясняет Трюмный.

Экипажи Т-80 в ходе СВО освоили артиллерийские приемы ведения огня
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

В прямом бою «техника против техники» он и его экипаж еще не были, в данный момент на авдеевском направлении такие бои редкость. Но на его счету несколько боевых выездов с ведением огня с закрытых позиций.

Корректировщик танкистов — Филя, 20-летний парень из Тореза, города в ДНР. Он еще был 11-летним, а бои уже шли в районе его родного города. Вспоминает, что на одном из блокпостов мальчишкой даже встречал будущего главу республики Александра Захарченко. В 2021 году отслужил по призыву в армии ДНР, а в 2022-м призвался во время всеобщей мобилизации в республике. Сегодня он корректровщик танковой роты, специальность, которой еще недавно не было у танкистов, но сейчас она необходима.

«Ребята получили задание стрелять на уничтожение»
Российские войска продолжают сложную операцию по освобождению Авдеевки

— Воюю я за покойных своих друзей, за покойных родственников. В СВО погиб мой лучший друг и одноклассник. Были потери. Так что отступать я никуда не собираюсь, думаю, что и мои пацаны, которые служат вместе со мной, разделяют это мнение, — объясняет Филя.

На груди бронежилета у него шеврон «Za пацаноv».

Экипажи Т-80 в ходе СВО освоили артиллерийские приемы ведения огня
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Сам танк Т-80 тяжело узнать. Он покрыт маскировочными сетями, обводы башни скрыты экранами из промышленных транспортерных лент (характерный элемент донбасских модернизаций бронетехники), борта закрыты дополнительной броней из снарядных гильз и экранами. Специфика боев в зоне плотной застройки и городах накладывает свой отпечаток на улучшение техники.

Т-80 — это быстрая боевая машина с газотурбинным двигателем, которая массово поставляется в войска в ходе СВО. «Восьмидесятки» полюбились многим танкистам за скорость и тихий звук работы «движка».

Корабли в родной гавани: Черноморский флот ждет усиление
До конца года ЧФ должен принять в свой состав четыре новые боевые единицы

— Приняли отлично, с ребятами хорошие отношения. Рассказывают, что можно делать, а что не нужно в тех или иных ситуациях. На полигонах мы обучались, но без практики боевого применения навыки не работают, — рассказывает боец с позывным Механ о том, как обживается в 1-й Славянской бригаде.

Механ — самый взрослый в экипаже. Он также мобилизованный — с Урала. В начале 2000-х участвовал во второй чеченской кампании. Сейчас же он и его экипаж откомандированы к танкистам-«славянам».

— Моя специальность основная еще по срочной службе также механик-водитель. Только тогда «семьдесят вторым» управлял. Разница есть, огромная, этот танчик — Т-80 — хороший и резвый, — рассказывает Механ.

Экипажи Т-80 в ходе СВО освоили артиллерийские приемы ведения огня
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Мы обходим с экипажем танк. Бойцы с любовью знакомят нас со своей боевой машиной.

— Вы знаете, только сейчас, в ходе СВО, я понял, когда наши деды всегда желали: «Только чтобы не было войны». Для нас это тогда казалось дежурной фразой, и мы ее смысла не осознавали, — внезапно говорит Механ.

Следят бойцы-танкисты за всем происходящим. И признают, что специальная военная операция была нужна.

— Наглядный пример был пару дней назад. Достаточно того, что противник прошел уже в Белгородскую область. Еще какие доказательства нужны для тех, кто говорил, что они к нам не придут? Там всё наглядно было показано, — обращается Механ к всем резервистам, добровольцам и тем, кто колеблется, идти ли на службу.

«Кинжальная» боль: как был уничтожен американский ЗРК Рatriot
Вычислить и поразить зенитный комплекс помогла тактика из 90-х годов

Спринтерский рывок

Чтобы увидеть живьем боевую работу Т-80, нам приходится скрытно выйти в заданную точку. Туда экипаж через несколько минут должен вывести свою боевую машину. Нас сразу предупреждают: недалеко от позиций есть окопы, и лучше держаться рядом с ними — на случай ответного украинского огня.

Экипаж быстро выходит и занимает позицию. Сейчас командир и наводчик работают с операторами квадрокоптеров Белым и Филей. Те наводят их на цели и смотрят, есть ли необходимость вносить корректировки. Звучит пристрелочный выстрел. Потом небольшая пауза: экипаж вносит поправки. И далее уже идет огонь на поражение.

Экипажи Т-80 в ходе СВО освоили артиллерийские приемы ведения огня
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Но противник почти мгновенно отвечает. Сразу же после четвертого выстрела мы слышим характерный звук. В нашу сторону летит первый снаряд боевиков. Украинские контрбатарейщики по специальным радарам, переданным Киеву странами НАТО, обнаружили примерное место, откуда «восьмидесятка» ведет огонь. И сразу же начинают работать по этим координатам.

Правда, первый «немецкий» снаряд ложится в 200 м от позиции российского танка. Поэтому «славяне» спокойно дорабатывают свою огневую задачу и начинают уходить. Т-80 уже скрылся из вида, а в район, где он работал, только начинают прилетать следующие снаряды ВФУ.

Мы же предпочитаем не рисковать. После первого же прилета бежим из окопов в сторону укрытий. Поэтому следующие залпы боевиков мы уже встречаем за бетонными блоками, ловя одышку после спринтерского забега в средствах защиты.

А танкисты-«славяне» продолжают свою боевую работу. Каждый день их танки выходят на позиции и своим огнем помогают российской пехоте, которая с тяжелыми боями ведет наступление на Авдеевку.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023