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«Кинжальная» боль: как был уничтожен американский ЗРК Рatriot

Вычислить и поразить зенитный комплекс помогла тактика из 90-х годов
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Вооруженные силы России ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» уничтожили американский зенитный комплекс Patriot в Киеве. Во время атаки украинская ПВО израсходовала несколько десятков ракет систем Patriot, SAMP-T, IRIS, NASAMS и С-300, но не смогла предотвратить российский удар. Помимо дивизиона Рatriot были уничтожены несколько позиций других систем противовоздушной обороны. Эксперты отмечают, что ВС РФ применили тактику борьбы с американскими ЗРК, разработанную еще в 90-е годы. Спустя много лет она доказала свою эффективность на поле боя.

«Кинжальная» атака

В ночь на 16 мая в Киеве высокоточным ударом гиперзвуковой ракетой «Кинжал» был поражен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США, заявили в Минобороны России.

Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, за время удара украинские зенитчики израсходовали несколько десятков ракет систем Patriot, SAMP-T, IRIS-Т, NASAMS и С-300. Это не помогло украинским ПВО отразить комбинированный ракетный удар ВС РФ. Помимо дивизиона ЗРК Рatriot, поражены и несколько позиций других зенитных систем.

— Patriot, который был поставлен Украине, — это одна из первых версий, которую возят на полуприцепах, — рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков. — Его особенность в том, что он занимает определенный позиционный район размером примерно два на два километра. Другая особенность — у него было восемь пусковых установок, хотя обычно на батарею приходится две–три. И вот мы увидели отчаянную попытку Patriot сбить «Кинжал», который летел к ним. Они израсходовали весь боезапас. 32 ракеты улетели, не попали. В результате «Кинжал» уничтожил сердце этого Patriot — РЛС и пункт управления. И он стал бесполезен.

Американский зенитный ракетный комплекс Patriot

Американский зенитный ракетный комплекс Patriot

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Эксперт отметил, что ВС РФ применили тактику, которая была известна еще в 90-х годах.

— Раскрывать детали не буду, но она заставила Patriot вступить в боевую работу, — объяснил он. — Тем самым был обнаружен позиционный район, где находился Patriot, и по нему был нанесен удар «Кинжалом». Это доказывает, что РЛС «Пэтриота» не смогла определить подлет «Кинжала». И только когда стало ясно, что «Кинжал» уже направляется к ним, они начали отстреливаться. Но Patriot не может сбивать «Кинжалы», 32 ракеты — это очень большой расход. Это говорит о полной неэффективности Patriot по отношению к гиперзвуковому комплексу.

Алексей Леонков считает, что Patriot не только плохо видит «Кинжал», но и не может обеспечить наведение на него.

— Запущенные 32 ракеты — это жест отчаяния, а не действия профессионалов, — резюмировал он.

Также в эту ночь Вооруженные силы РФ нанесли сосредоточенный удар по местам дислокации подразделений украинской армии, военной техники и боеприпасов, доставленных из западных стран.

Для поражения целей использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования.

— Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Танковая дуэль

16 мая корреспондент «Известий» Даниил Левин показал работу танкистов на запорожском направлении.

Танкисты Восточного военного округа ведут огонь по бронетехнике противника. Они находятся на виду у противника, поэтому действовать надо быстро и точно. Танки работают парой, прикрывая друг друга.

— Постоянно выезжаем, почти каждый день. Разведка боем происходит у противника — одна–две «коробочки» выезжают. Иногда, бывает, под прикрытием вражеского танка. Отрабатываем, всё нормально, — рассказал танкист.

Nанк ВС РФ
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Сразу после стрельбы незамедлительно меняют позиции. Машины едут на следующий огневой рубеж.

Недавно был редкий для боевых действий эпизод — танковая дуэль прямой наводкой.

— Мы уже откатывались, и в рации раздался голос: «Перед вами танчик, танчик, танчик. Не наш». Мы такие: «Как не наш?» Шли по нашей дороге в наш тыл. И получилось так, что мы догнали их и в корму — разобрали, — рассказывает молодой командир с позывным Алтай.

Он потомственный танкист. В подразделении служит и его родной брат. Танкистами были отец и дед. А прадед на Т-34 освобождал Украину от немецких захватчиков.

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Держим фланги

За последние сутки в зоне спецоперации на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли до 475 человек и более 30 единиц военной техники, включая гаубицы, бронеавтомобили и САУ, сообщили в Минобороны РФ 16 мая.

В западной части Артемовска российские штурмовые отряды продолжали вести бои по освобождению городских кварталов. Подразделения Южной группировки войск сдерживали противника, прикрывая им фланги.

Наиболее сложная обстановка складывалась в районе населенного пункта Красное, где подразделения 4-й мотострелковой бригады в течение суток отразили 10 атак ВФУ.

В ходе ожесточенных боев уничтожено более 70 боевиков, боевая машина пехоты и два бронетранспортера.

Военнослужащий ВС РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Также недалеко от Красного авиационным ударом был разрушен автомобильный мост, по которому противник осуществлял переброску подкреплений в Артемовск.

Истребители ВКС России в районах населенных пунктов Варваровка и Красноармейск в ДНР сбили самолеты Су-24 и Су-25 воздушных сил Украины.

Общие потери ВФУ на донецком направлении составили до 215 боевиков, пять боевых бронемашин, семь автомобилей, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Российская ПВО в течение суток перехватила семь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, три противорадиолокационные ракеты HARM, а также семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 22 украинских беспилотника.

В Харьковской области, ДНР и ЛНР пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп.

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На расстоянии броска гранаты

В российском Минобороны рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Взвод под командованием гвардии старшего прапорщика Мустафы Сейтваапова снабжал всем необходимым бригаду, ведущую бой вблизи одного из населенных пунктов.

Продвигаясь к передовой, колонна с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, которой руководил Мустафа, подверглась сильному артиллерийскому обстрелу. Сохраняя спокойствие, он организовал выход колонны из-под огня без потерь среди личного состава и техники.

БМП
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Смелые и решительные действия Мустафы не позволили противнику прервать снабжение российских войск на передовой.

Сержант Михаил Гладилин в составе батальонной тактической группы удерживал стратегически важный объект. Под сильным огнем он передавал информацию о неприятеле артиллерийским подразделениям.

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Во время очередного артналета радиостанция получила осколочные повреждения от разорвавшегося рядом снаряда, после чего наши части на некоторое время лишились возможности корректировать огонь. Несмотря на сильный огонь, Михаил приступил к ремонту аппаратуры связи.

В этот момент Михаил обнаружил приближающуюся группу противника. Он скрытно переместился на более выгодную для неожиданной атаки позицию и ручной гранатой поразил трех националистов, а оставшихся уничтожил огнем из стрелкового оружия.

Отразив атаку группы, Михаил отремонтировал радиостанцию и продолжил корректировку огня. Его действия на поле боя позволили отразить атаку противника и отбросить его на исходные позиции.

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