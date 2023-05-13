Район и значение: двухдневные атаки ВФУ под Артемовском отбиты

В западной части Артемовска 12 мая российские штурмовые отряды продолжали наступление при поддержке десантников. Противник предпринял ряд контратак северо-западнее города — в районе поселка Хромово по направлению к Ягодному. Атаки были отражены, но на малоильиновском направлении российские подразделения отошли и заняли новый рубеж — недалеко от Берховского водохранилища. Эксперты отмечают, что ВФУ не удалось нащупать слабые места в нашей обороне. Локальные успехи, которые были у ВФУ, либо компенсированы — украинцев выбили на исходные позиции — либо не играют существенной роли.

В районе Артемовска

В западной части Артемовска (украинское название — Бахмут) российские штурмовые отряды в пятницу продолжали вести бои по освобождению городских кварталов. Подразделения ВДВ оказывали им поддержку и пресекали попытки украинских формирований контратаковать на флангах. За прошедшие сутки в районе Артемовска российские самолеты совершили девять боевых вылетов, а артиллерия выполнила 64 огневые задачи, сообщили в Минобороны РФ 12 мая.

— Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии Южной группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Часов Яр и Богдановка Донецкой Народной Республики , — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

На соледарском тактическом направлении ВФУ накануне провели ряд атак на линии боевого соприкосновения протяженностью более 95 км.

Подразделениями ВФУ было предпринято 26 атак, в которых были задействованы более 1 тыс. военнослужащих, до 40 танков, а также другая военная и специальная техника.

— Все атаки подразделений ВСУ отражены. Прорывов обороны российских войск не допущено. На Малоильиновском направлении с целью повышения устойчивости обороны подразделениями Южной группировки российских войск занят рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища , — заявил Игорь Конашенков

Мужественно проявили себя, отражая украинские атаки, военнослужащие 4-й и 200-й мотострелковых бригад, экипажи армейской авиации и другие подразделения Вооруженных сил РФ, отметили в Минобороны РФ.

В боях было уничтожено более 540 военнослужащих ВСУ, восемь танков, а также более 20 единиц другой бронетехники.

Разбитая украинская бронетехника в Артемовске Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, 12 мая украинские вооруженные формирования продолжали попытки атаковать в районе Артемовска. В частности, они наступали в районе поселка Хромово в направлении населенного пункта Ягодное. Российские подразделения сдерживают атаки противника, активно применяются артиллерия и авиация.

По итогам двух дней боев можно сказать, что кризис в районе Артемовска не наступил , рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Действия украинских сил можно оценивать как попытки прощупать фронт и опробовать применяемый ими алгоритм наступления, — рассказал он. — У украинских сил нет классического плана наступления: нет точки на карте, где они начнут бить, нет пункта, куда им обязательно надо прорваться. В нашем случае используется натовская современная тактика, которая называется алгоритмом. В этом случае компактные группы наносят серии ударов в направлениях, которые считаются перспективными. Их цель — нащупать слабое место, попытаться вклиниться в линию обороны, начать ее раздвигать и с помощью введенных в бой резервов создать ситуацию кризиса. На данный момент ни на одном из направлений им это сделать не удалось.

Остатки разбитой и сожженной бронетехники на улице в Артемовске Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

Эксперт отметил, что те локальные успехи, которые были у ВФУ, либо компенсированы — их выбили на исходные позиции — либо не играют существенной роли.

За сутки на донецком направлении общие потери противника составили около 900 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, более 30 единиц бронетехники, а также семь автомобилей, две гаубицы Д-30 и одну гаубицу L-118 производства Великобритании, сообщили в Минобороны РФ 12 мая.

Луганск не запугать

ВФУ обстреляли Луганск 12 мая — в День Республики. На одном из заводов прогремели два взрыва. Экс-глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил, что удар пришелся в район предприятия «Полипак» на территории бывшего «сотого» завода. Очевидцы сообщали, что перед ними слышали шум, напоминающий по звуку ракеты.

Врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник назвал это попыткой запугать мирных жителей.

Фото: РИА Новости/Максим Захаров

— В День Республики обстрелу со стороны украинских националистов подвергся Ленинский район города Луганска, — написал он в Telegram-канале.

По словам Леонида Пасечника, обстоятельства инцидента и сведения о пострадавших уточняются.

«Солнцепек» под Угледаром

На южнодонецком направлении в районе Угледара войска РХБЗ Восточного военного округа выжигают украинские позиции тяжелыми огнеметными системами «Солнцепек». За их работой наблюдали корреспонденты «Известий».

— В ходе специальной военной операции поражаем опорные пункты противника, замаскированную и легкобронированную технику, — перечисляет командир боевой машины с позывным Селенга.

«Солнцепек» выдвигается в одну из посадок для нанесения огневого удара. Эти боевые машины могут работать как с открытых позиций, так и с закрытых. У расчета уходит всего несколько минут на то, чтобы подготовить и дать залп.

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

У экипажа это вторая цель в день — на первую ушла половина пакета из 24 реактивных боеприпасов. Боевая задача успешно выполнена.

— В зависимости от характера цели выпускаем как одиночные боеприпасы, так и даем залпы полным пакетом, — рассказал Селенга.

Бойцы хвалят свою машину: несмотря на грязь и слякоть, она их не подводит.

— Мы проходим, проползаем туда, куда нам надо. Ничего нас не останавливает, — говорит командир.

«Солнцепек» на наших глазах выпускает полпакета по противнику и быстро покидает свою огневую позицию, чтобы не попасть под ответный огонь.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Удары наносятся 220-миллиметровыми реактивными снарядами с термобарической боевой частью. После попадания боеприпаса в цель около поверхности земли образуется аэрозольное облако из взрывчатого вещества, которое, смешавшись с воздухом, взрывается. Залп полным пакетом накрывает территорию в 40 тыс. кв. м, говорят бойцы.

В этот день на южнодонецком и запорожском направлениях авиация и артиллерия группировки войск «Восток» ударили по подразделениям ВФУ в районах населенных пунктов Водяное и Угледар (ДНР). Потери противника — до 110 боевиков, один танк, два автомобиля, а также САУ «Гвоздика», сообщили в Минобороны РФ 12 мая.

Сбили украинский Су-27

В зоне спецоперации на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли не менее 1185 человек и 65 единиц военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ 12 мая.

Российская ПВО в районе населенного пункта Часов Яр в ДНР сбила истребитель Су-27 воздушных сил Украины.

Фото: РИА Новости

В Харьковской области и ЛНР пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп.

Кроме того, в районе Авдеевки уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 110-й механизированной бригады ВФУ, в районе города Запорожье уничтожено хранилище топлива для военной техники ВФУ. В Днепропетровской области уничтожен украинский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы «Зоопарк-1».