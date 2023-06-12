Сила единения: Путин объяснил важность патриотизма для россиян

Для россиян патриотизм и ответственность за судьбу Родины священны. Об этом заявил Владимир Путин на церемонии вручения медалей Героя Труда и Государственных премий России в Кремле 12 июня. Сегодня все особенно остро осознают, что значит работать ради общего блага и процветания Отечества, отметил президент. И лучшее подтверждение верности традициям предков — это выдающиеся граждане России, которым в этот день вручили золотые звезды Героя Труда и знаки лауреатов госпремии, подчеркнул глава государства. О том, как прошла торжественная церемония в Георгиевском зале и кто удостоился наград в один из самых значимых для страны праздников — в материале «Известий».

Защита традиций

В День России в Большом Кремлевском дворце собрались россияне, добившиеся внушительных результатов в совершенно разных отраслях. Всем им предстояло лично получить награды из рук президента.

— Этот государственный праздник знаменует неразрывность многовековой истории, величие и славу Отечества, утверждает единство нашего многонационального народа, нашу преданность своей стране, теплое, душевное отношение к любимой Родине, — заявил в начале церемонии президент.

Президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии вручения Государственных премий РФ Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Звания Героя Труда в этот день удостоился, в частности, управляющий директор и генеральный конструктор компании «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев — он, как отметил Владимир Путин, по праву входит в когорту известных авиастроителей. Конструктор внес неоценимый вклад в создание турбореактивного двигателя ПД-14, который сегодня широко востребован российской гражданской авиацией.

Сам Александр Иноземцев на церемонии пообещал, что при государственной поддержке его команда готова обеспечить технологическую независимость России в сфере гражданской авиации, несмотря на все трудности.

Тему обороны и безопасности страны затронул и президент. Он подчеркнул, что патриотизм и ответственность за судьбу Отчизны завещаны россиянам предками, которые достигли поистине грандиозных трудовых и ратных побед.

— Сейчас мы особенно остро осознаем, что значат их свершения, их неизменная сплоченность, твердая решимость вставать на защиту родной земли, работать ради общего блага и процветания Отечества. Для нас это наследие священно, — заявил Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин и ученый-химик, академик РАН, руководитель центра двойных технологий «Союз» Юрий Милехин Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Руководитель Федерального центра двойных технологий «Союз» Юрий Милехин, получая награду, отметил: принятые президентом решения по развитию сферы специальной технической химии стали мощным толчком для ее развития и имеют большое значение для обороны страны.

— Сегодня наращиваются возможности научных и промышленных предприятий, создаются новые технологии, материалы, — сказал Герой Труда. — И, безусловно, обеспечивается существенный рост выпускаемой продукции, которая сегодня так необходима. Это однозначно является моментом, связанным с укреплением обороноспособности нашего государства.

12 июня в Кремле присутствовали и другие Герои Труда — преподаватель волоколамской гимназии № 1 Татьяна Бабурова, которая вместе со своими выпускниками создала краеведческий музей «Волоколамская земля», а также горнорабочий Эдуард Щербин, более 25 лет работающий в Забайкалье на одном из крупнейших в мире уранодобывающих предприятий — Приаргунском производственном объединении.

Награжденные отмечали, что достичь поставленных целей всегда помогает слаженная командная работа.

Президент РФ Владимир Путин и заслуженный учитель РФ, преподаватель волоколамской гимназии № 1, основательница краеведческого музея «Волоколамская земля» Татьяна Бабурова Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

— Это моя звездочка, но в ней вклад сотен людей. Я благодарю всех — за эти дни я получила много поздравлений, и в них во всех звучат слова о торжестве справедливости, — сказала Татьяна Бабурова.

Место в космосе

В этот день в Георгиевском зале собрались и лауреаты государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности за 2022 год. В число награжденных вошли представители НИЦ «Курчатовский институт».

— Исследователи из Курчатовского института Михаил Дмитриевич Скорохватов и Владимир Иванович Копейкин в течение полувека изучают физику нейтрино, так называемой частицы-призрака. За это время они заметно продвинулись в глубину микромира, разработали новые технологии, которые широко востребованы для обеспечения безопасности атомных реакторов, а также режимов гарантий нераспространения ядерных материалов, — сказал Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин и заместитель директора Центра фундаментальных исследований НИЦ «Курчатовский институт», доктор физико-математических наук Михаил Скорохватов Фото: РИА Новости/Илья Питалев

По словам президента, в перспективе на базе экспериментальных нейтринных исследований ожидается появление технологий получения ультрачистых материалов. Они крайне важны для электронной промышленности и многих других отраслей, добавил глава государства.

Академик Дмитрий Пушкарь, в свою очередь, выразил благодарность отечественным врачам, которые внедряют разработанные его коллективом технологии в лечении онкологических заболеваний. Он напомнил, что 2023 год указом президента объявлен в РФ Годом наставника и педагога.

— Наставничество в медицине играет колоссальную роль. И сегодня мне хочется с этой трибуны сказать, что наши учителя сохранили специальность, — заявил он.

Медицина на сегодняшний день — сосредоточение высоких технологий из физики, химии, биологии и многих других наук, добавил директор ГБУЗ «Московский клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова ДЗМ» Игорь Хатьков. При этом, по его словам, медицинские команды развивают не только науку внутри страны, но и представляют Россию на международном уровне.

Президент РФ Владимир Путин и директор Московского клинического научного центра (МКНЦ) им. А.С. Логинова, главный онколог Москвы, профессор Игорь Хатьков Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Совершенно точно получение премии наполняет нас чувством дальнейшей ответственности, чтобы идти дальше по этому пути со своими коллективами, — сказал он.

На церемонии также присутствовали представители СМИ и деятели искусства, включая гендиректора Первого канала Константина Эрнста и актрису Юлию Пересильд. Созданный ими «Вызов» — первый фильм, снятый в космосе, — президент назвал прорывом в мировом кино.

— Наши герои получают вызов из космоса. Нашей стране история бросила вызов, и мы этот вызов приняли, поэтому мне кажется, что девиз нашего фильма звучит очень актуально, он звучит как «прими вызов, почувствуй силу». Когда мы придумывали этот проект, одним из мотивов было воссоздание романтической героической ауры космических исследований, потому что в прежние времена она была, а потом развеялась, — сказал гендиректор Первого канала.

Душой кинокартины, по словам главы государства, стала именно исполнившая главную роль Юлия Пересильд — ее героиня доказала, что женщина может преодолеть самые трудные испытания. Сама же актриса заявила, что не хотела бы спорить с великим ученым Сергеем Королевым о том, что космос — только для мужчин.

Актриса Юлия Пересильд на торжественной церемонии вручения Государственных премий РФ Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

— Но все-таки скажу, что женщины по природе своей просто созданы для космоса. Я это проверила, — сказала Юлия Пересильд, добавив, что передала материальную часть полученной госпремии благотворительному фонду «Галчонок».

Присутствующие поднимали перед президентом и конкретные проблемы, которые требуют реакции со стороны властей. Так, к примеру, лауреат Государственной премии за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности Юлия Зимова сообщила президенту о необходимости помочь детям Донбасса с постоянной реабилитацией. Очень много ребят на прифронтовых территориях пережили эвакуацию под обстрелами и гибель близких. По ее словам, сейчас в России не хватает специализированных психологов, которые готовы работать именно с этой категорией маленьких пациентов.

В этот же день Владимир Путин по случаю Дня России получил массу поздравлений от коллег. В частности, поздравительное послание направил президент Армении Ваган Хачатурян. Он отметил, что армяно-российские отношения, основанные на многовековой дружбе двух народов, сегодня уверенно развиваются в духе союзнического взаимодействия. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей телеграмме выразил уверенность в укреплении сотрудничества в интересах двух стран.