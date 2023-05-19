«В условиях внешней агрессии у нас происходит только укрепление нашего народа»
Культурное и национальное многообразие России стало особой всепобеждающой силой страны на фоне сегодняшних вызовов. Об этом Владимир Путин заявил на заседании Совета по межнациональным отношениям 19 мая. По его словам, в этой ситуации происходит абсолютно очевидная консолидация нашего общества, а противники РФ с неоколониальным мышлением делают страну только сильнее. Что в сфере межнациональных отношений требует доработки и как изменится стратегия государственной национальной политики — в материале «Известий».
Потому что недоумки
Для участия в заседании совета по межнациональным отношениям Владимир Путин 19 мая лично прибыл в Пятигорск. Свое выступление президент начал с проблемы агрессивного внешнего давления. По его словам, сегодня противники пытаются «вбить клин» в братство народов РФ, приняв многонациональность страны за ее уязвимость, и устраивая провокации внутри сообществ.
Они убеждены, что Россию нужно поделить на десятки мелких государственных образований, чтобы «подчинить своей воле, эксплуатировать, использовать в своих корыстных интересах», уверен Владимир Путин. Авторы подобных концепций привыкли руководствоваться западными идеологическими шаблонами «с их расистскими неоколониальными подходами», с привычкой делить их на первый, второй и третий сорт, подчеркнул он. Однако президент предупредил: «зря они рассчитывают на тот эффект, ради которого стараются».
— Я уже сказал, что люди, которые руководствуются своими неоколониальными идеями, и есть недоумки, и на конкурсе недоумков заняли бы второе место. Почему только второе? Да потому что недоумки. Они не понимают, что в условиях внешней агрессии и внешнего давления у нас происходит только укрепление нашего многонационального народа, — отметил Владимир Путин.
Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям
При этом именно многонациональность стала всепобеждающей силой России на фоне сегодняшних вызовов, считает президент. По его словам, среди участников спецоперации и волонтеров в тылу — практически все народы. Причем высоких боевых наград уже удостоены представители более сотни национальностей России. В разговоре с одним из бойцов СВО, принимающим участие в заседании совета, глава государства отметил: вся страна благодарна военнослужащим спецоперации за их мужество и героизм.
— Только единство делает нас сильными и непобедимыми. А это главное, потому что от этого зависит наше существование. И все, я хочу это подчеркнуть, все это чувствуют и понимают — и умом, и душой, и сердцем. Именно поэтому в сегодняшней ситуации происходит абсолютно очевидная консолидация нашего общества, — добавил он.
Россия всегда объединялась перед общей опасностью, поэтому в оказание помощи участникам СВО и противостояние угрозе включились все народы России, как и во время Великой Отечественной войны, сказала зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко. С самого начала специальной военной операции страна сплотилась ради помощи защитникам: бизнес в кратчайшие сроки переформатировал производство, а некоммерческий сектор, волонтерские организации подключились к помощи беженцам.
— У нас в регионах формируются добровольческие отряды: Башкирия, Татарстан, Якутия, Ленинградская область и другие. Таким образом, дело поколения-победителей продолжают их внуки и правнуки, — сказала депутат «Известиям».
Уровень общероссийской идентичности — когда человек в первую очередь считает себя гражданином страны, а потом уже представителем той или иной национальности, в последние годы рос прямо пропорционально давлению на страну, подчеркнул президент. По его данным, за пять лет параметр общей консолидации вырос на треть, и к началу 2023 года превысил 94%. Руководитель Федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов в своем выступлении отметил, что доля положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в РФ выросла на 3% по сравнению с 2021 годом и составила 80,7%. Доля граждан, не испытывающих дискриминацию по признаку национальной, языковой или религиозной принадлежности увеличилась на 11% и составила 78,4%.
Обновленная концепция
Основной темой встречи стало обсуждение российской стратегии государственной национальной политики, которая уже действует более 10 лет. Глава государства отметил, что документ требует актуализации с учетом нынешних условий. Нововведения в том числе коснутся части, в которой у России «очень много проблем» — миграционной политики, сказал президент. Владимир Путин не стал их перечислять, но указал, что противники и тут пытаются усложнить ситуацию, хотя «у них у самих там проблем выше крыши». По словам российского лидера, уже через полтора месяца специальная межведомственная рабочая группа представит свои идеи по решению ряда вопросов в сфере миграции. Глава государства также рекомендовал создать отделения Ассамблеи народов России в каждом регионе страны.
Член СПЧ Александр Брод, который принимал участие в заседании, уточнил, что представители парламента, правоохранительных органов и главы регионов получили «должный сигнал» от президента о важности реализации миграционной политики. По его словам, представители власти должны оказывать адресную поддержку мигрантам, изучить потребности рынка для привлечения иностранных кадров, более внимательно отнестись к их адаптации и отдельное внимание уделить борьбе с криминалом.
— Стратегия нуждается в обновлении в связи с тем, что появились новые риски и угрозы, связанные с политическим, экономическим, информационным давлением Запада. С попытками расшатать государственность, посеять межнациональную рознь. Это нужно учитывать и усиливать информационное обеспечение, патриотическое воспитание, преподавание исторических курсов в школах и вузах. Еще один серьезный фактор — это появление четырех новых регионов, которые тоже нужно вписать в стратегию, — пояснил «Известиям» Александр Брод.
Отдельно президент поручил правительству выработать механизмы и критерии оценки обновленной стратегии. Стоит также проверить качество системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, отметил Владимир Путин. Он пояснил, что сейчас она фиксирует только произошедшие события, и не отслеживает возможные точки напряженности и риски. Система должна собирать данные об экстремистских призывах, конфликтах на национальной или религиозной почве, и давать сигнал правоохранительным для предупреждения эксцессов.
Кроме того, обновленная стратегия нацполитики должна учесть корректировки, связанные с вхождением в состав РФ новых регионов, уточнил глава государства. Херсонская и Запорожская области, а также ДНР и ЛНР по своему составу также остаются многонациональными: помимо русских и украинцев, там проживают белорусы, греки, татары, евреи, представители других народов, уточнил Владимир Путин. При этом план по реализации стратегии нацполитики в ЛНР и Запорожской области почти готов, отметил в свою очередь Игорь Баринов. Он также добавил, что Федеральное агентство по делам национальностей в 2024 году выделит новым регионам РФ единую субсидию для реализации мер по укреплению общероссийской гражданской идентичности.
Участники заседания также внесли ряд своих предложений по корректировке стратегии. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, в частности, предложил отразить в документе защиту исторической правды, сохранение историко-культурных ландшафтов и борьбу с проявлениями русофобии. Глава комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова предложила отразить в документе сохранение языков разных народов страны.