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«В условиях внешней агрессии у нас происходит только укрепление нашего народа»

Президент объяснил ошибку идеологических шаблонов Запада и поручил акутализировать стратегию национальной политики
Фото: РИА Новости/Пресс-служба губернатора Ставропольского края/Татьяна Барыбина
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Культурное и национальное многообразие России стало особой всепобеждающой силой страны на фоне сегодняшних вызовов. Об этом Владимир Путин заявил на заседании Совета по межнациональным отношениям 19 мая. По его словам, в этой ситуации происходит абсолютно очевидная консолидация нашего общества, а противники РФ с неоколониальным мышлением делают страну только сильнее. Что в сфере межнациональных отношений требует доработки и как изменится стратегия государственной национальной политики — в материале «Известий».

Потому что недоумки

Для участия в заседании совета по межнациональным отношениям Владимир Путин 19 мая лично прибыл в Пятигорск. Свое выступление президент начал с проблемы агрессивного внешнего давления. По его словам, сегодня противники пытаются «вбить клин» в братство народов РФ, приняв многонациональность страны за ее уязвимость, и устраивая провокации внутри сообществ.

Они убеждены, что Россию нужно поделить на десятки мелких государственных образований, чтобы «подчинить своей воле, эксплуатировать, использовать в своих корыстных интересах», уверен Владимир Путин. Авторы подобных концепций привыкли руководствоваться западными идеологическими шаблонами «с их расистскими неоколониальными подходами», с привычкой делить их на первый, второй и третий сорт, подчеркнул он. Однако президент предупредил: «зря они рассчитывают на тот эффект, ради которого стараются».

— Я уже сказал, что люди, которые руководствуются своими неоколониальными идеями, и есть недоумки, и на конкурсе недоумков заняли бы второе место. Почему только второе? Да потому что недоумки. Они не понимают, что в условиях внешней агрессии и внешнего давления у нас происходит только укрепление нашего многонационального народа, — отметил Владимир Путин.

Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям

Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям

Фото: ТАСС/пресс-служба губернатора Ставропольского края/Татьяна Барыбина


При этом именно многонациональность стала всепобеждающей силой России на фоне сегодняшних вызовов, считает президент. По его словам, среди участников спецоперации и волонтеров в тылу — практически все народы. Причем высоких боевых наград уже удостоены представители более сотни национальностей России. В разговоре с одним из бойцов СВО, принимающим участие в заседании совета, глава государства отметил: вся страна благодарна военнослужащим спецоперации за их мужество и героизм.

Только единство делает нас сильными и непобедимыми. А это главное, потому что от этого зависит наше существование. И все, я хочу это подчеркнуть, все это чувствуют и понимают — и умом, и душой, и сердцем. Именно поэтому в сегодняшней ситуации происходит абсолютно очевидная консолидация нашего общества, — добавил он.

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Россия всегда объединялась перед общей опасностью, поэтому в оказание помощи участникам СВО и противостояние угрозе включились все народы России, как и во время Великой Отечественной войны, сказала зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко. С самого начала специальной военной операции страна сплотилась ради помощи защитникам: бизнес в кратчайшие сроки переформатировал производство, а некоммерческий сектор, волонтерские организации подключились к помощи беженцам.

У нас в регионах формируются добровольческие отряды: Башкирия, Татарстан, Якутия, Ленинградская область и другие. Таким образом, дело поколения-победителей продолжают их внуки и правнуки, — сказала депутат «Известиям».

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников


Уровень общероссийской идентичности — когда человек в первую очередь считает себя гражданином страны, а потом уже представителем той или иной национальности, в последние годы рос прямо пропорционально давлению на страну, подчеркнул президент. По его данным, за пять лет параметр общей консолидации вырос на треть, и к началу 2023 года превысил 94%. Руководитель Федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов в своем выступлении отметил, что доля положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в РФ выросла на 3% по сравнению с 2021 годом и составила 80,7%. Доля граждан, не испытывающих дискриминацию по признаку национальной, языковой или религиозной принадлежности увеличилась на 11% и составила 78,4%.

Обновленная концепция

Основной темой встречи стало обсуждение российской стратегии государственной национальной политики, которая уже действует более 10 лет. Глава государства отметил, что документ требует актуализации с учетом нынешних условий. Нововведения в том числе коснутся части, в которой у России «очень много проблем» — миграционной политики, сказал президент. Владимир Путин не стал их перечислять, но указал, что противники и тут пытаются усложнить ситуацию, хотя «у них у самих там проблем выше крыши». По словам российского лидера, уже через полтора месяца специальная межведомственная рабочая группа представит свои идеи по решению ряда вопросов в сфере миграции. Глава государства также рекомендовал создать отделения Ассамблеи народов России в каждом регионе страны.

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Член СПЧ Александр Брод, который принимал участие в заседании, уточнил, что представители парламента, правоохранительных органов и главы регионов получили «должный сигнал» от президента о важности реализации миграционной политики. По его словам, представители власти должны оказывать адресную поддержку мигрантам, изучить потребности рынка для привлечения иностранных кадров, более внимательно отнестись к их адаптации и отдельное внимание уделить борьбе с криминалом.

Стратегия нуждается в обновлении в связи с тем, что появились новые риски и угрозы, связанные с политическим, экономическим, информационным давлением Запада. С попытками расшатать государственность, посеять межнациональную рознь. Это нужно учитывать и усиливать информационное обеспечение, патриотическое воспитание, преподавание исторических курсов в школах и вузах. Еще один серьезный фактор — это появление четырех новых регионов, которые тоже нужно вписать в стратегию, — пояснил «Известиям» Александр Брод.

Миграционный центр
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

Отдельно президент поручил правительству выработать механизмы и критерии оценки обновленной стратегии. Стоит также проверить качество системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, отметил Владимир Путин. Он пояснил, что сейчас она фиксирует только произошедшие события, и не отслеживает возможные точки напряженности и риски. Система должна собирать данные об экстремистских призывах, конфликтах на национальной или религиозной почве, и давать сигнал правоохранительным для предупреждения эксцессов.

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Кроме того, обновленная стратегия нацполитики должна учесть корректировки, связанные с вхождением в состав РФ новых регионов, уточнил глава государства. Херсонская и Запорожская области, а также ДНР и ЛНР по своему составу также остаются многонациональными: помимо русских и украинцев, там проживают белорусы, греки, татары, евреи, представители других народов, уточнил Владимир Путин. При этом план по реализации стратегии нацполитики в ЛНР и Запорожской области почти готов, отметил в свою очередь Игорь Баринов. Он также добавил, что Федеральное агентство по делам национальностей в 2024 году выделит новым регионам РФ единую субсидию для реализации мер по укреплению общероссийской гражданской идентичности.

Участники заседания также внесли ряд своих предложений по корректировке стратегии. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, в частности, предложил отразить в документе защиту исторической правды, сохранение историко-культурных ландшафтов и борьбу с проявлениями русофобии. Глава комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова предложила отразить в документе сохранение языков разных народов страны.

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