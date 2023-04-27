Отточный прогноз: как изменит экономику РФ указ об управлении западными активами
Указ президента РФ о передаче во временное управление иностранных активов направлен на сокращение оттока капитала из страны. Об этом рассказали «Известиям» депутаты и эксперты. Цель документа — формирование компенсационного фонда для возможного применения зеркальных мер в ответ на незаконную экспроприацию отечественных активов за рубежом. Пока внешнее управление точечно введено в отношении российских структур крупнейших европейских инвесторов в энергетике — немецкой Uniper (ПАО «Юнипро») и финского концерна Fortum (ПАО «Фортум»). Но в Госдуме высказывают предложения о переходе всех иностранных активов на территории РФ под внешнее управление.
Ответная мера
Подписанный 25 апреля президентом РФ Владимиром Путиным указ № 302 о внешнем управлении в структурах иностранных компаний стал не только ответным шагом на действия Запада, который создает условия для изъятия российских активов, но и системной мерой, которая фактически формирует нормативную базу для урегулирования взаимоотношений с зарубежными акционерами, способом сокращения оттока капитала из страны. Об этом рассказал «Известиям» замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.
— Главная цель указа — это формирование компенсационного фонда для возможного применения зеркальных мер в ответ на незаконную экспроприацию российских активов за рубежом, — прокомментировал указ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
25 апреля Росимущество сообщило, что внешнее управление вводится точечно в отношении генерирующих активов, имеющих первостепенное значение для стабильного функционирования российской энергетики. Первыми компаниями с временным управлением стали косвенно принадлежащее правительству Германии ПАО «Юнипро» (83,73%) и финскому концерну ПАО «Фортум» (98,23%).
Однако перечень предприятий, находящихся под внешним управлением, может быть расширен, отметил «Известиям» заместитель председателя комитета по экономической политике Госдумы Михаил Делягин.
— Это не какая-то разовая мера. Это начало системного ответа на западную агрессию в экономической сфере, — заявил парламентарий.
При этом Михаил Делягин подчеркнул, что пока действие указа касается только генерирующих компаний, которые имеют первостепенное значение для работы энергосистемы. По его словам, такой подход позволит обеспечить стабильную деятельность значимых для национальной экономики организаций, зарубежные акционеры которых и без того ранее приняли решение максимально дистанцироваться от российских подразделений и фактически отказались от участия в корпоративном управлении дочерних обществ, а их представители вышли из состава советов директоров.
Фактически указ стал продолжением указа президента РФ № 520, который запретил совершение сделок покупки и продажи долей в компаниях, включенных в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ, а также в организациях, производящих тепло и электроэнергию, оставляя возможность закрытия сделок, если получено специальное разрешение главы государства. Указ был направлен на предотвращение бесконтрольного вывода средств иностранных инвесторов из российской экономики.
Потери бизнеса
Нововведение — это своевременная ответная мера на агрессивные действия правительств недружественных стран, добавил Михаил Делягин. Депутат поддержал идею перевода под внешнее управление всех западных структур в РФ в будущем.
— В целом ряде западных стран на протяжении уже довольно длительного времени создается нормативная база для фактического изъятия активов российских компаний за рубежом, а временное управление ими планомерно перерастает в фактическую конфискацию имущества. Кроме того, введение внешнего управления позволяет купировать риски негативного влияния политической позиции этих стран на работу значимых для экономической и энергетической безопасности РФ активов, — подчеркнул парламентарий.
После начала боевых действий на Украине правительство Германии передало под управление Федерального сетевого агентства бывшее подразделение «Газпрома» — Securing Energy for Europe GmbH, нефтеперерабатывающие структуры «Роснефти» — 28,57% в НПЗ Bayernoil в Фобурге-на-Дунае, 24% в MiRO в Карлсруэ и 54,17% в НПЗ в Шведте. Позднее власти ФРГ не раз заявляли о планах национализации или продажи этих активов «Газпрома» и «Роснефти».
Оценка возможного ущерба только в случае изъятий у «Роснефти» составляет $15 млрд, отметил экономист Никита Кричевский. На прошлой неделе бундестаг принял поправку к закону, которая позволяет проводить экспроприацию структур организации без их предварительной национализации.
Внешнее управление в отношении дочерних обществ компании ввело фактически запрет на осуществление сделок, прекратились поставки российской нефти на завод, акционерная стоимость активов резко снизилась. «Роснефть» подала иск в суд с требованием возместить убыток и признать права управления структурами, в которые компания вложила средства. Но суд отказался признать законные интересы организации, хотя на протяжении многих лет та выступала в качестве добросовестного участника немецкого рынка, обеспечивала бесперебойные поставки и инвестировала в зеленые проекты (например, в производство биотоплива).
На самом деле пострадавших российских компаний существенно больше, просто о многих случаях пока не говорят публично. Речь идет об активах в Италии, Болгарии, Франции и других европейских странах, а также в США, где весьма эффективно действовали наши дочерние общества, отметил Никита Кричевский.
Решение о временном управлении в текущих условиях абсолютно логично, оно даст понять западным странам, что пока ничье имущество не конфискуется, а лишь вводится временное управление, однако такая мера может быть реализована в ответ на незаконное присвоение российских активов в Европе, заключил доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков.