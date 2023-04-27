Отточный прогноз: как изменит экономику РФ указ об управлении западными активами

Указ президента РФ о передаче во временное управление иностранных активов направлен на сокращение оттока капитала из страны . Об этом рассказали «Известиям» депутаты и эксперты. Цель документа — формирование компенсационного фонда для возможного применения зеркальных мер в ответ на незаконную экспроприацию отечественных активов за рубежом. Пока внешнее управление точечно введено в отношении российских структур крупнейших европейских инвесторов в энергетике — немецкой Uniper (ПАО «Юнипро») и финского концерна Fortum (ПАО «Фортум»). Но в Госдуме высказывают предложения о переходе всех иностранных активов на территории РФ под внешнее управление.

Ответная мера

Подписанный 25 апреля президентом РФ Владимиром Путиным указ № 302 о внешнем управлении в структурах иностранных компаний стал не только ответным шагом на действия Запада, который создает условия для изъятия российских активов, но и системной мерой, которая фактически формирует нормативную базу для урегулирования взаимоотношений с зарубежными акционерами, способом сокращения оттока капитала из страны . Об этом рассказал «Известиям» замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

— Главная цель указа — это формирование компенсационного фонда для возможного применения зеркальных мер в ответ на незаконную экспроприацию российских активов за рубежом , — прокомментировал указ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

25 апреля Росимущество сообщило, что внешнее управление вводится точечно в отношении генерирующих активов, имеющих первостепенное значение для стабильного функционирования российской энергетики . Первыми компаниями с временным управлением стали косвенно принадлежащее правительству Германии ПАО «Юнипро» (83,73%) и финскому концерну ПАО «Фортум» (98,23%).

Однако перечень предприятий, находящихся под внешним управлением, может быть расширен , отметил «Известиям» заместитель председателя комитета по экономической политике Госдумы Михаил Делягин.

— Это не какая-то разовая мера. Это начало системного ответа на западную агрессию в экономической сфере , — заявил парламентарий.

При этом Михаил Делягин подчеркнул, что пока действие указа касается только генерирующих компаний, которые имеют первостепенное значение для работы энергосистемы . По его словам, такой подход позволит обеспечить стабильную деятельность значимых для национальной экономики организаций , зарубежные акционеры которых и без того ранее приняли решение максимально дистанцироваться от российских подразделений и фактически отказались от участия в корпоративном управлении дочерних обществ, а их представители вышли из состава советов директоров.

Фактически указ стал продолжением указа президента РФ № 520, который запретил совершение сделок покупки и продажи долей в компаниях, включенных в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ, а также в организациях, производящих тепло и электроэнергию , оставляя возможность закрытия сделок, если получено специальное разрешение главы государства. Указ был направлен на предотвращение бесконтрольного вывода средств иностранных инвесторов из российской экономики .

Потери бизнеса

Нововведение — это своевременная ответная мера на агрессивные действия правительств недружественных стран , добавил Михаил Делягин. Депутат поддержал идею перевода под внешнее управление всех западных структур в РФ в будущем .

— В целом ряде западных стран на протяжении уже довольно длительного времени создается нормативная база для фактического изъятия активов российских компаний за рубежом, а временное управление ими планомерно перерастает в фактическую конфискацию имущества . Кроме того, введение внешнего управления позволяет купировать риски негативного влияния политической позиции этих стран на работу значимых для экономической и энергетической безопасности РФ активов , — подчеркнул парламентарий.

После начала боевых действий на Украине правительство Германии передало под управление Федерального сетевого агентства бывшее подразделение «Газпрома» — Securing Energy for Europe GmbH, нефтеперерабатывающие структуры «Роснефти» — 28,57% в НПЗ Bayernoil в Фобурге-на-Дунае, 24% в MiRO в Карлсруэ и 54,17% в НПЗ в Шведте . Позднее власти ФРГ не раз заявляли о планах национализации или продажи этих активов «Газпрома» и «Роснефти» .

Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Annette Riedl

Оценка возможного ущерба только в случае изъятий у «Роснефти» составляет $15 млрд , отметил экономист Никита Кричевский. На прошлой неделе бундестаг принял поправку к закону, которая позволяет проводить экспроприацию структур организации без их предварительной национализации .

Внешнее управление в отношении дочерних обществ компании ввело фактически запрет на осуществление сделок, прекратились поставки российской нефти на завод , акционерная стоимость активов резко снизилась. «Роснефть» подала иск в суд с требованием возместить убыток и признать права управления структурами, в которые компания вложила средства. Но суд отказался признать законные интересы организации, хотя на протяжении многих лет та выступала в качестве добросовестного участника немецкого рынка , обеспечивала бесперебойные поставки и инвестировала в зеленые проекты (например, в производство биотоплива).

На самом деле пострадавших российских компаний существенно больше , просто о многих случаях пока не говорят публично. Речь идет об активах в Италии, Болгарии, Франции и других европейских странах, а также в США , где весьма эффективно действовали наши дочерние общества, отметил Никита Кричевский.

Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный