Зенитная обстановка: Вооруженные силы РФ нанесли удар по ПВО Украины

ВКС России 2 июня нанесли мощный удар по противовоздушной обороне противника, прикрывающей критические объекты военной инфраструктуры Украины. Все цели были поражены, заявили в Минобороны РФ. Эксперты отмечают, что уничтожение киевской ПВО — сейчас одна из важнейших задач. Это поможет расчистить небо для нашей авиации, которая, нанося удары по тылам, не даст украинским формированиям концентрировать резервы и перебрасывать вооружения из Европы.

Удары по ПВО

В ночь на 2 июня ВКС России нанесли групповой удар по средствам противовоздушной обороны противника, прикрывающим ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины. Использовалось высокоточное оружие большой дальности, сообщили в российском военном ведомстве.

— Все назначенные объекты поражены, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Фото: РИА Новости

Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, западные системы противовоздушной обороны опять не смогли справиться с российским высокоточным оружием. В частности, ЗРС Patriot при попытки отражения удара израсходовала весь боекомплект, так и не поразив целей.

Сейчас главная задача для наших Вооруженных сил — подавление противовоздушной обороны , рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Мы этим занимались с самого начала спецоперации, а в последние дни усилили эту работу, — сказал он. — Сейчас мы уничтожаем ПВО в глубине украинской территории — в местах и логистических центрах, куда из Европы идут боеприпасы и оружие. Прежде всего это Киев, Западная Украина, Одесса. Также наносим удары по Запорожью и Харькову, где концентрируются резервы. Гораздо легче станет нашим бойцам на линии боевого соприкосновения — авиация лишит противника маневра и будет крушить укрепления, уничтожать штабы и артиллерийские позиции.

Эксперт отметил, что такие действия важны, так как, уничтожив ПВО, ВС России расчистят пути авиации.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— Сейчас она имеет превосходство, но пока, к сожалению, у нее нет господства в воздухе, — отметил он. — Получив его, мы могли бы уничтожать войска противника на подходе к линии боевого соприкосновения. А также прервать поставки вооружений из европейских стран.

В борьбе с ПВО задействованы дальняя авиация, корабли ВМФ, ракетные войска с «Искандерами» и беспилотники типа «Герань», напомнил эксперт.

Под прикрытием снайпера

В ДНР бои не стихают ни на день, с обоих сторон активно действуют снайперы. О тонкостях их работы рассказал военный корреспондент «Известий» Станислав Григорьев , который оказался на позициях недалеко от Донецка, где внезапно начался бой.

По словам проводника, стреляют близко, где-то в 200–300 м.

Боестолкновения здесь не прекращаются, постоянно одна из сторон переходит в атаку. На этот раз наши бойцы удачно атаковали и оттеснили противника.

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

— Это летит ПТУР! Также работают сейчас наши БТР осколочно-фугасными снарядами. Вражеская огневая позиция сейчас сложена. То место, откуда они высовывались, накрыло плитами, — уточнил проводник.

Для того, чтобы противник не нашёл другую щель, а потом не вылез и не начал обстреливать наших бойцов, существуют снайперы.

— Вот сейчас наступает очень волнующий момент, когда снайперская пара готовится к стрельбе. Они располагаются в глубине комнаты и стреляют через какой-то проем , — отмечает корреспондент Станислав Григорьев.

Точечная работа наших снайперов дает возможность держать врага в напряжении и на расстоянии. С другой стороны, в них целятся такие же снайперы.

— Было раннее утро, мы заметили перемещение вражеской пехоты, один был поражен точно в голову. И б уквально через 20 минут по нам пытался отработать вражеский стрелок с таким же крупным калибром. Но пока мы с ним в открытую дуэль не вступали. Ищем друг друга еще, — рассказал военнослужащий с позывным Полковник.

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

После боя солдаты показали свои трофеи, например простреленные бронежилеты, каски. Все они произведены в США.

Сбит украинский Су-25

2 июня в зоне спецоперации на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли не менее 360 человек и 32 единицы военной техники, включая гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ.

В ЛНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. В Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады теробороны.

Российская ПВО в районе населенного пункта Золотая Балка в Херсонской области сбила самолет Су-25 воздушных сил Украины.

Стычки на дорогах

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Фото: РИА Новости

Во время обороны населенного пункта батальон майора Константина Задеры был обстрелян артиллерией. Снаряды попали в стоянку замаскированной техники. Константин лично вывел из-под огня три автомобиля, в их числе машину закрытой спутниковой связи, без которой было бы невозможно управление подразделением. Также майор уничтожил два автомобиля с находящимися в нем боевиками.

Отделение сержанта Александра Драшко везло продовольствие и боеприпасы на передовой пункт управления подразделения, когда он заметил группу диверсантов. Сержант оценил обстановку и принял решение вступить в бой. После непродолжительного сражения противник отступил, понеся потери.

Благодаря смелым и грамотным действиям Александра и его подчиненных важный груз был вовремя доставлен на передовую, подчеркнули в военном ведомстве.