Верховный наказ: российские войска ведут бои за Марьинку

Президент России Владимир Путин поставил задачу взять Марьинку в ДНР. Сейчас освобождено около 70% территории этого населенного пункта, остальные предстоит зачистить спецназу «Ахмат» при поддержке танковых частей. Эксперты отмечают, что Марьинка — один из ключевых узлов обороны противника на донбасской дуге, с которого бьет по Донецку украинская ствольная артиллерия. Также в ночь на 1 июня ВС РФ и ФСБ сорвали попытку вторжения украинских вооруженных формирований в Белгородскую область.

Бои под Марьинкой

В Минобороны России 1 июня рассказали, что штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряда специального назначения «Ахмат» продолжают наступательные действия на марьинском тактическом направлении. Их поддерживает авиация и артиллерия группировки Южная.

Президент Владимир Путин поставил задачу взять город Марьинку в ДНР, рассказал командир 163-го танкового полка 150-й дивизии Александр Нилов 1 июня.

— Верховный главнокомандующий во время вчерашнего разговора поставил задачу взять Марьинку, по крайней мере приложить все усилия. Мы сейчас оборонительная группировка, сами не наступаем. Наступает подразделение спецназа «Ахмат», но мы всячески обеспечиваем их действия , — уточнил Нилов.

Фото: ТАСС/Иван Ноябрев

Он сказал, что наши подразделения уже изучили Марьинку и знают, где располагается противник.

— Верховный задал вопрос, как скоро это произойдет, но не могу этого сказать. Работаем, он не гонит, всё прекрасно понимает, бережет людей, в целом очень конструктивный разговор получился, он владеет обстановкой полностью , — отметил командир полка.

Российские военные освободили примерно 70% Марьинки, заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов

— С 30 числа (мая. — «Известия») мы приступили к освобождению Марьинки, на данный момент считаю, что результаты у нас достаточно хорошие, продвижение идет хорошо. Противник оказывает очень серьёзное сопротивление, но, если бы было просто, наверное, нас бы тут и не было. Поэтому считаю, что задача, поставленная Верховным главнокомандующим абсолютно выполнима, — сказал Алаудинов.

Он также рассказал о своем разговоре с Владимиром Путиным. По словам командира «Ахмата», президент проявил отеческую заботу о военнослужащих, которые были ранены в последние дни.

— Я так понял, что он досконально владеет обстановкой и ситуацией на марьинском направлении, сказал, что это очень важный участок, в связи с чем он на нас возлагает очень большие надежды, — пересказал Алаудинов.

Всего за сутки на донецком направлении уничтожено до 395 украинских военнослужащих, один танк , две боевые машины пехоты, три пикапа, а также две гаубицы Д-30.

Это один из ключевых узлов обороны противника на донбасской дуге, с которого бьют по Донецку ствольной артиллерией, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

— Город обстреливают уже девять лет, — напомнил он. — Очевидно, надо отбрасывать противника, и задача правильно стоит. Это мощный укрепрайон, все сидят в подвалах. Учитывая, что там еще угольнодобывающие районы, хватает всего. Говорят, за восемь лет там закатано столько бетона, что можно было бы построить несколько Днепрогэс. Но задача будет выполнена. Главное, чтобы при этом не было больших потерь. Потому что наступать всегда тяжелее, чем обороняться.

Шебекино

1 июня в Минобороны России сообщили о попытке киевского режима провести террористический акт в городе Шебекино Белгородской области. По данным ведомства, сначала украинские формирования вели интенсивный обстрел гражданских объектов в регионе. После этого, около трех часов ночи, до двух мотопехотных рот, усиленных танками, предприняли попытку вторжения через границу в районе Новой Таволжанки и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино».

— Самоотверженными действиями российских военнослужащих отражены три атаки украинских террористических формирований , — рассказали в российском военном ведомстве.

Авиация Западного военного округа нанесла 11 ударов по противнику. Ракетные войска и артиллерия выполнили 77 огневых задач, тяжелые огнеметные системы нанесли два удара.

В результате активных действий подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа и ФСБ России террористические формирования киевского режима, понеся существенные потери, отброшены , сообщили в Минобороны РФ.

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Никита Цицаги

ВФУ не удалось нарушить госграницу. На приграничной территории с украинской стороны уничтожено более 30 террористов, четыре боевые бронированные машины , боевая машина реактивной системы залпового огня РСЗО «Град» и один пикап.

Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией за несколько дней до нападения украинские боевики пытались прощупывать российскую оборону. За сутки до нападения ВФУ предприняли меры маскировки, чтобы запутать российских военных и скрыть свой замысел. В частности, противник активно маневрировал техникой и менял места сосредоточения подразделений. Непосредственно в нападении участвовали силы эквивалентные усиленной мотопехотной роте с приданными танками.

По словам собеседников «Известий», враг пытался максимально использовать подвижность привлеченных к нападению подразделений. Но его замысел был своевременно разгадан. Удары по украинским боевикам были нанесены, когда они уже разворачивались для атаки.

Сбили украинский Су-25

1 июня в зоне спецоперации на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли не менее 660 человек и 24 единицы военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ 31 мая.

В Харьковской области и ЛНР пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. В ДНР уничтожено два склада боеприпасов, один из них — 125-й бригады теробороны.

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

В районе Северска в ДНР и в Запорожской области поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 81-й аэромобильной бригады ВФУ и 108-й бригады теробороны.

Российская ПВО в районе населенного пункта Новоандреевка в Запорожской области сбила самолет Су-25 воздушных сил Украины.

Надежная связь

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Ефрейтор Александр Переверзев вскрыл расположенную на опорном пункте позицию противотанкового ракетного комплекса и метким выстрелом уничтожил его расчет. В результате взорвался боекомплект, находившийся на огневой точке. Выбравшиеся из укрытия националисты в ходе перестрелки были ликвидированы российскими военнослужащими.

Младший сержант Ачын Монгуш не раз налаживал связь для батальонной тактической группы под сильным огнем противника. Действуя в составе подразделения, Ачын участвовал в штурме в лесополосы , имеющей стратегическое значение. Во время атаки ее удалось захватить.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Противник начал сильный артобстрел и контратаковал. В ходе обстрела осколком мины был поврежден модуль связи, в результате чего связь в группе была утеряна. Понимая, что это лишает российские подразделения тактической гибкости, Ачын починил и заново настроил радиостанцию.