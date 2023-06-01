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За пушечный выстрел: ВС РФ продвинулись под Авдеевкой и Марьинкой

Российские войска отбрасывают артиллерию ВФУ на запад, не позволяя вести эффективный огонь по Донецку
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Вооруженные силы РФ 31 мая провели успешные атаки в районе Авдеевки и Марьинки. Наши части выбили ВФУ с ряда важных позиций недалеко от этих городов. Эксперты отмечают, что бои под Авдеевкой имеют особое значение — в ходе них российские войска отодвигают артиллерию ВФУ на запад, не позволяя ей вести эффективный огонь по Донецку. В этот же день в порту Одессы был уничтожен последний боевой корабль военно-морских сил Украины — «Юрий Олефиренко».

Удачные атаки

В зоне спецоперации наиболее ожесточенные бои ведутся в районе населенного пункта Авдеевка. В ходе активных действий штурмовых отрядов и частей 1-го армейского корпуса противник выбит с занимаемых позиций на ряде участков в районах Красногоровки и Ясиноватой в ДНР. Атаки велись при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем Южной группировки войск, сообщили в Минобороны РФ 31 мая.

— Ударами оперативно-тактической и армейской авиации поражены подразделения ВСУ в районе населенного пункта Авдеевка и в поселке Химик, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ка-52

Ударный вертолет Ка-52

Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий

Кроме того, по его словам, уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ.

Штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряд специального назначения «Ахмат» ведут успешное наступление на марьинском тактическом направлении, сообщили в Минобороны.

Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, спецподразделения «Ахмат» уже принимают активное участие в штурме Марьинки. Бойцы смогли захватить несколько важных украинских объектов.

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Бои под Авдеевкой имеют особое значение, объяснил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Они ведутся в рамках операции по вытеснению противника от Донецка, чтобы его меньше обстреливали, — сказал он. — Любое продвижение в этом направлении становится плюсом. Ведь задача не просто взять Авдеевку, а отодвинуть украинские силы от нее. Тогда с этого направления артиллерийские обстрелы Донецка перестанут быть такими плотными и эффективными. Сейчас они работают с границы Авдеевки. Если мы займем город и сможем контролировать следующие 5–6 км, то украинская артиллерия будет отодвинута на 30–40 км от Донецка. Тогда этот город они смогут доставать артиллерией только на максимальной дальности и с большим риском для себя.

Также стало известно, что 29 мая был уничтожен последний боевой корабль военно-морских сил Украины «Юрий Олефиренко». Его поразили в порту Одессы на месте стоянки военных кораблей.

Угледарские «Гвоздики»

Под Угледаром 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» продолжают разрушать оборонительные районы вооруженных формирований Украины. Военкор «Известий» Даниил Левин пообщался с российскими бойцами на этом участке линии боевого столкновения.

Самоходная артиллерийская установка «Гвоздика»

Самоходная артиллерийская установка «Гвоздика»

Фото: ТАСС/Спринчак Валентин

Экипаж выезжает с позиции на огневую на максимальной скорости, которую позволяет развить относительно неплохое качество грунтовых дорог. Осталось проехать несколько сотен метров, и бойцы будут на месте.

Глаза и уши артиллерии в современных реалиях — беспилотники. Они помогают находить цель. Наши бойцы с помощью дрона смогли выяснить, что двое боевиков засели в блиндаже.

Дальность стрельбы может варьироваться, диапазон очень большой. Это может быть и 5, и 10 км. Цели часто передают. Как правило, это пикапы, американские, немецкие бронеавтомобили, — уточняет старший наводчик самоходки «Гвоздика» с позывным Фокусник.

Как только наши бойцы получили разведданные, укрепления ВФУ накрывает огонь. Счет начинает идти на минуты.

«Скала» не устояла

31 мая в зоне спецоперации на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли не менее 595 человек и 44 единицы военной техники, включая гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ 31 мая.

В Харьковской области пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп. Кроме того, уничтожены склады боеприпасов 60-й механизированной бригады ВФУ.

Солдаты ВФУ

Солдаты ВФУ

Фото: REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii

В Запорожской области поражены пункт управления 33-й механизированной бригады ВФУ и склады боеприпасов 65-й механизированной бригады ВФУ. В районе Авдеевки в ДНР уничтожен командно-наблюдательный пункт штурмового батальона «Скала» ВФУ. Российская ПВО за сутки сбила одну крылатую ракету большой дальности Storm Shadow.

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Принял командование

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Колонна подразделений, связь в которой обеспечивал прапорщик Юрий Михеев, была атакована подразделениями ВФУ на марше. В бою Юрий уверенно управлял вверенным ему экипажем, обеспечив устойчивую связь внутри колонны и с вышестоящим командованием. Он вывел связную машину из-под огня в безопасное место, организовал оборону радиостанции силами экипажа и отразил атаку пешей группы боевиков.

Военнослужащий ВС РФ

Военнослужащий ВС РФ

Фото: РИА Новости/ Константин Михальчевский

Старший сержант Александр Яфаев в составе подразделения десантников участвовал в освобождении населенного пункта. Противник заранее подготовился к обороне и оказал ожесточенное сопротивление, используя минометы и тяжелую бронетехнику.

В ходе боя десантники попали под минометный обстрел, тяжело ранило командира отделения, его пришлось эвакуировать с поля боя.

Александр не растерялся и принял командование отделением на себя. Его бойцами были уничтожены боевая машина пехоты и до семи вражеских солдат. Сопротивление противника было сломлено.

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