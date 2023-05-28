«Обо всех посторонних тут же сообщаем — время-то непростое»

В городе Грайворон и округе, откуда 22 мая выбили украинских диверсантов, ликвидируют последствия нападения. Первым делом в пострадавших населенных пунктах восстановили электроснабжение, расчистили автодороги, убрали сгоревшую украинскую бронетехнику. Саперы обследовали дома и нашли много брошенного террористами оружия — ящиков с патронами, неиспользованных гранатометов. Местные жители усилили бдительность — о всех подозрительных гражданах тут же сообщают в правоохранительные органы. Корреспондентов «Известий» проверили по звонку гражданина, косившего траву, — ему показался подозрительным автобус с нашим фирменным логотипом.

Первым делом — электричество

В Грайворон уже в среду, 24 мая, вернулась мирная жизнь. В городе заработали магазины, а последствия обстрелов устранили. Около школы, где был тяжело ранен сторож, убрали битые стекла и подмели землю, которую раскидал взрыв. В городе есть свет, а все оборванные при артобстрелах провода восстановлены. В местных торговых рядах многолюдно, российские бойцы покупают еду и воду.

— Мы уже почти всё, что у нас было, распродали, солдатики хорошо хинкали берут, — рассказала «Известиям» владелица небольшого придорожного кафе Седа.

Хорошая прибыль не может не радовать, но у Седы украинским артиллерийским огнем частично разбит дом в Козинке, и теперь на его восстановление нужно время и деньги.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Забот прибавилось, — говорит она.

На площади останавливается грузовик, везущий комбикорм на близлежащую ферму. Водитель Алексей покупает воду — на улице перед дождем душно.

— Коровы сейчас хорошо едят, потому что во время атаки террористов их два дня не кормили , — говорит он.

Вечером на улицах оживление, люди после работы идут по магазинам. На первый взгляд в Грайвороне идет обычная городская жизнь.

Трофейную технику увезли

В селе Козинка, где находится одноименный пограничный переход, саперы уже проверили дома местных жителей. Свою работу солдаты и офицеры не комментируют.

Зато о ней охотно рассказывают местные жители. Саперы для них стали желанными гостями. После бегства украинских формирований в селе осталось много боеприпасов и мин.

В домах и на огородах до сих пор находят неразорвавшиеся снаряды. Жители говорят, мин было немного, в основном наши саперы собирали брошенные коробки с патронами и неиспользованные гранатометы.

— Много оружия побросали, — рассказал «Известиям» местный житель Гарик. — Только у меня в доме было несколько больших зеленых коробок с патронами и несколько гранатометов. Такие склады нашли не только у меня.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Сгоревшую украинскую технику собрали и вывезли на трейлерах в ночь на среду.

— В общем-то, могла еще постоять, — говорят местные жители. — Мы были не против. При виде ее в душе спокойнее становилось.

Предлагают на День Победы устроить показ трофеев для поднятия духа, например, в Белгороде — жителям областного центра, по их мнению, такая выставка обязательно понравится.

Просят они об одном — отогнать подальше украинские подразделения.

— К нам уже год прилетает оттуда, надо с этим как-то кончать, скажите об этом в Москве, — просят они.

Вместо прогноза погоды

В пятницу, 26 мая, под обстрелом были Глотово, Козинка и город Грайворон. Больше всего достается Козинке — по данным белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, туда прилетело 132 снаряда и минометные мины.

Обстреливали и пограничный переход в этом селе. Неспокойно и в других районах Белгородской области. В субботу опять обстреляли Шебекино.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Жителям еще приходят тревожные эсэмэски: «Ведется обстрел с. Козинка. Спуститесь в подвал (укрытие)». За ними работающие в Грайвороне жители Козинки и Глотова внимательно следят.

— Для нас они теперь заменили прогноз погоды — постоянно их смотрим, — говорит жительница села Глотово Ирина. — Мы сразу знаем, что домой пока ехать не надо, пережидаем. А у кого есть родственники в городе — едут к ним ночевать.

Проверка на дорогах

Местные жители тем временем усилили бдительность. Шпионам и диверсантам в Белгородской области теперь вряд ли позавидуешь.

Корреспонденты «Известий» остановились в одном из сел недалеко от Грайворона, чтобы передать снятые видео и фотоматериалы в Москву.

Место пустынное, рядом закрытая металлобаза и поле, где местный житель в майке IRA (Ирландская освободительная армия. — «Известия») пас двух коз и косил траву. Через некоторое время к нам подъехал наряд полиции.

Один из полицейских подошел, чтобы проверить документы, а другой с автоматом остался около машины. Сразу стало понятно, что они готовы к любым неожиданностям и делать резких движений не стоит.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Офицеры проверили у нас документы и собирались уже уезжать, когда к нам подошел мужчина с косой.

— Это я позвонил, — тут же сообщил он.

Автобус с логотипом «Известий» ему показался подозрительным.

— На машине ж написано, что мы журналисты, зачем вызывать полицию надо было? — спросили его мы.

— Сейчас не время шляться всяким, — недобро сказал он. — Мы обо всех посторонних тут же сообщаем. Время непростое, надо быть ко всему готовым. Вы так вообще подозрительные. Мы таких еще не видели, да и машина у вас вся расписная.

Нам удалось переговорить с российскими офицерами. Они считают, что попытки таких рейдов на российскую территорию еще будут и их придется парировать.

— В общем, к этому готовятся, — говорят они. — Никто иллюзий не строит, и рейдами здесь и в Брянской области украинские власти показали, как они будут действовать в дальнейшем.

Офицеры говорят об этом спокойно — и это хорошая уверенность.