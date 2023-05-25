Диверсии и версии: как ФСБ предотвратила подрывы ЛЭП в канун 9 мая

Сотрудники Федеральной службы безопасности раскрыли деятельность группы диверсантов, завербованной Службой внешней разведки Украины. Они планировали совершить теракты на территории России, взорвав более 30 опор высоковольтных линий электропередачи Ленинградской и Калининской атомных электростанций , сообщили в ФСБ. Взрывчатку доставили через границу в тайниках под днищем прицепа для грузовика. Двое подозреваемых уже задержаны, они находятся в СИЗО. Еще один предполагаемый член группы объявлен в розыск — он сбежал в Бельгию. Как диверсантам удалось провезти на территорию России 36 кг пластида и почему их план провалился — в материале «Известий».

Подрыв системы

Федеральная служба безопасности предотвратила серию террористических атак на объекты ядерной энергетики, которая планировалась спецслужбами Украины . Подрывы должны были произойти в канун празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Для совершения подрывов в Россию с 26 по 27 апреля прибыла диверсионная группа Службы внешней разведки Украины (СВРУ). Ее участники планировали взорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередач Ленинградской и Калининской атомных электростанций. «По замыслу украинских спецслужб это привело бы к остановке ядерных реакторов, нарушению штатного режима работы АЭС и нанесло серьезный экономический и репутационный ущерб России», — уточнили в ФСБ.

Фото: РИА Новости/Игорь Самойлов

Всего диверсанты заминировали четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС и семь опор Калининской АЭС. При установке одного из взрывного устройства в Ленинградской области произошла случайная детонация, сообщили в ФСБ.

Силовики задержали двоих подозреваемых — граждан Украины Александра Майструка (позывной «Механик») и Эдуарда Усатенко (позывной «Макс»). В розыск объявлен еще один участник группы — гражданин Украины и России Юрий Кищак (позывной «ЮБК»). Он пересек границу и сбежал. Сейчас, по данным спецслужбы, подозреваемый находится в Бельгии.

Всех троих диверсантов осенью 2022 года завербовал сотрудник СВРУ, подполковник Виталий Горбатюк, говорится в сообщении ФСБ. В частности, Александра Майструка договор о сотрудничестве с украинской разведкой вынудили подписать угрозами отправки на фронт.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

— Подписал документ о сотрудничестве с СВРУ вместе с остальными. Нас два раза возили в лес, показывали, как собирать взрывное устройство. Познакомились там и с пистолетом, стреляли, — рассказал на допросе Александр Майсрук (видео имеется в распоряжении «Известий»).

Усатенко, Майструк и Кищак прошли спецподготовку в лагерях Киевской и Николаевской области. Затем они незаконно пересекли российско-белорусскую границу в Псковской области . Майструк и Усатенко по одному проникли на территорию России вне пунктов пропуска, а Кищак должен был завести взрывчатку, рассказал задержанный.

Килограммы взрывчатки

Для доставки взрывчатых веществ украинские спецслужбы, по информации ФСБ, задействовали международный канал грузовых перевозок по маршруту Хелм (Польша) — Шальчининкай (Литва). Далее через территорию Белоруссии взрывчатка прибыла в Ржевский район Тверской области.

Для этого использовался грузовой прицеп, в котором оборудовали тайники — под днищем приварили трубы, в которых и спрятали С-4. По информации «Известий», такие манипуляции с прицепом провели еще в Польше.

Водителя, который провез взрывчатку на территорию России, использовали «втемную». К нему обратились с просьбой о коммерческой перевозке — заказчик предоставил ему прицеп на котором, якобы, нужно было перевезти станок со склада в Тверской области. Когда водитель прибыл на место погрузки, его внимание отвлекли и выгрузили взрывчатку из тайников.

— Нам нужно было заминировать линии электропередач. За один вечер мы заминировали семь опор. В Ленобласти я лично заминировал три опоры, Усатенко занялся еще двумя, но случился непредвиденный взрыв, — объяснил на допросе Майструк.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

После взрыва диверсанты разделились, рассказал задержанный. Майструка задержали в городе Невель по пути к границе, а Усатенко поймали в Великом Новгороде. Фигуранты дали признательные показания о сотрудничестве с СВРУ и указали места схронов. Так, в Ленобласти следователи обнаружили тайник, в котором были пистолет, заряд и детонатор с таймером, а также баллончики, которыми они закрашивали и маскировали заряды.

Из организованных диверсантами тайников изъято 36,5 кг пластичного взрывчатого вещества «С-4», 61 электродетонатор иностранного производства, 38 электронных таймеров и два пистолета ПМ с боеприпасами.

Все установленные на опорах взрывные устройства должны были взорваться в одно и тоже время — 5 мая в 15:30. Эдуард Усатенко на допросе уточнил, что после минирования ЛЭП в Ленинградской области он вместе с Майструком должны были спуститься южнее и заминировать линии в Калужской и Тульской области.

В отношении членов диверсионной группы возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Диверсия» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Им уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Кроме того, установлены и задержаны два пособника диверсантов — граждане России. Они, полагают в ФСБ, оказывали содействие злоумышленникам, обеспечивая их средствами связи и автотранспортом с поддельными государственными регистрационными знаками.

Наказание без выбора

Наказание за по статье «Диверсия» может варьироваться — от десяти лет до пожизненного лишения свободы в зависимости от наличия признаков организованной группы и тяжести последствий, рассказал «Известиям» юрист Владимир Кузнецов. Для наказания по УК РФ не имеет значение наличие либо отсутствие гражданства РФ.

Диверсии в современно контексте становятся актуальней, и может даже опасней, чем террористические акты, сказал «Известиям» адвокат, президент международной коллегии адвокатов Москвы «Почуев, Зельгин и партнеры» Александр Почуев. Он пояснил, что цель и способ совершения диверсий направлены не просто на запугивание населения, а напрямую на подрыв государственных интересов и обороноспособности страны. Наиболее тяжкое наказание предусмотрено за совершение диверсии в отношении объектов ядерной энергетики, поскольку последствия таких действий могут вызвать глобальную катастрофу, отметил эксперт.

— За незаконное приобретение, передачу, хранение, перевозку, пересылку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств предусмотрена ответственность до четырех лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей, — добавил Александр Почуев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

При этом, если россиянин оказывает содействие иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России или переходит на сторону противника, это можно квалифицировать как госизмену, сказал адвокат. Наказание за нее — вплоть до пожизненного лишения свободы.

Чаще всего провоз взрывчатых веществ через границу под днищем грузового транспорта используют наркоторговцы, трафик проходит через грузовики с «двойным» дном, рассказал «Известиям» криминалист Владимир Кондратенко.

— Попытка провоза «запрещенки» не новая. Способ неприметен, сотрудники правоохранительных органов могут не заметить нелегальный груз. А если металлическая обшивка плотная, то и собаки могут не учуять товар, — сказал он. По словам эксперта, реже подобный способ применяют при перевозке взрывчатки.

— Габариты взрывчатки требуют много места, поэтому спрятать ее сложнее. В этом случае детонатор удаленный, что решает проблему неожиданного взрыва, — сказал Владимир Кондратенко.

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Он предположил, что злоумышленники пытались обесточить атомные электростанции для того, чтобы нарушить их работу, что могло привести к заражению местности. Это бы свою очередь вынудило задействовать огромную часть сил, в том числе военных, оттянув силы в том числе из зоны проведения СВО.