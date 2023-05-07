Подрывные технологии: как было организовано покушение на Захара Прилепина

Подрыв автомобиля писателя Захара Прилепина вряд ли организовал и осуществил один человек — в преступлении могло быть задействовано до десяти участников, считают опрошенные «Известиями» эксперты. ЧП случилось 6 мая в 10:40 утра в Нижегородской области. По основной версии следствия, машину Прилепина взорвали при помощи противотанковой мины, которую привели в действие дистанционно. По подозрению в совершении теракта задержан житель Нижегородской области, лишь в августе 2022 года приехавший с Украины и недавно получивший российское гражданство. На допросе он сознался в содеянном, заявил о вербовке украинскими спецслужбами, но утверждает, что действовал один. Все подробности расследования — в материале «Известий».

Групповой взрыв

Участвовать в покушении на писателя Захара Прилепина могли не менее 8–10 человек — одному такую операцию спланировать и осуществить было бы невозможно. Такое мнение в беседе с «Известиями» высказал криминалист, бывший сотрудник органов по борьбе с организованной преступностью Михаил Игнатов.

— Скорее всего, у спецслужб Украины есть список отдельных целей, по которым они планируют удары. Сперва это была Дарья Дугина, потом — Владлен Татарский, теперь — Захар Прилепин. Но в последнем случае произошла осечка. Хотя живым он остался просто чудом, с учетом того что взрывное устройство было не меньше 2 кг в тротиловом эквиваленте, — отметил эксперт.

Участники преступной группы выполняли различные функции при подготовке к теракту, полагает Михаил Игнатов, — одни следили за объектом, другие собирали взрывные устройства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

— Друг друга они даже могли не знать. Куратор просто давал им указания. Это слишком сложная для одиночки схема: доставить взрывчатку, следить за объектом и осуществить подрыв. К тому же злоумышленникам необходим был материальный ресурс, — пояснил он.

Пострадавший в результате взрыва Захар Прилепин находится в больнице. По сообщению пресс-секретаря писателя Елизаветы Кондаковой, медики успешно вывели его из медикаментозного сна после операции, он находится в сознании.

— В бодром расположении духа, насколько это возможно в данной ситуации. Чувствует себя хорошо. Передавал спасибо всей родне, — рассказала Елизавета Кондакова.

По данным «Известий», ранее врачи диагностировали у пострадавшего тяжелую сочетанную травму, минно-взрывное ранение, контузию обоих легких, а также ушибы и переломы.

6 мая автомобиль Захара Прилепина взорвали в Нижегородской области. ЧП произошло в 10:40 утра, по предварительной информации, машина наехала на противотанковую мину, заложенную в грунт. В результате погиб охранник публициста — 27-летний Александр Шубин с позывным Злой. Мужчина с 2014 года служил в батальоне Прилепина в Донбассе. В 2018 году он переехал в Нижний Новгород и продолжал работать с писателем.

Фото: РИА Новости/Следственный комитет РФ

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, ответственность за взрыв лежит на спецслужбах США и Великобритании. По ее мнению, Вашингтон и НАТО «выкормили еще одну международную террористическую ячейку — киевский режим. Бен Ладен, ИГИЛ (организация запрещена в России), теперь Зеленский с головорезами».

«На ниточке»

На месте взрыва машины, в которой находился Захар Прилепин, всю ночь работали следователи. Сейчас территория оцеплена, а по всему периметру дежурят полицейские. Корреспондент «Известий» с места уточнил, что мощность взрыва была настолько сильной, что детали автомобиля раскидало на несколько сотен метров.

Как рассказал местный житель Игорь П., он не сразу понял, что произошло. В момент трагедии Игорь находился с товарищем на рыбалке — водоем был недалеко от места происшествия. Незадолго до взрыва к мужчинам даже подходил водитель Прилепина Александр.

— К нам подошел Александр, водитель-телохранитель его. Мы с ним тоже знакомы. Подошел, поболтали, потом он ушел куда-то. Дальше рыбачим — хлопок. Ну, сильный такой достаточно, — уточнил Игорь.

Сначала мужчинам показалось, что взорвался газовый баллон. Но смутило то, что один из них ощутил взрывную волну на себе.

Сотрудники экстренных служб на месте подрыва автомобиля, в котором находился писатель Захар Прилепин, Нижегородская область Фото: ТАСС/стрингер

— Волна ощущалась по одежде, ее колыхнуло. Выбежал его помощник и крикнул, что Захара взорвали. Сашу прижало сильно, не смогли вытащить, а когда Захара вытащили — одна нога волочилась нормально, другая как на ниточке, — поделился очевидец.

Подозреваемого в подрыве оперативно задержали местные участковые. Сотрудники МВД Екатерина Сиротина, Александр Соколов и Дмитрий Воеводин рассказали СМИ, что после того, как поступило сообщение о подрыве машины, они выдвинулись в соседнюю деревню Козлово, куда, предположительно, мог направиться злоумышленник.

Вскоре правоохранители задержали 30-летнего жителя Нижегородской области Александра Пермякова. У него при себе оказалось два паспорта — украинский и российский. Мужчина отсиживался в лесу и попытался убедить участковых, что ловил куропаток на пруду, хотя поблизости никакого водоема не было. Позднее подозреваемый признался в содеянном и рассказал подробности покушения на писателя.

Александр Пермяков на допросе рассказал, что совершил преступление по заданию сотрудников спецслужб Украины, сообщил «Известиям» источник, близкий к следствию. При этом подозреваемый утверждает, что действовал в одиночку — установил на дороге две противотанковые мины с наложенным зарядом пластида и дистанционно их подорвал.

Сестра Пермякова сообщила «Известиям», что разговаривала с братом по телефону неделю назад. По ее словам, он приехал в Россию в августе 2022 года и работал строителем в Москве. В феврале этого года он несколько дней пробыл в Санкт-Петербурге, после чего должен был переехать в Нижний Новгород по работе. По данным источника «Известий», ранее Пермяков отбывал срок на Украине за разбой.

После взрыва было возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт» (ст. 205 УК РФ). Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также возможных сообщников.

Сомнительная версия

Версия об использовании противотанковых мин для подрыва, о чем рассказал подозреваемый на допросе, выглядит сомнительно , считает Михаил Игнатов. Дело в том, что такой тип вооружения дает очень мощный взрыв, направленный на уничтожение тяжелой техники.

— Машину должно было разорвать буквально в клочья — никто бы не выжил. Но возможно, мина была неправильно установлена, и при детонации основная волна ушла вниз, — пояснил эксперт.

Установленный на мину пластид, о котором рассказал задержанный Александр Пермяков, должен был увеличить силу взрыва. Это очень сложная конструкция, для изготовления которой нужно быть опытным минером, добавил экс-правоохранитель.

— Противотанковая мина работает по принципу нажатия на нее определенного веса. Но очевидно, что это должна быть тяжелая техника — на легковую машину сама по себе она не должна была сработать. Вероятно, в этом случае сдетонировало переделанное взрывное устройство, — предположил он.

Осколок подорвавшегося автомобиля, в котором находился писатель Захар Прилепин, Нижегородская область Фото: TAСС/стрингер



Странным эксперту кажется и сам факт использования именно мин. По словам Михаила Игнатова, такой метод слишком сложный.

Источник «Известий» в правоохранительных органах пояснил, что каждая противотанковая мина отслеживается и состоит на особом контроле.

— Откуда взялись противотанковые мины? Либо они были украдены, что практически невозможно, либо перевезены через границу. Тут должны разобраться следственные органы, — пояснил собеседник издания.

По мнению источника, злоумышленники могли использовать и собранное вручную взрывное устройство, которое по принципу действия и параметрам взрыва могло быть похоже на мину.

Сейчас следователи-криминалисты СК России и взрывотехники приступили к осмотру места происшествия. Будут назначены судебные экспертизы, в том числе биологическая, генетическая, физико-химическая и взрывотехническая, сообщали ранее в СК. По версии Следственного комитета, Пермяков заложил взрывное устройство на пути следования автомобиля Прилепина, после чего дистанционно подорвал его. По еще одной версии, взрывчатка могла располагаться под днищем машины.

Пожизненное без УДО

По статье «Террористический акт», которую вменяют Александру Пермякову, ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы, рассказал адвокат Олег Пантюшов.

— Для правильной квалификации необходимо установить цели совершения взрыва, в противном случае состав преступления по 205-й статье будет отсутствовать. То есть цель — это дестабилизация деятельности органов власти или международных организаций либо воздействие на принятие ими решений, — пояснил эксперт.

Поскольку Захар Прилепин является сопредседателем политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», то переквалифицировать статью, скорее всего, не будут, считает руководитель группы практики уголовно-правовой защиты юридической компании «Институт условно-досрочного освобождения» Игорь Ивлев.

Задержанный подозреваемый в причастности к покушению на писателя Захара Прилепина Фото: РИА Новости/Следственный комитет РФ

— Могут добавить статью «Незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой». Наказание — лишение свободы на срок от 10 до 15 лет и штраф. Как итог, подозреваемый может получить 25 лет заключения либо пожизненное лишение свободы, — отметил юрист.

Кроме того, действия могут быть квалифицированы по статье «Убийство», а также «Покушение на убийство двух или более лиц».

— За убийство назначают лишение свободы на срок от 8 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы. За покушение на убийство могут назначить не более 15 лет, — пояснил Игорь Ивлев.