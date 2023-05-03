Опасные в связке: ФСБ разоблачила сеть украинских агентов в России

Сотрудники Федеральной службы безопасности раскрыли деятельность группировки украинских диверсантов, которые планировали совершить теракты на территории России. Одна группа готовила покушения на мэра Ялты Янину Павленко и главу Крыма Сергея Аксенова. А вторая под прикрытием бизнеса по торговле свадебными платьями наладила пересылку из Болгарии в разные регионы РФ взрывных устройств. В деле фигурируют как агенты, сознательно пошедшие на сотрудничество с Главным управлением разведки Украины, так и люди, которых использовали втемную. Кто проводил вербовку, что обещали несостоявшимся террористам и какие сроки заключения им угрожают — в материале «Известий».

Закодированная группа

Федеральная служба безопасности России задержала несколько членов агентурной сети Главного управления разведки (ГУР) Украины, планировавших совершить серию терактов на территории Крыма. Жертвами должны были стать глава республики Сергей Аксенов, председатель парламента Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко. Под удар должны были попасть и объекты транспортной инфраструктуры полуострова. Об этом 3 мая сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Организатором терактов оказался офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец, с 2020 года занимающий должность заместителя руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского. Он, по версии спецслужб, лично координировал подготовку убийств высокопоставленных российских чиновников.

Всего было задержано семь участников глубоко законспирированной агентурной группы. Среди них граждане Украины и России Виктор Подвальный, Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, Константин Евменко, Игорь Зорин и Сергей Войнаровский. Как было установлено, их завербовал Роман Машовец.

Помимо этого был пойман и гражданин Украины и Болгарии Денис Петранов — он, по мнению следствия, участвовал в поставках на территорию России взрывчатки.

Как заявил на допросах бывший сотрудник полиции Виктор Подвальный, он пошел на сделку с ГУР, поскольку два его сына, живущие на Украине, прячутся от мобилизации. Чтобы их не забрали в армию, он сам вышел на Машовца и предложил сотрудничество. Вербовка произошла в польском Кракове. На связь со своими кураторами он выходил по понедельникам и пятницам — по специально выданному для этих целей телефону с использованием VPN.

Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ

По данным «Известий», именно Подвальный занимался вербовкой остальных участников группы. Так, Александр Литвиненко на допросе сообщил, что согласился сотрудничать со спецслужбами Украины, потому что нуждался в средствах для выплаты ипотеки (видео допроса есть в распоряжении «Известий»).

Для получения посылок Виктор Подвальный использовал втемную разных людей. В частности, пенсионеров. Так, убедил одну женщину принять на свое имя посылку в пункте СДЭК. Внутри были электрические варочные панели, начиненные взрывчаткой: тротилом или пластидом. Получая через таких посредников опасный товар, он затем переправлял его по другим указанным кураторами адресам.

Во время обыска у задержанных оперативники нашли пять готовых самодельных взрывных устройств, шесть килограммов пластида британского производства, электродетонаторы военного назначения, радиоуправляемые детонаторы, трекеры для слежки, а также средства связи для конспиративного общения с кураторами.

«Органами безопасности вскрыт и локализован международный канал контрабандных поставок из Болгарии в Россию взрывчатых устройств, закамуфлированных под бытовые электроплиты, которые должны были быть использованы при теракте. Он проходил через территории Турции и Грузии», — говорится в сообщении ФСБ.

Платья с сюрпризом

Еще одна схема, вскрытая силовиками, также начиналась за границей — с проживающей в Болгарии гражданки Украины, владелицы салона свадебных платьев Марины Матущак. Она находила в России, в частности в Санкт-Петербурге, партнеров якобы для совместного ведения бизнеса, которым предлагала платья с большими скидками. Когда те соглашались, через Дениса Петранова отправляла им посылки. Правда, в них, помимо платьев, оказывались всё те же электронные варочные панели. На вопросы бизнес-партнеров она отвечала, что курьер перепутал заказы, и просила переслать электроплиты уже по другим адресам.

Так, одна из жительниц Санкт-Петербурга рассказала оперативникам, что познакомилась с Матущак три-четыре года назад на свадебной выставке в Москве. Они обменялись телефонами.

Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ

«20 января Марина связалась со мной и спросила, занимаюсь ли я продажей платьев. Она предложила покупать и возить платья через Финляндию, но я отказалась. Был уже конец февраля, она написала, что есть возможность отправлять платья курьером прямо в салон. И предложила очень хорошие скидки, которые и подкупили, — рассказала она на допросе. — Девятого марта она написала, что отправила пять платьев, и это странно, так как они шьются долго».

Посылка пришла, в салон принесли две коробки: в одной были платья, а во второй — платье и электрические плитки со взрывчаткой.

«Сначала мне написали один адрес — в Ялте, оформили его СДЭКом. То же самое и со второй посылкой, по-моему, был тот же адрес. Через какое-то время она сказала, что нам отправили очередные платья. Посылка была из Мелитополя, а первая — из Владикавказа», — объяснила россиянка.

Однако и в следующей посылке оказались электроплиты. Матущак снова объяснила, что курьеры совершили ошибку. «Опять дала мне адрес, куда перенаправить посылки. Подозрительно было то, что вес плитки был указан 3,5 кг, их было две, но вся посылка весила 11 кг», — добавила она.

ФСБ установила идентичность взрывчатки в плитах той, которая использовалась для подрыва железнодорожных путей в Крыму 23 февраля 2023 года. По той же схеме, как полагает следствие, был осуществлен ряд произошедших в России терактов. В частности, убийства журналистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также подрыв Крымского моста.

Виновны все

Подобные схемы вербовки не новы, пояснил в беседе с «Известиями» криминалист Владимир Кондратенко. Диверсионные группы всегда стараются выбрать наиболее доверчивых людей и тех, кто не будет особо вдаваться в подробности.

— Злоумышленники стараются запустить схему, которая позволяет не раскрывать информацию о готовящемся теракте или диверсии большому количеству людей. Таким образом, они уберегают себя от раскрытия или утечки информации. Весь смысл таких операций состоит в том, чтобы сыграть на невнимательности и человеческом факторе, — отметил эксперт.

Такие методы не используются постоянно — каждая попытка сыграть на невнимательности может быть провальной, добавил источник «Известий» в правоохранительных органах. Злоумышленникам сложно найти людей, которые ни на секунду не задумаются о безопасности передачи куда-то неизвестных предметов.

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

— Это игра вслепую. Они не могут заранее знать, станет ли человек полностью подчиняться. Каналов контрабанды сейчас много, людей стали вербовать чаще, и неизвестно, сколько таких групп сейчас действует на территории России, — пояснил он.

Чаще всего для контрабанды выбираются наиболее спокойные и удаленные районы. Особое внимание уделяется тем путям, где таможенная служба не очень активна, где меньше всего задержаний товаров и проверок, уточнил Владимир Кондратенко.

— Что касается посылок, то их в принципе почти не проверяют. Сотруднику почты, сортировщику глубоко плевать на то, что лежит в коробке. Он проводит ее через ленту, проверяет номера и адрес доставки — и всё, работа сделана, — пояснил криминалист. — Во времена, когда враг постоянно пытается тем или иным образом навредить стране, необходимо усилить контроль и в таможне, и на почте, и даже в курьерских службах.

За совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности России фигурантам может грозить от 10 до 15 лет лишения свободы, пояснил адвокат Алексей Гавришев.

— За совершение преступления организованной группой виновным грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет, — рассказал эксперт.

В нашем законодательстве имеется и другая статья — 281.1 УК РФ («Содействие диверсионной деятельности»). Пособничество в совершении преступления наказывается лишением свободы на срок от 10 до 20 лет.

Если человек стал сообщником неосознанно, то он, по словам Алексея Гавришева, может быть освобожден от уголовной ответственности в случае, если сам сообщит о преступлении в правоохранительные органы. Однако, как уточнил источник «Известий», доказать непричастность практически невозможно.