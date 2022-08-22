Работа за прикрытием: что помогло убийце Дарьи Дугиной остаться незамеченной

ФСБ за два дня раскрыла убийство Дарьи Дугиной. Согласно обнародованной версии, преступление организовали украинские спецслужбы, а непосредственным исполнителем стала гражданка этой страны Наталья Вовк. Предположительно, она служила в ВСУ. Женщина прибыла в Россию почти месяц назад с 12-летней дочерью, сняла квартиру в доме, где жила Дугина, отслеживала ее перемещения. При этом целью операции, по мнению опрошенных «Известиями» экспертов, вероятно, был отец девушки — философ и публицист Александр Дугин. Одной из реакций на происшедшее может стать принятие Госдумой закона «О частной охранной деятельности», который позволит усилить безопасность на массовых мероприятиях, выяснили «Известия». Его могут рассмотреть уже этой осенью.

Женщина с ребенком

Федеральная служба безопасности России 22 августа заявила о раскрытии убийства Дарьи Дугиной — дочери российского философа и публициста Александра Дугина. Его подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей стала гражданка Украины 1979 года рождения Наталья Вовк, уверены в ФСБ. Женщина прибыла в Россию 23 июля вместе с дочерью Софией Шабан 2010 года рождения.

— В день убийства (20 августа. — «Известия») Вовк и Шабан находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя, — заявили в Центре общественных связей ФСБ России.

После подрыва автомобиля, в котором находилась Дугина, гражданка Украины вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.

Работа за прикрытием Автомобиль подозреваемой в совершении заказного убийства Натальи Вовк Фото: ФСБ РФ

В спецслужбе также рассказали, что для организации убийства Вовк с дочерью арендовали квартиру в Москве, в доме, где жила погибшая. Наблюдение за Дугиной велось из автомобиля Mini Cooper. При въезде в Россию на нем были номера Донецкой Народной Республики — Е982ХН DPR, в Москве — казахстанские номера 172AJD02, а при выезде — украинские AH7771IP. 22 августа ФСБ распространила видео, на котором видно, как Вовк с дочерью въезжает в Россию, заходит в подъезд в доме, где жила Дугина, а затем выезжают в Эстонию.

ФСБ передала материалы расследования в Следственный комитет.

Наталья Вовк какое-то время назад служила в украинских войсках, сообщила «РИА Новости» ее двоюродная сестра. «Она была в ВСУ, но она была в конторе. Она по инвалидности устроилась туда, в контору», — сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, служила ли Вовк в подразделении националистов «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России). По словам двоюродной сестры Натальи Вовк, которые передает агентство, она постоянно жила на территории Украины, но примерно месяц назад покинула страну и уехала в Европу.

Работа за прикрытием Гражданка Украины Наталья Вовк, подозреваемая в подрыве автомобиля, в котором находилась дочь философа Александра Дугина Дарья Фото: ФСБ РФ

Александр Дугин днем 22 августа сделал первое заявление по поводу смерти дочери.

«Как вы все знаете, в результате теракта, осуществленного нацистским украинским режимом, 20 августа при возвращении с подмосковного фестиваля «Традиция» на моих глазах была зверски убита взрывом моя дочь Дарья Дугина. Она была прекрасной православной девушкой, патриоткой, военкором, экспертом центральных каналов, философом», — приводит его слова друг Дугина, основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев в Telegram-канале.

Философ добавил, что прощание с его дочерью состоится 23 августа в 10:00 в телецентре «Останкино».

Соболезнование в связи со смертью Дарьи Дугиной выразил президент России Владимир Путин.

«Подлое, жестокое преступление оборвало жизнь Дарьи Дугиной — светлого, талантливого человека с настоящим русским сердцем — добрым, любящим, отзывчивым и открытым», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Поменять приоритеты

В релизе ФСБ указано, что преступники вели наблюдение за журналисткой. И всё же, по мнению экспертов, их целью был ее отец.

Работа за прикрытием Философ Александр Дугин с дочерью Дарьей Фото: соцсети

— ФСБ не утверждает, что покушение было направлено на Дарью Дугину. Все-таки, версия прежняя, что охотились на ее отца. Заказчики знали, что они будут вместе. Дугин мог быть под охраной, поэтому они следили за дочерью. [На фестиваль «Традиция»] Они приехали вместе , — сказал «Известиям» политолог Марат Баширов.

Также он отметил, что уже с фестиваля Александр Дугин поехал на другом автомобиле, потому что ему нужно было поговорить с одним человеком, который «находится под серьезной охраной». Имя этого человека Марат Баширов отказался назвать.

Отвечая на вопрос, почему, несмотря на отсутствие в машине нужного человека, преступники все-таки решили ее взорвать, политолог заявил, что операция была спланирована и остановить ее было нельзя.

С версией о том, что целью планировавшегося теракта изначально был именно Александр Дугин, согласился и адвокат, кандидат юридических наук, полковник милиции в отставке Евгений Черноусов. По его мнению, это обусловлено тем, что Дугин «является философом и идеологом «русского мира».

Эксперт отметил, что исполнительница убийства спокойно проникла на территорию фестиваля, потому что за ней не следили: Наталья Вовк не состояла на учете ФСБ и МВД. Она не привлекала внимание еще и потому, что была с несовершеннолетней дочерью.

Преступление стало возможным еще и потому, что на парковке усадьбы Захарово Музея-заповедника А.С. Пушкина, где проходил фестиваль «Традиция», не работали камеры видеонаблюдения и не было охранников. По данным источника «Известий», камеры были отключены последние две недели. Преступники, очевидно, знали об этом, считает зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Чтобы улучшить систему организации безопасности на массовых мероприятиях, необходимо изменить законодательство, уверен он. В частности, в Госдуму еще в июле этого года внесен проект нового закона «О частной охранной деятельности». \\\\\\\\\\Он должен заменить ныне действующий закон «О частной детективной и охранной деятельн­ости». Его приняли еще в 1992 году и он устарел.

Работа за прикрытием Автомобиль, в результате взрыва которого погибла журналист Дарья Дугина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Действующий закон наделяет частного охранника полномочиями охранять имущество на объекте. Мы предлагаем кардинально пересмотреть это положение и сделать приоритетом защиту жизни и здоровья людей на охраняемых объектах, а затем уже охрану объектов и имущества, — пояснил депутат.

Проект также предусматривает введение института телохранителей — сейчас профессии телохранителя в России формально не существует, хотя на практике она, конечно, есть.

— Те угрозы, о которых мы читали только в книгах, и они были далеки от нас, мы видим, что они сегодня очень близки. И те механизмы, которые работали до этого, уже не работают. И данная трагедия — яркий пример. Казалось бы, все есть: парковка в отдельном месте, и люди, и другие меры. Форма есть, показатели есть, а что касается содержания, непосредственного обеспечения безопасности, оставляют желать лучшего, — заключил Анатолий Выборный.

Депутат выразил надежду, что инициатива получит положительный отзыв и будет рассмотрена в осеннюю сессию Госдумы.