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Подозреваемая в убийстве Дугиной служила в ВСУ

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Подозреваемая в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной Наталья Вовк служила в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 22 августа, сообщила «РИА Новости» ее двоюродная сестра.

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«Она была в ВСУ, но она была в конторе. Она по инвалидности устроилась туда в контору», – пояснила собеседница агентства, отвечая на вопрос о службе Вовк в подразделении националистического формирования «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ).

Ранее 22 августа Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видеозапись подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной. По данным записи, Наталья Вовк вместе с дочерью въехала на территорию России 23 июля этого года. На момент пересечения границы она была блондинкой, а уехала с темными волосами.

В Эстонию она вместе с 12-летней дочерью отправилась 21 августа. При этом при въезде в Россию использовались автомобильные номера Донецкой Народной Республики — Е982ХН DPR, в Москве — казахстанские номера 172AJD02, а при выезде — украинские AH7771IP.

Также в понедельник источник в правоохранительных органах заявил о вероятности того, что гражданка Украины Наталья Вовк въехала в Россию незаконно по подложным документам.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. В тот день она на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», на котором присутствовала вместе со своим отцом — известным в России философом Александром Дугиным. Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась. Девушка скончалась мгновенно.

Криминалисты выяснили, что взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля со стороны водительского сиденья, оно было приведение в действие дистанционно.

По одной из версий, покушение готовилось на Дугина старшего, который должен был ехать с дочерью в одном автомобиле, однако в последний момент передумал и пересел. Узнав о случившемся, он добрался до места аварии, после чего был госпитализирован. Врачи оценили его состояние как стабильное.

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