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Бомбу в машине Дарьи Дугиной привели в действие дистанционно

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Установленное на автомобиле журналиста и политолога Дарьи Дугиной взрывное устройство привели в действие дистанционным способом. Об этом 22 августа сообщили в правоохранительных органах.

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Машина Дарьи Платоновой взорвалась на полном ходу

«В настоящее время установлено, что бомбу на машине Дугиной привели в действие дистанционным способом. Предположительно, за автомобилем следили и контролировали его передвижение», — приводит ТАСС слова источника.

Дугина погибла вечером 20 августа. Журналистка на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция». Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась.

Взрывчатка была заложена под днищем автомобиля со стороны водителя.

Участник фестиваля «Традиция» Петр Лундстрем в разговоре с «Известиями» выразил мнение, что организаторы преступления, возможно, готовили покушение на отца погибшей — философа Александра Дугина. По его словам, Дугин должен был возвращаться с фестиваля на этом автомобиле, но по чистой случайности сел в другую машину.

Ранее, 21 августа, источник рассказал «Известиям», что в убийстве Дугиной российские правоохранители подозревают украинские спецслужбы. Мотивом убийства могла стать общественная деятельность погибшей. После гибели дочери Дугин был госпитализирован в одну из больниц Москвы.

Правоохранители полагают, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер. Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»), оно будет передано в центральный аппарат СКР.

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