Источник назвал основную версию убийства дочери Дугина

В убийстве политолога и журналистки Дарьи Дугиной российские правоохранители подозревают украинские спецслужбы. Об этом 21 августа сообщил «Известиям» источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, мотивом убийства стала общественная деятельность погибшей. В настоящее время продолжаются следственные действия на парковке, где последний раз находился внедорожник Дугиной.

Следователи изучают регистраторы машин, припаркованных рядом с местом проведения фестиваля «Традиция» в подмосковной усадьбе Захарово.

Как сообщалось ранее в воскресенье, на парковке последние две недели не работали камеры. По данным следователей, исполнители подрыва машины Дугиной следили за ней и заложили взрывное устройство в момент, когда журналистка с отцом находились на фестивале.

Также в воскресенье сам Дугин рассказал, что он и его дочь в последнее время получали угрозы со стороны украинских националистов. По его словам, угрозы поступали через соцсети, но они не придавали таким сообщениям значения.

После гибели дочери Дугин был госпитализирован в одну из больниц Москвы.

Дарья Дугина (Платонова) вечером 20 августа на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово с литературно-музыкального фестиваля «Традиция». Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась.

Дугина погибла мгновенно.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможную причастность Киева к смерти девушки, заявила, что если подтвердится «украинский след», то тогда «речь нужно вести о политике государственного терроризма».

Политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями» допустил, что Дугину и его дочери могли отомстить за поддержку спецоперации.

Правоохранители полагают, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер. Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»), оно будет передано в центральный аппарат СКР.