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Политолог Светов назвал возможную причину убийства Дугиной

Политолог Светов — о гибели Дарьи Дугиной: это могла быть месть
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Фото: РИА Новости/СК РФ
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Философу Александру Дугину и его дочери Дарье, погибшей при взрыве машины в Подмосковье, могли отомстить за поддержку спецоперации. Такое мнение выразил в беседе с «Известиями» 21 августа политолог Юрий Светов.

Он полагает, что целью атаки был Александр Дугин.

«К сожалению, в таких покушениях не раз бывали примеры, когда целью был один, а страдал другой человек. <…> Кто мог это сделать? Знаете, начинаешь ведь сопоставлять, кто использует такие технологии. Ведь только что была попытка покушения на мэра Мариуполя, и как бы тоже метод подрыва использовался», — сказал Светов.

Политолог напомнил и о других покушениях, связанных с подрывами автомобилей на Украине. Он также сослался на утверждения в разных информационных источниках, согласно которым кураторами специальных служб Украины являются представители Великобритании, и допустил, что отработанную в Киеве технологию теперь применяют в Донбассе и Подмосковье.

«Это вполне может ложиться в общую канву запугать тех, кто поддерживает цели и задачи специальной военной операции на Украине», — сказал он.

Эксперт предположил, что Дарье и Александру Дугиным могли отомстить, за их патриотическую позицию, так как они поддерживали спецоперацию.

Музыкант Петр Лундстрем в беседе с «Известиями» также предположил, что взорвавшие автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, возможно, готовили покушение на ее отца. Он пояснил, что Дугин должен был ехать во взорвавшейся машине, однако принял решение пересесть в другой автомобиль.

Лундстрем также назвал подрыв машины с Дугиной попыткой развязать террористическую войну на территории России.

Вечером 20 августа в Московской области взорвался автомобиль Land Cruiser Prado, за рулем которого была Дарья Дугина 1992 года рождения.

Инцидент произошел в районе поселка Большие Вяземы. Находившаяся за рулем девушка скончалась на месте. Версия о заложенном в машине самодельном взрывном устройстве стала ключевой в инциденте.

Правоохранители продолжают расследование всех обстоятельств происшествия.

По факту преступления возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном общеопасным способом.

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